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Не узнать! Джей Ло в образе преступницы шокировала поклонников
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© photo: Sputnik / Eugene Odinokov/
Возлюбленная Бена Аффлека настолько вжилась в новую роль, что поклонники не сразу узнали ее. Новые фотографии певицы обсуждают в Сети
ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Американская певица и актриса Джей Ло шокировала поклонников: неузнаваемая звезда вышла в свет в образе преступницы.
Лопес умело совмещает карьеру и личную жизнь. Звезда старается не расставаться со своим возлюбленным Беном Аффлеком, но все же не забывает о работе. Сейчас Лопес снимается в фильме "Мать", ради съемок в котором улетела в Ванкувер. Именно там ее подловили папарацци.
Снимки неузнаваемой Лопес попали в Сеть и шокировали поклонников: уличные фотографы запечатлели звезду в очень необычном для нее образе.
Джей Ло надела коричневые брюки, бомбер с белым воротничком, а также массивные ботинки. Свой образ звезда дополнила вязаной шапкой, темными очками, огромным рюкзаком и походной сумкой.
Фанаты отметили, что в таком виде Лопес перестала быть похожей на себя и из светской дивы превратилась в бесстрашную преступницу. Вот так нужно вживаться в роль!
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