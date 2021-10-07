https://sputnik-georgia.ru/20211007/saakashvili-ne-nameren-prekraschat-golodovku---novoe-pismo-eks-prezidenta-iz-tyurmy-260333179.html

Саакашвили не намерен прекращать голодовку - новое письмо экс-президента из тюрьмы

Саакашвили не намерен прекращать голодовку - новое письмо экс-президента из тюрьмы

Экс-президент Грузии предлагает оппозиции мобилизоваться и готовиться к акциям протеста до второго тура выборов 07.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-07T20:02+0400

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грузия

михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Задержанный грузинскими властями экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не собирается прекращать голодовку, письмо экс-главы государства зачитал его адвокат Ника Гварамия.Как написал Саакашвили, Грузии необходима победа оппозиции во втором туре выборов.По его словам, оппозиция должна победить во всех крупных городах, где пройдет второй тур выборов, а также победу одержать должны и мажоритарии.Адвокат: Саакашвили лишен всего, в том числе книг >>"Во вторых турах победа обязательна как для страны, так и для моего освобождения. Я полностью поддерживаю председателя партии Нику Мелия и всех наших победивших в первом туре кандидатов. Надо одержать победу в Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Телави, Хашури, Цаленджихе, Сенаки, Поти, Цхалтубо, Мартвили и везде, где во второй тур прошли не только мэры, но и мажоритарии", - написал Саакашвили.Третий президент Грузии считает, что необходимо мобилизоваться и готовиться к акциям протеста до выборов.Он также полагает, что назначение судебного процесса по его делу искусственно затягивается.Патриархия Грузии призвала Саакашвили прекратить голодовку >>"Они ждут того, что голодовка меня ослабит и я не смогу присутствовать на судебном процессе", - написал Саакашвили.Михаил Саакашвили был задержан грузинскими властями 1 октября за несколько часов до выборов органы местного самоуправления. Власти обвиняют Саакашвили в незаконном пересечении государственной границы. Экс-президент Грузии является гражданином Украины. В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили