https://sputnik-georgia.ru/20211007/oppozitsiya-i-vlast-otkazalis-ot-predlozheniya-gakhariya-sest-za-stol-peregovorov-260338513.html

Оппозиция и власть отказались от предложения Гахария сесть за стол переговоров

Оппозиция и власть отказались от предложения Гахария сесть за стол переговоров

Партия Гахария по итогам выборов заняла третье место среди партий, и в ряде сакребуло крупных городов ее голоса являются решающими для формирования большинства 07.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-07T22:41+0400

2021-10-07T22:41+0400

2021-10-08T11:00+0400

местные выборы в грузии 2021

политика

новости

грузия

единое нацдвижение

грузинская мечта

георгий гахария

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/17/259846159_0:33:2400:1383_1920x0_80_0_0_a21d965cd185a4c76721ba47da6bc124.jpg

ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" и главная оппозиционная партия "Единое национальное движение" отказались сесть за стол переговоров с бывшим премьер-министром Грузии Георгием Гахария.Экс-премьер Грузии Георгий Гахария в четверг предложил "Грузинской мечте " и "Нацдвижению" трехстороннее обсуждение для будущего сотрудничества в сакребуло (местный совещательный орган).Так в правящей партии уверены, что поддержка Гахария им не понадобится."Мы верим, что "Грузинская мечта" достойно и уверено получит поддержку общества, что означает, что везде у нас будут политические ресурсы и власть, где мы сможем принять нужные обществу решения", - сказал представитель правящей партии Анри Оханашвили.В то же время он отметил, что его партия не будет вести диалог с таким "предателем", как Гахария.В "Нацдвижении" же посоветовали Гахария выбрать сторону."После выборов у Гахария есть возможность, чтобы не на словах, а на деле доказать, находится ли он в оппозиции", - сказала представитель "Нацдвижения" Тина Бокучава.При этом она отметила, что ее партия готова к консультациям, так как видит выход в коалиционном правительстве на уровне местной власти.Партия Гахария по итогам выборов заняла третье место среди партий, и в ряде сакребуло крупных городов ее голоса являются решающими для формирования большинства.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211007/storonniki-saakashvili-gotovyat-masshtabnuyu-aktsiyu-v-tbilisi-260333374.html

https://sputnik-georgia.ru/20211007/izbiratelnym-komissiyam-v-gruzii-predstoit-rassmotret-17-tysyachi-zhalob-260336782.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, новости, грузия, единое нацдвижение, грузинская мечта, георгий гахария