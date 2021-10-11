https://sputnik-georgia.ru/20211011/covid-statistika-v-gruzii-poslednie-dannye-po-pogibshim-i-postradavshim-260428029.html

COVID-статистика в Грузии: последние данные по погибшим и инфицированным

COVID-статистика в Грузии: последние данные по погибшим и инфицированным

COVID–статистика в Грузии: последние данные по погибшим и пострадавшим

2021-10-11T12:23+0400

2021-10-11T12:23+0400

2021-10-11T13:03+0400

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вакцинация от коронавируса

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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику по коронавирусу в стране – за последние сутки сделано 17 711 тестов и выявлено 1 530 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 635 583 случая инфицирования.Власти Грузии смягчили ковид-ограничения для ресторанов>>За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 1 848 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 602 372 пациента.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 23 пациента, а с начала пандемии – 9 269.Из 1 530 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 465. В регионах же ситуация следующая: На данный момент в Грузии 23 916 активных случаев, из них 4 514 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 006 пациентов тяжелое, из них 257 подключены к аппарату искусственного дыхания. 703 пациента находятся в ковид-гостиницах. 18 699 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.В карантинных пространствах остается 71 человек, а в самоизоляции – 19 717.Показатель положительности по данным на 10 октября составляет 8,64%, за две недели – 6,25%, за семь дней – 7,60%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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коронавирус covid-19, новости, грузия, вакцинация от коронавируса