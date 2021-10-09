https://sputnik-georgia.ru/20211009/vyshel-pervyy-tizer-doma-drakona--prikvela-igry-prestolov-260289404.html

Вышел первый тизер "Дома дракона" – приквела "Игры престолов"

Вышел первый тизер "Дома дракона" – приквела "Игры престолов"

В предстоящем сериале будет 10 эпизодов, которые выйдут в 2022 году. Точная дата релиза неизвестна 09.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-09T11:01+0400

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ТБИЛИСИ, 9 окт - Sputnik. Стриминговый сервис HBO Max представил официальный тизер приквела "Игры престолов" – сериала "Дом дракона" ("House Of The Dragon").Сюжет описывает историю дома Таргариенов, в частности, кризис, возникший в доме Таргариенов после смерти короля Визериса I."Не мечты сделали нас королями, а драконы", – говорит в тизере Деймон Таргариен, роль которого исполнил британский актер Мэтт Смит.В сериале будет 10 эпизодов, которые выйдут в 2022 году. Точная дата релиза неизвестна. Зрителей ждут интригующие сюжетные повороты и кровопролитные убийства, как это было в "Игре престолов".Телесериал "Игра престолов" был снят по фэнтези-циклу "Песнь льда и пламени". Действие романов и сериала происходило на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничали за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозило уничтожение из-за нашествия потусторонних сил. Последний, восьмой сезон, вышел 19 мая 2019 года.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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сериал "игра престолов", зарубежные звезды