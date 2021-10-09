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Обрушение жилого дома в Батуми: число погибших возросло до пяти
Обрушение жилого дома в Батуми: число погибших возросло до пяти
Расчистка завалов продолжается в непрерывном режиме, поисково-спасательной операцией руководит глава Службы по управлению ЧС 09.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-09T08:15+0400
2021-10-09T11:20+0400
происшествия
новости
грузия
обрушение жилого дома в батуми
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ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. В ходе спасательной операции в Батуми, которая длилась всю ночь, под обломками дома нашли еще пятерых погибших, включая двух детей.На данный момент живыми вызволено два человека, которые доставлены в больницу. Их состояние все еще остается тяжелым.Один из подъездов пятиэтажки на улице 26 Мая в Батуми обрушился в пятницу около 12 часов дня. Под завалами все еще остаются люди, которых пытаются найти спасатели.На месте трагедии в Батуми остаются министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури и начальник службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили, который лично руководит спасательной операцией.Читайте также:
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происшествия, новости, грузия, обрушение жилого дома в батуми

Обрушение жилого дома в Батуми: число погибших возросло до пяти

08:15 09.10.2021 (обновлено: 11:20 09.10.2021)
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© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliНочная спасательная операция на месте обрушения жилого дома в Батуми 8 октября 2021 года
Ночная спасательная операция на месте обрушения жилого дома в Батуми 8 октября 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 09.10.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Расчистка завалов продолжается в непрерывном режиме, поисково-спасательной операцией руководит глава Службы по управлению ЧС
ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. В ходе спасательной операции в Батуми, которая длилась всю ночь, под обломками дома нашли еще пятерых погибших, включая двух детей.
На данный момент живыми вызволено два человека, которые доставлены в больницу. Их состояние все еще остается тяжелым.
Один из подъездов пятиэтажки на улице 26 Мая в Батуми обрушился в пятницу около 12 часов дня. Под завалами все еще остаются люди, которых пытаются найти спасатели.
На месте трагедии в Батуми остаются министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури и начальник службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили, который лично руководит спасательной операцией.

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