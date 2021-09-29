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https://sputnik-georgia.ru/20210929/doch-larisy-guzeevoy-rasskazala-o-sostoyanii-materi-259994552.html
Дочь Ларисы Гузеевой рассказала о состоянии матери
Дочь Ларисы Гузеевой рассказала о состоянии матери
Последние несколько дней фанаты очень переживают за состояние знаменитой актрисы и телеведущей 29.09.2021, Sputnik Грузия
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шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
лариса гузеева
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Дочь российской актрисы, телеведущей Ларисы Гузеевой Ольга рассказала о состоянии матери.Ольга высказалась в своих сторис. Оказалось, что публика завалила ее вопросами о том, как себя чувствует Гузеева.Как видно, критический период отступил, и медики готовят ведущую шоу "Давай поженимся!" к переливанию плазмы донора, который уже переболел коронавирусом. То есть Лариса Андреевна получит антитела, которые помогут ей лучше бороться с инфекцией и осложнений. О госпитализации актрисы стало известно в ночь 27 сентября. Журналисты сообщали, что Гузееву положили в больницу №40 в Коммунарку. Сама телеведущая никаких комментариев по поводу своей госпитализации пока не делала.При этом, судя по Instagram актрисы, последние дни она провела в Крыму. Там Гузеева не просто отдыхала на Черноморском побережье, но и проходила лечение в специализированном медицинском учреждении, где ей помогали избавиться от лишнего веса.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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лариса гузеева, российский шоу-бизнес

Дочь Ларисы Гузеевой рассказала о состоянии матери

11:39 29.09.2021 (обновлено: 11:44 29.09.2021)
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© photo: Sputnik / Ilya Pitalev / Перейти в фотобанкЛариса Гузеева
Лариса Гузеева - Sputnik Грузия, 1920, 29.09.2021
© photo: Sputnik / Ilya Pitalev
/
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Последние несколько дней фанаты очень переживают за состояние знаменитой актрисы и телеведущей
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Дочь российской актрисы, телеведущей Ларисы Гузеевой Ольга рассказала о состоянии матери.
Ольга высказалась в своих сторис. Оказалось, что публика завалила ее вопросами о том, как себя чувствует Гузеева.

"Как мне надоело отвечать на все эти сообщения. С мамой все в порядке!" – кратко написала Ольга.

Как видно, критический период отступил, и медики готовят ведущую шоу "Давай поженимся!" к переливанию плазмы донора, который уже переболел коронавирусом. То есть Лариса Андреевна получит антитела, которые помогут ей лучше бороться с инфекцией и осложнений.
© photo: Sputnik / Taras Litvienko / Перейти в фотобанкЛариса Гузеева . Открытие Всероссийского конкурса молодых исполнителей "Пять звезд"
Лариса Гузеева . Открытие Всероссийского конкурса молодых исполнителей Пять звезд - Sputnik Грузия, 1920, 29.09.2021
Лариса Гузеева . Открытие Всероссийского конкурса молодых исполнителей "Пять звезд"
© photo: Sputnik / Taras Litvienko
/
Перейти в фотобанк
О госпитализации актрисы стало известно в ночь 27 сентября. Журналисты сообщали, что Гузееву положили в больницу №40 в Коммунарку. Сама телеведущая никаких комментариев по поводу своей госпитализации пока не делала.
При этом, судя по Instagram актрисы, последние дни она провела в Крыму. Там Гузеева не просто отдыхала на Черноморском побережье, но и проходила лечение в специализированном медицинском учреждении, где ей помогали избавиться от лишнего веса.
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