https://sputnik-georgia.ru/20211007/administratsiya-tyurem-televizor-u-saakashvili-est-260335028.html

Администрация тюрем Грузии: телевизор у Саакашвили есть

Администрация тюрем Грузии: телевизор у Саакашвили есть

У принесенного протоиереем Евангелия были позолоченные элементы и камни, а осужденному или обвиняемому запрещено их иметь, и поэтому Саакашвили книгу не... 07.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-07T20:56+0400

2021-10-07T20:56+0400

2021-10-07T21:46+0400

политика

новости

специальная пенитенциарная служба

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили приобрел телевизор и смотрит его у себя в камере, говорится в сообщении Специальной пенитенциарной службы Минюста Грузии.Ранее адвокаты заявили, что Саакашвили в тюрьме не может пользоваться телевизором, ему не выдают дополнительный матрас и книги.Также служба опровергла информацию адвокатов о том, что у Саакашвили нет матраса."При заселении в учреждение в соответствии с законом ему были переданы вещи для личного пользования, в которые входило белье, одеяло, матрас и подушка", - отмечается в сообщении.В службе отметили, что Саакашвили не обращался к администрации тюрьмы за дополнительным матрасом.Также Специальная пенитенциарная служба дала разъяснение по поводу переданного Саакашвили протоиереем Михаилом Ботковели Евангелия, которое он не получил."У принесенного протоиереем Евангелия были позолоченные элементы и камни, согласно уставу пенитенциарного учреждения №12 осужденному или обвиняемому запрещено иметь ценные вещи. К ценным вещам относятся все вещи или украшения с дорогим оформлением", - говорится в сообщении.Михаил Саакашвили был задержан 1 октября за несколько часов до выборов органы местного самоуправления. Экс-президент Грузии является гражданином Украины. В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.Экс-президента заочно осудили с Грузии по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По одному делу он приговорен к трем годам лишения свободы, по другому – к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета – их рассматривают суды, приговоры не вынесены.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211007/advokat-saakashvili-lishen-vsego-v-tom-chisle-knig-260331994.html

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политика, новости, специальная пенитенциарная служба, возвращение и арест саакашвили