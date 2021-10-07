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Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
https://sputnik-georgia.ru/20211007/izbiratelnym-komissiyam-v-gruzii-predstoit-rassmotret-17-tysyachi-zhalob-260336782.html
Избирательным комиссиям в Грузии предстоит рассмотреть 1,7 тысячи жалоб
Избирательным комиссиям в Грузии предстоит рассмотреть 1,7 тысячи жалоб
У окружных комиссий по новому законодательству есть 4 дня на рассмотрение жалоб и рассмотрение жалоб продлится до 9 октября, сообщает ЦИК 07.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-07T21:51+0400
2021-10-07T21:51+0400
местные выборы в грузии 2021
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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Всего из-за процедуры подсчета голосов и самого процесса голосования от партий и наблюдателей поступило 1 702 жалобы, говорится в сообщении ЦИК Грузии.При этом от местных наблюдателей поступила 561 жалоба, а от партий – 1 141.При этом 852 из них касаются признания недействительным итогового протокола или требования пересчета голосов, а остальные - привлечения членов избирательных комиссий к дисциплинарной ответственности и процедурных вопросов.ЦИК Грузии напоминает, что у окружных комиссий по новому законодательству есть 4 дня на рассмотрения жалоб. Таким образом рассмотрение жалоб продлится до 9 октября.Жалобы на выборах в Грузии: ЦИК дает разъяснения, партии готовятся к судам &gt;&gt;После этого у партий и местных наблюдателей будет 2 дня на обжалование решений комиссии в суде. Суды же, по законодательству, завершат рассмотрение жалоб в течение двух дней. Таким образом, весь процесс подведения предварительных итогов выборов завершится к 13 октября.Выборы в Грузии прошли 2 октября. Всего в выборах приняли участие около 1,8 миллиона избирателей, что составляет 51,92% от общего числа избирателей.Читайте также:Лидер оппозиционной партии "Дроа" требует пересчета голосов на 200 участкахВопросов нет: европарламентарии не требуют внеочередных выборов в ГрузииБыть или не быть досрочным выборам: что думают партииПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, цик грузии, местные выборы

Избирательным комиссиям в Грузии предстоит рассмотреть 1,7 тысячи жалоб

21:51 07.10.2021
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© photo: Sputnik / Alex ShlamovЦентральная избирательная комиссия Грузии
Центральная избирательная комиссия Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 07.10.2021
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
У окружных комиссий по новому законодательству есть 4 дня на рассмотрение жалоб и рассмотрение жалоб продлится до 9 октября, сообщает ЦИК
ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Всего из-за процедуры подсчета голосов и самого процесса голосования от партий и наблюдателей поступило 1 702 жалобы, говорится в сообщении ЦИК Грузии.
При этом от местных наблюдателей поступила 561 жалоба, а от партий – 1 141.
При этом 852 из них касаются признания недействительным итогового протокола или требования пересчета голосов, а остальные - привлечения членов избирательных комиссий к дисциплинарной ответственности и процедурных вопросов.
ЦИК Грузии напоминает, что у окружных комиссий по новому законодательству есть 4 дня на рассмотрения жалоб. Таким образом рассмотрение жалоб продлится до 9 октября.
Жалобы на выборах в Грузии: ЦИК дает разъяснения, партии готовятся к судам >>
После этого у партий и местных наблюдателей будет 2 дня на обжалование решений комиссии в суде. Суды же, по законодательству, завершат рассмотрение жалоб в течение двух дней. Таким образом, весь процесс подведения предварительных итогов выборов завершится к 13 октября.
Выборы в Грузии прошли 2 октября. Всего в выборах приняли участие около 1,8 миллиона избирателей, что составляет 51,92% от общего числа избирателей.

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