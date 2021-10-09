https://sputnik-georgia.ru/20211009/obrushenie-zhilogo-doma-v-batumi-naydeno-esche-neskolko-pogibshikh-260383815.html

Обрушение жилого дома в Батуми: число погибших возросло до пяти

Обрушение жилого дома в Батуми: число погибших возросло до пяти

Расчистка завалов продолжается в непрерывном режиме, поисково-спасательной операцией руководит глава Службы по управлению ЧС 09.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-09T08:15+0400

2021-10-09T08:15+0400

2021-10-09T11:20+0400

происшествия

новости

грузия

обрушение жилого дома в батуми

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ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. В ходе спасательной операции в Батуми, которая длилась всю ночь, под обломками дома нашли еще пятерых погибших, включая двух детей.На данный момент живыми вызволено два человека, которые доставлены в больницу. Их состояние все еще остается тяжелым.Один из подъездов пятиэтажки на улице 26 Мая в Батуми обрушился в пятницу около 12 часов дня. Под завалами все еще остаются люди, которых пытаются найти спасатели.На месте трагедии в Батуми остаются министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури и начальник службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили, который лично руководит спасательной операцией.Читайте также:

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2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия, обрушение жилого дома в батуми