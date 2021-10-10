Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Праздничное оформление - Sputnik Грузия, 1920
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20211010/ne-uznat-dzhey-lo-v-obraze-prestupnitsy-shokirovala-poklonnikov-260393339.html
Не узнать! Джей Ло в образе преступницы шокировала поклонников
Не узнать! Джей Ло в образе преступницы шокировала поклонников
Возлюбленная Бена Аффлека настолько вжилась в новую роль, что поклонники не сразу узнали ее. Новые фотографии певицы обсуждают в Сети 10.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-10T18:02+0400
2021-10-10T18:02+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
бен аффлек
дженнифер лопес
зарубежные звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24615/07/246150736_0:0:3079:1733_1920x0_80_0_0_e07f971d31e0e964f7e9e00a7d94f484.jpg
ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Американская певица и актриса Джей Ло шокировала поклонников: неузнаваемая звезда вышла в свет в образе преступницы.Лопес умело совмещает карьеру и личную жизнь. Звезда старается не расставаться со своим возлюбленным Беном Аффлеком, но все же не забывает о работе. Сейчас Лопес снимается в фильме "Мать", ради съемок в котором улетела в Ванкувер. Именно там ее подловили папарацци.Снимки неузнаваемой Лопес попали в Сеть и шокировали поклонников: уличные фотографы запечатлели звезду в очень необычном для нее образе.Джей Ло надела коричневые брюки, бомбер с белым воротничком, а также массивные ботинки. Свой образ звезда дополнила вязаной шапкой, темными очками, огромным рюкзаком и походной сумкой.Фанаты отметили, что в таком виде Лопес перестала быть похожей на себя и из светской дивы превратилась в бесстрашную преступницу. Вот так нужно вживаться в роль!Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24615/07/246150736_309:0:3040:2048_1920x0_80_0_0_0141eafb933743a4194bf9a6583983e9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
бен аффлек, дженнифер лопес, зарубежные звезды

Не узнать! Джей Ло в образе преступницы шокировала поклонников

18:02 10.10.2021
138
© photo: Sputnik / Eugene Odinokov / Перейти в фотобанкКонцерт Дженнифер Лопес в Москве
Концерт Дженнифер Лопес в Москве - Sputnik Грузия, 1920, 10.10.2021
© photo: Sputnik / Eugene Odinokov
/
Перейти в фотобанк
Возлюбленная Бена Аффлека настолько вжилась в новую роль, что поклонники не сразу узнали ее. Новые фотографии певицы обсуждают в Сети
ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Американская певица и актриса Джей Ло шокировала поклонников: неузнаваемая звезда вышла в свет в образе преступницы.
Лопес умело совмещает карьеру и личную жизнь. Звезда старается не расставаться со своим возлюбленным Беном Аффлеком, но все же не забывает о работе. Сейчас Лопес снимается в фильме "Мать", ради съемок в котором улетела в Ванкувер. Именно там ее подловили папарацци.
Снимки неузнаваемой Лопес попали в Сеть и шокировали поклонников: уличные фотографы запечатлели звезду в очень необычном для нее образе.
Джей Ло надела коричневые брюки, бомбер с белым воротничком, а также массивные ботинки. Свой образ звезда дополнила вязаной шапкой, темными очками, огромным рюкзаком и походной сумкой.
Фанаты отметили, что в таком виде Лопес перестала быть похожей на себя и из светской дивы превратилась в бесстрашную преступницу. Вот так нужно вживаться в роль!
Читайте также:
Идеальная пара: Аффлек и Лопес дали первое интервью после воссоединения
"Сошла с ума?": Джей Ло без белья появилась на красной дорожке
Дружба с тещей: Аффлек снялся в рекламе с мамой Джей Ло
Роскошный бриллиант: Джей Ло засветила обручальное кольцо
Бывший забрал у Лопес подаренный ей суперкар за 140 тысяч долларов - фанаты негодуют
Счастье любит тишину: Лопес отказалась говорить о романе с Аффлеком
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек - история настоящей любви - фото
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
000000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
00:40Жизненные показатели Саакашвили в норме - пенитенциарная служба
00:12Сторонники Саакашвили пришли к тюрьме
ВчераПолностью вакцинированы в Грузии от коронавируса 30% взрослого населения
ВчераОдин брат убит, второй ранен - что произошло в Батуми?
Вчера"Будущий мэр" не сдал экзамен? - соратники недовольны Мелия
ВчераСостояние здоровья Саакашвили в тюрьме резко ухудшилось - заявил лечащий врач
ВчераГрузинские борцы греко-римского стиля завоевали две медали на чемпионате мира
ВчераПять жителей Гори задержаны по подозрению в групповом убийстве
ВчераЦИК Грузии ведет борьбу с дезинформацией по избирательным бюллетеням
ВчераВторой тур местных выборов в Грузии: кто и где?
ВчераПятая волна коронавируса может начаться в Грузии уже на следующей неделе - считает врач
ВчераСторонники Саакашвили провели акцию у парламента Грузии - видео
ВчераАкция с требованием освобождения Саакашвили проходит у парламента в Тбилиси
ВчераЖители уцелевшей части дома в Батуми ждут заключения экспертов
ВчераCOVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе за сутки
ВчераЦИК Грузии отчитался о результатах пересчета голосов избирательными комиссиями
ВчераЗадержанным по делу об обрушении дома в Батуми официально предъявлено обвинение
ВчераЮношеская сборная Грузии по регби стала чемпионом Европы
ВчераМИД Грузии благодарит международное сообщество за поддержку в связи с трагедией в Батуми
Вчера"Это история большой любви" - Саакашвили ответил на вопросы о личной жизни