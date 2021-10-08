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Прекратить голодовку третьего президента Грузии призывает отец
Прекратить голодовку третьего президента Грузии призывает отец
Николоз Саакашвили, как врач, предупреждает сына, к каким тяжелым последствиям может привести голодовка 08.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-08T17:00+0400
2021-10-08T17:00+0400
2021-10-08T22:29+0400
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голодовка
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Прекратить голодовку третьего президента Грузии, который содержится сейчас в руставской тюрьме №12, призывает его отец - Николоз Саакашвили.Михаил Саакашвили был арестован 1 октября в Тбилиси после того, как он нелегально вернулся в Грузию. На родине он уже приговорен за должностные преступления на шесть лет, и еще несколько дел против него находятся в судопроизводстве.Адвокаты Саакашвили требуют назначить судебный процесс>>Николоз Саакашвили обращается к сыну через социальную сеть, поскольку, как он сам пишет, у него нет другой возможности коммуникации с ним. До этого с призывом прекратить голодовку к Саакашвили обратился Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй. То же самое третьему президенту советует и один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта" Шалва Папуашвили.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, голодовка, возвращение и арест саакашвили
Прекратить голодовку третьего президента Грузии призывает отец
17:00 08.10.2021 (обновлено: 22:29 08.10.2021)
Николоз Саакашвили, как врач, предупреждает сына, к каким тяжелым последствиям может привести голодовка
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Прекратить голодовку третьего президента Грузии, который содержится сейчас в руставской тюрьме №12, призывает его отец - Николоз Саакашвили.
Михаил Саакашвили был арестован 1 октября в Тбилиси после того, как он нелегально вернулся в Грузию. На родине он уже приговорен за должностные преступления на шесть лет, и еще несколько дел против него находятся в судопроизводстве.
Николоз Саакашвили обращается к сыну через социальную сеть, поскольку, как он сам пишет, у него нет другой возможности коммуникации с ним.
"Миша!!! Обращаюсь к тебе как врач и отец. Дело касается голодовки, которая не принесет ничего хорошего твоему здоровью, а только навредит. Ты встал рядом со страной, и нужно, чтобы ты до конца стоял рядом с народом... Голодовка на определенном этапе сделала свое дело. А сейчас нужна мобилизация твоей энергии вместе с народом", - пишет Николоз Саакашвили.
До этого с призывом прекратить голодовку к Саакашвили обратился Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй. То же самое третьему президенту советует и один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта" Шалва Папуашвили.
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