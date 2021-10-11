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COVID-статистика в Грузии: последние данные по погибшим и инфицированным
COVID-статистика в Грузии: последние данные по погибшим и инфицированным
COVID–статистика в Грузии: последние данные по погибшим и пострадавшим
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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику по коронавирусу в стране – за последние сутки сделано 17 711 тестов и выявлено 1 530 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 635 583 случая инфицирования.Власти Грузии смягчили ковид-ограничения для ресторанов&gt;&gt;За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 1 848 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 602 372 пациента.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 23 пациента, а с начала пандемии – 9 269.Из 1 530 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 465. В регионах же ситуация следующая: На данный момент в Грузии 23 916 активных случаев, из них 4 514 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 006 пациентов тяжелое, из них 257 подключены к аппарату искусственного дыхания. 703 пациента находятся в ковид-гостиницах. 18 699 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.В карантинных пространствах остается 71 человек, а в самоизоляции – 19 717.Показатель положительности по данным на 10 октября составляет 8,64%, за две недели – 6,25%, за семь дней – 7,60%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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коронавирус covid-19, новости, грузия, вакцинация от коронавируса

COVID-статистика в Грузии: последние данные по погибшим и инфицированным

12:23 11.10.2021 (обновлено: 13:03 11.10.2021)
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© photo: Sputnik / StringerЭпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках
Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках - Sputnik Грузия, 1920, 11.10.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Больше всего инфицированных коронавирусом в Грузии выявлено в столице
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику по коронавирусу в стране – за последние сутки сделано 17 711 тестов и выявлено 1 530 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.
С начала пандемии в Грузии зафиксировано 635 583 случая инфицирования.
Власти Грузии смягчили ковид-ограничения для ресторанов>>
За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 1 848 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 602 372 пациента.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 23 пациента, а с начала пандемии – 9 269.
Из 1 530 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 465. В регионах же ситуация следующая:
Аджария – 98
Имерети – 334
Квемо Картли – 49
Шида Картли – 50
Гурия – 36
Самегрело - Земо Сванети – 142
Кахети – 294
Мцхета-Мтианети – 19
Самцхе-Джавахети – 31
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 12.
На данный момент в Грузии 23 916 активных случаев, из них 4 514 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 006 пациентов тяжелое, из них 257 подключены к аппарату искусственного дыхания. 703 пациента находятся в ковид-гостиницах. 18 699 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.
В карантинных пространствах остается 71 человек, а в самоизоляции – 19 717.
Показатель положительности по данным на 10 октября составляет 8,64%, за две недели – 6,25%, за семь дней – 7,60%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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