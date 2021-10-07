https://sputnik-georgia.ru/20211007/izbiratelnym-komissiyam-v-gruzii-predstoit-rassmotret-17-tysyachi-zhalob-260336782.html
Избирательным комиссиям в Грузии предстоит рассмотреть 1,7 тысячи жалоб
Избирательным комиссиям в Грузии предстоит рассмотреть 1,7 тысячи жалоб
У окружных комиссий по новому законодательству есть 4 дня на рассмотрение жалоб и рассмотрение жалоб продлится до 9 октября, сообщает ЦИК 07.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-07T21:51+0400
2021-10-07T21:51+0400
2021-10-07T21:51+0400
местные выборы в грузии 2021
политика
новости
грузия
цик грузии
местные выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/02/260121231_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_e7f7280b4432d4a3aa6d26e5798d84d8.jpg
ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Всего из-за процедуры подсчета голосов и самого процесса голосования от партий и наблюдателей поступило 1 702 жалобы, говорится в сообщении ЦИК Грузии.При этом от местных наблюдателей поступила 561 жалоба, а от партий – 1 141.При этом 852 из них касаются признания недействительным итогового протокола или требования пересчета голосов, а остальные - привлечения членов избирательных комиссий к дисциплинарной ответственности и процедурных вопросов.ЦИК Грузии напоминает, что у окружных комиссий по новому законодательству есть 4 дня на рассмотрения жалоб. Таким образом рассмотрение жалоб продлится до 9 октября.Жалобы на выборах в Грузии: ЦИК дает разъяснения, партии готовятся к судам >>После этого у партий и местных наблюдателей будет 2 дня на обжалование решений комиссии в суде. Суды же, по законодательству, завершат рассмотрение жалоб в течение двух дней. Таким образом, весь процесс подведения предварительных итогов выборов завершится к 13 октября.Выборы в Грузии прошли 2 октября. Всего в выборах приняли участие около 1,8 миллиона избирателей, что составляет 51,92% от общего числа избирателей.Читайте также:Лидер оппозиционной партии "Дроа" требует пересчета голосов на 200 участкахВопросов нет: европарламентарии не требуют внеочередных выборов в ГрузииБыть или не быть досрочным выборам: что думают партииПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/02/260121231_130:0:1269:854_1920x0_80_0_0_27ce0a11ea8287b5922dab4646f816be.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, новости, грузия, цик грузии, местные выборы
Избирательным комиссиям в Грузии предстоит рассмотреть 1,7 тысячи жалоб
У окружных комиссий по новому законодательству есть 4 дня на рассмотрение жалоб и рассмотрение жалоб продлится до 9 октября, сообщает ЦИК
ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik.
Всего из-за процедуры подсчета голосов и самого процесса голосования от партий и наблюдателей поступило 1 702 жалобы, говорится в сообщении
ЦИК Грузии.
При этом от местных наблюдателей поступила 561 жалоба, а от партий – 1 141.
При этом 852 из них касаются признания недействительным итогового протокола или требования пересчета голосов, а остальные - привлечения членов избирательных комиссий к дисциплинарной ответственности и процедурных вопросов.
ЦИК Грузии напоминает, что у окружных комиссий по новому законодательству есть 4 дня на рассмотрения жалоб. Таким образом рассмотрение жалоб продлится до 9 октября.
После этого у партий и местных наблюдателей будет 2 дня на обжалование решений комиссии в суде. Суды же, по законодательству, завершат рассмотрение жалоб в течение двух дней. Таким образом, весь процесс подведения предварительных итогов выборов завершится к 13 октября.
Выборы в Грузии прошли 2 октября. Всего в выборах приняли участие около 1,8 миллиона избирателей, что составляет 51,92% от общего числа избирателей.
Читайте также:
Лидер оппозиционной партии "Дроа" требует пересчета голосов
на 200 участках
Вопросов нет: европарламентарии не требуют внеочередных выборов
в Грузии
Быть или не быть досрочным выборам
: что думают партии
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.