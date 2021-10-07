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Администрация тюрем Грузии: телевизор у Саакашвили есть
Администрация тюрем Грузии: телевизор у Саакашвили есть
У принесенного протоиереем Евангелия были позолоченные элементы и камни, а осужденному или обвиняемому запрещено их иметь, и поэтому Саакашвили книгу не... 07.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-07T20:56+0400
2021-10-07T21:46+0400
политика
новости
специальная пенитенциарная служба
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили приобрел телевизор и смотрит его у себя в камере, говорится в сообщении Специальной пенитенциарной службы Минюста Грузии.Ранее адвокаты заявили, что Саакашвили в тюрьме не может пользоваться телевизором, ему не выдают дополнительный матрас и книги.Также служба опровергла информацию адвокатов о том, что у Саакашвили нет матраса."При заселении в учреждение в соответствии с законом ему были переданы вещи для личного пользования, в которые входило белье, одеяло, матрас и подушка", - отмечается в сообщении.В службе отметили, что Саакашвили не обращался к администрации тюрьмы за дополнительным матрасом.Также Специальная пенитенциарная служба дала разъяснение по поводу переданного Саакашвили протоиереем Михаилом Ботковели Евангелия, которое он не получил."У принесенного протоиереем Евангелия были позолоченные элементы и камни, согласно уставу пенитенциарного учреждения №12 осужденному или обвиняемому запрещено иметь ценные вещи. К ценным вещам относятся все вещи или украшения с дорогим оформлением", - говорится в сообщении.Михаил Саакашвили был задержан 1 октября за несколько часов до выборов органы местного самоуправления. Экс-президент Грузии является гражданином Украины. В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.Экс-президента заочно осудили с Грузии по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По одному делу он приговорен к трем годам лишения свободы, по другому – к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета – их рассматривают суды, приговоры не вынесены.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, специальная пенитенциарная служба, возвращение и арест саакашвили

Администрация тюрем Грузии: телевизор у Саакашвили есть

20:56 07.10.2021 (обновлено: 21:46 07.10.2021)
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© photo: Sputnik / StringerРуставская тюрьма
Руставская тюрьма - Sputnik Грузия, 1920, 07.10.2021
© photo: Sputnik / Stringer
У принесенного протоиереем Евангелия были позолоченные элементы и камни, а осужденному или обвиняемому запрещено их иметь, и поэтому Саакашвили книгу не получил
ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили приобрел телевизор и смотрит его у себя в камере, говорится в сообщении Специальной пенитенциарной службы Минюста Грузии.
Ранее адвокаты заявили, что Саакашвили в тюрьме не может пользоваться телевизором, ему не выдают дополнительный матрас и книги.
"Для Саакашвили в понедельник была изготовлена карта, куда была зачислена лимитированная сумма. Во вторник он выбрал телевизор в учреждении исполнения наказаний и оформил заказ. К этому времени он уже пользуется приобретенным телевизором в камере", - говорится в сообщении.
Также служба опровергла информацию адвокатов о том, что у Саакашвили нет матраса.
"При заселении в учреждение в соответствии с законом ему были переданы вещи для личного пользования, в которые входило белье, одеяло, матрас и подушка", - отмечается в сообщении.
В службе отметили, что Саакашвили не обращался к администрации тюрьмы за дополнительным матрасом.
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Также Специальная пенитенциарная служба дала разъяснение по поводу переданного Саакашвили протоиереем Михаилом Ботковели Евангелия, которое он не получил.
"У принесенного протоиереем Евангелия были позолоченные элементы и камни, согласно уставу пенитенциарного учреждения №12 осужденному или обвиняемому запрещено иметь ценные вещи. К ценным вещам относятся все вещи или украшения с дорогим оформлением", - говорится в сообщении.
Михаил Саакашвили был задержан 1 октября за несколько часов до выборов органы местного самоуправления. Экс-президент Грузии является гражданином Украины. В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.
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Экс-президента заочно осудили с Грузии по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По одному делу он приговорен к трем годам лишения свободы, по другому – к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета – их рассматривают суды, приговоры не вынесены.
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