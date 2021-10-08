https://sputnik-georgia.ru/20211008/natsdvizhenie-provedet-aktsiyu-protesta-v-zugdidi-v-zaschitu-golosov-izibrateley-260371759.html

Нацдвижение проведет акцию протеста в Зугдиди в "защиту голосов изибрателей"

Нацдвижение проведет акцию протеста в Зугдиди в "защиту голосов изибрателей"

Оппозиционеры заявляют, что у кандидата от ЕНД в сакребуло окружная избирательная комиссия отняла победу 08.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-08T19:21+0400

2021-10-08T19:21+0400

2021-10-08T19:21+0400

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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение" проведет акцию протеста в городе Зугдиди, заявил лидер партии Ника Мелия.По его словам, причиной акции станет объявление окружной комиссией поражения мажоритарного кандидата от ЕНД Манучара Пипия в первом туре выборов в органы местного самоуправления.Согласно последним официальным данным ЦИК, Пипия набирает 1182 голоса (41,213%), а его конкурент от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Сосо Гогохия - 1180 голосов (41,144%). Окружная комиссия пока передавала итоговый протокол в ЦИК Грузии."Грузинская мечта" совершила самое тяжелое преступление, которое она когда-либо совершала. Они убедились, что "Национальное движение", оппозиция в целом получает больше мандатов в сакребуло. В первом же туре "Национальное движение" комплектовало большинство, и у "Грузинской мечты" больше нет большинства. Взяли и вчера после подсчета голосов отняли победу у Манучара Пипия в первом туре", - заявил Мелия.В пятницу в окружной избирательная комиссия №67 в Зугдиди была мобилизована полиция.Представители оппозиционной партии "Единое национальное движение" заявили, что власти готовятся к фальсификации второго тура выборов, и утверждают, что есть очевидец, который видел, как вскрывали запечатанные бюллетени.Акция в поддержку Саакашвили пройдет в центре Тбилиси в воскресенье >>Обвинения оппозиции назвали абсурдными в окружной комиссии. Комментарий по факту сделали также в Центральной избирательной комиссии Грузии, назвав происходящее в Зугдиди попыткой дискредитации избирательной администрации.Как заявила пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани, давление на окружную комиссии Зугдиди началось еще вчера, когда комиссия с полным соблюдением закона рассмотрела жалобы как избирательных субъектов, так и наблюдательных организаций, которые касались пересчета бюллетеней на четырех избирательных участках.По ее словам, реально процесс в окружной комиссии – открытие запечатанных конвертов и пересчет аннулированных бюллетеней, происходил прозрачно, в присутствии наблюдательных организаций и медиа, и окружная комиссия приняла решение большинством голосов.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, единое нацдвижение, зугдиди, местные выборы