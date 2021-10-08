https://sputnik-georgia.ru/20211008/saakashvili-zakupil-v-tyuremnom-magazine-med-i-soki-260379970.html

Саакашвили купил в тюремном магазине мед и соки - администрация

Саакашвили купил в тюремном магазине мед и соки - администрация

Неделю назад, сразу после ареста, третий президент Грузии объявил в тюрьме голодовку протеста и отказался от медицинской помощи 08.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-08T23:13+0400

2021-10-08T23:13+0400

2021-10-08T23:55+0400

новости

грузия

голодовка

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Третий президент Грузии, который восемь дней назад объявил голодовку протеста в руставской тюрьме №12, начал получать продукты в жидком виде, утверждает глава специальной пенитенциарной службы Грузии Ника Цхварашвили.По его словам, Михаил Саакашвили заказал мед и натуральные соки. Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, сейчас он находится в тюрьме города Рустави. В пятницу адвокат экс-президента Бека Басилая заявил, что на восьмой день голодовки Саакашвили похудел более чем на 12 килограммов. Возлюбленная Саакашвили Елизавета Ясько, посетившая экс-президента в тюрьме, сказала, что у него начинаются проблемы со здоровьем. В Тбилиси из США срочно прибыл личный врач Саакашвили. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, голодовка, возвращение и арест саакашвили