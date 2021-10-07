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Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
https://sputnik-georgia.ru/20211007/oppozitsiya-i-vlast-otkazalis-ot-predlozheniya-gakhariya-sest-za-stol-peregovorov-260338513.html
Оппозиция и власть отказались от предложения Гахария сесть за стол переговоров
Оппозиция и власть отказались от предложения Гахария сесть за стол переговоров
Партия Гахария по итогам выборов заняла третье место среди партий, и в ряде сакребуло крупных городов ее голоса являются решающими для формирования большинства 07.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-07T22:41+0400
2021-10-08T11:00+0400
местные выборы в грузии 2021
политика
новости
грузия
единое нацдвижение
грузинская мечта
георгий гахария
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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" и главная оппозиционная партия "Единое национальное движение" отказались сесть за стол переговоров с бывшим премьер-министром Грузии Георгием Гахария.Экс-премьер Грузии Георгий Гахария в четверг предложил "Грузинской мечте " и "Нацдвижению" трехстороннее обсуждение для будущего сотрудничества в сакребуло (местный совещательный орган).Так в правящей партии уверены, что поддержка Гахария им не понадобится."Мы верим, что "Грузинская мечта" достойно и уверено получит поддержку общества, что означает, что везде у нас будут политические ресурсы и власть, где мы сможем принять нужные обществу решения", - сказал представитель правящей партии Анри Оханашвили.В то же время он отметил, что его партия не будет вести диалог с таким "предателем", как Гахария.В "Нацдвижении" же посоветовали Гахария выбрать сторону."После выборов у Гахария есть возможность, чтобы не на словах, а на деле доказать, находится ли он в оппозиции", - сказала представитель "Нацдвижения" Тина Бокучава.При этом она отметила, что ее партия готова к консультациям, так как видит выход в коалиционном правительстве на уровне местной власти.Партия Гахария по итогам выборов заняла третье место среди партий, и в ряде сакребуло крупных городов ее голоса являются решающими для формирования большинства.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211007/storonniki-saakashvili-gotovyat-masshtabnuyu-aktsiyu-v-tbilisi-260333374.html
https://sputnik-georgia.ru/20211007/izbiratelnym-komissiyam-v-gruzii-predstoit-rassmotret-17-tysyachi-zhalob-260336782.html
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политика, новости, грузия, единое нацдвижение, грузинская мечта, георгий гахария

Оппозиция и власть отказались от предложения Гахария сесть за стол переговоров

22:41 07.10.2021 (обновлено: 11:00 08.10.2021)
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© photo: Sputnik / StringerТина Бокучава перед встречей представителей партий с дипкорпусом в миссии ЕС
Тина Бокучава перед встречей представителей партий с дипкорпусом в миссии ЕС - Sputnik Грузия, 1920, 07.10.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Партия Гахария по итогам выборов заняла третье место среди партий, и в ряде сакребуло крупных городов ее голоса являются решающими для формирования большинства
ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" и главная оппозиционная партия "Единое национальное движение" отказались сесть за стол переговоров с бывшим премьер-министром Грузии Георгием Гахария.
Экс-премьер Грузии Георгий Гахария в четверг предложил "Грузинской мечте " и "Нацдвижению" трехстороннее обсуждение для будущего сотрудничества в сакребуло (местный совещательный орган).
Так в правящей партии уверены, что поддержка Гахария им не понадобится.
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"Мы верим, что "Грузинская мечта" достойно и уверено получит поддержку общества, что означает, что везде у нас будут политические ресурсы и власть, где мы сможем принять нужные обществу решения", - сказал представитель правящей партии Анри Оханашвили.
В то же время он отметил, что его партия не будет вести диалог с таким "предателем", как Гахария.
В "Нацдвижении" же посоветовали Гахария выбрать сторону.
"После выборов у Гахария есть возможность, чтобы не на словах, а на деле доказать, находится ли он в оппозиции", - сказала представитель "Нацдвижения" Тина Бокучава.
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При этом она отметила, что ее партия готова к консультациям, так как видит выход в коалиционном правительстве на уровне местной власти.
Партия Гахария по итогам выборов заняла третье место среди партий, и в ряде сакребуло крупных городов ее голоса являются решающими для формирования большинства.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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