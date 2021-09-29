https://sputnik-georgia.ru/20210929/doch-larisy-guzeevoy-rasskazala-o-sostoyanii-materi-259994552.html

Дочь Ларисы Гузеевой рассказала о состоянии матери

Дочь Ларисы Гузеевой рассказала о состоянии матери

Последние несколько дней фанаты очень переживают за состояние знаменитой актрисы и телеведущей 29.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-29T11:39+0400

2021-09-29T11:39+0400

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лариса гузеева

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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Дочь российской актрисы, телеведущей Ларисы Гузеевой Ольга рассказала о состоянии матери.Ольга высказалась в своих сторис. Оказалось, что публика завалила ее вопросами о том, как себя чувствует Гузеева.Как видно, критический период отступил, и медики готовят ведущую шоу "Давай поженимся!" к переливанию плазмы донора, который уже переболел коронавирусом. То есть Лариса Андреевна получит антитела, которые помогут ей лучше бороться с инфекцией и осложнений. О госпитализации актрисы стало известно в ночь 27 сентября. Журналисты сообщали, что Гузееву положили в больницу №40 в Коммунарку. Сама телеведущая никаких комментариев по поводу своей госпитализации пока не делала.При этом, судя по Instagram актрисы, последние дни она провела в Крыму. Там Гузеева не просто отдыхала на Черноморском побережье, но и проходила лечение в специализированном медицинском учреждении, где ей помогали избавиться от лишнего веса.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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лариса гузеева, российский шоу-бизнес