https://sputnik-georgia.ru/20211008/prekratit-golodovku-tretego-prezidenta-gruzii-prizyvaet-otets-260365159.html

Прекратить голодовку третьего президента Грузии призывает отец

Прекратить голодовку третьего президента Грузии призывает отец

Николоз Саакашвили, как врач, предупреждает сына, к каким тяжелым последствиям может привести голодовка 08.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-08T17:00+0400

2021-10-08T17:00+0400

2021-10-08T22:29+0400

новости

грузия

голодовка

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Прекратить голодовку третьего президента Грузии, который содержится сейчас в руставской тюрьме №12, призывает его отец - Николоз Саакашвили.Михаил Саакашвили был арестован 1 октября в Тбилиси после того, как он нелегально вернулся в Грузию. На родине он уже приговорен за должностные преступления на шесть лет, и еще несколько дел против него находятся в судопроизводстве.Адвокаты Саакашвили требуют назначить судебный процесс>>Николоз Саакашвили обращается к сыну через социальную сеть, поскольку, как он сам пишет, у него нет другой возможности коммуникации с ним. До этого с призывом прекратить голодовку к Саакашвили обратился Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй. То же самое третьему президенту советует и один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта" Шалва Папуашвили.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, голодовка, возвращение и арест саакашвили