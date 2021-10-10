https://sputnik-georgia.ru/20211010/ne-uznat-dzhey-lo-v-obraze-prestupnitsy-shokirovala-poklonnikov-260393339.html

Не узнать! Джей Ло в образе преступницы шокировала поклонников

Не узнать! Джей Ло в образе преступницы шокировала поклонников

Возлюбленная Бена Аффлека настолько вжилась в новую роль, что поклонники не сразу узнали ее. Новые фотографии певицы обсуждают в Сети 10.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-10T18:02+0400

2021-10-10T18:02+0400

2021-10-10T18:02+0400

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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Американская певица и актриса Джей Ло шокировала поклонников: неузнаваемая звезда вышла в свет в образе преступницы.Лопес умело совмещает карьеру и личную жизнь. Звезда старается не расставаться со своим возлюбленным Беном Аффлеком, но все же не забывает о работе. Сейчас Лопес снимается в фильме "Мать", ради съемок в котором улетела в Ванкувер. Именно там ее подловили папарацци.Снимки неузнаваемой Лопес попали в Сеть и шокировали поклонников: уличные фотографы запечатлели звезду в очень необычном для нее образе.Джей Ло надела коричневые брюки, бомбер с белым воротничком, а также массивные ботинки. Свой образ звезда дополнила вязаной шапкой, темными очками, огромным рюкзаком и походной сумкой.Фанаты отметили, что в таком виде Лопес перестала быть похожей на себя и из светской дивы превратилась в бесстрашную преступницу. Вот так нужно вживаться в роль!Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

бен аффлек, дженнифер лопес, зарубежные звезды