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https://sputnik-georgia.ru/20211011/oppozitsionnye-partii-otkazyvayutsya-prisoedinyatsya-k-aktsii-v-podderzhku-saakashvili-260444467.html
Оппозиционные партии отказываются присоединяться к акции в поддержку Саакашвили
Оппозиционные партии отказываются присоединяться к акции в поддержку Саакашвили
Основанная Михаилом Саакашвили партия "Единое национальное движение" планирует масштабную акцию в его поддержку в Тбилиси на 14 октября 11.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-11T16:46+0400
2021-10-11T17:12+0400
политика
новости
грузия
единое нацдвижение
акция
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Часть оппозиционных партий за три для до акции "Единого национального движения" с требованием освобождения третьего президента Грузии Михаила Саакашвили отказываются к ней присоединяться.Масштабная акция протеста с требованием освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили планируется в Тбилиси на проспекте Руставели 14 октября в 18:00. Председатель "Единого национального движения" Ника Мелия пригласил на акцию все партии и призвал сторонников не обижаться на тех, кто откажется.Акция с требованием освобождения Саакашвили проходит у парламента в Тбилиси&gt;&gt;Как заявили Sputnik в офисе партии "Лело для Грузии", партия не примет участия в акции."После консультация мы приняли решения на данном этапе не присоединяться к акции", - заявили в пресс-службе "Лело".Позицию "Лело" разделяют и две парламентские оппозиционные партии - "Граждане" и "Гирчи".По словам Левана Иоселиани, "Граждане" не присоединятся ни к одной из акций, организованной "Единым национальным движением"."Партия "Граждане" не примет участия ни в одном из митингов, организованных "Национальным движением" и поддерживающими его партиями. Это митинг определенной партии в поддержку своего лидера. У них есть право проводить его", - сказал Иоселиани.По словам одного из лидеров "Гирчи" Сандро Раквиашвили, ему вообще не понятен план действия "Национального движения"."Я готов бороться за лучший суд и реформы, которые решат такую проблему не только для Михаила Саакашвили, но в этом случае об этом вообще нет речи, поэтому мы не присоединимся к акции", - сказал Раквиашвили.Окончательное решение пока не приняли в партии "Стратегия Агмашенебели". По словам одного из членов партии депутата Пааты Маджгаладзе, это решит собрание.Читайте также:"Национальное движение" анонсирует масштабную акцию в поддержку Саакашвили в ТбилисиСостояние здоровья Саакашвили в тюрьме резко ухудшилось - заявил лечащий врачНа акции в поддержку Саакашвили у руставской тюрьмы задержаны четыре человекаПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, единое нацдвижение, акция, возвращение и арест саакашвили

Оппозиционные партии отказываются присоединяться к акции в поддержку Саакашвили

16:46 11.10.2021 (обновлено: 17:12 11.10.2021)
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© photo: Sputnik / StringerАкция протеста сторонников Саакашвили у Руставской тюрьмы 4 октября 2021 года
Акция протеста сторонников Саакашвили у Руставской тюрьмы 4 октября 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 11.10.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Основанная Михаилом Саакашвили партия "Единое национальное движение" планирует масштабную акцию в его поддержку в Тбилиси на 14 октября
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Часть оппозиционных партий за три для до акции "Единого национального движения" с требованием освобождения третьего президента Грузии Михаила Саакашвили отказываются к ней присоединяться.
Масштабная акция протеста с требованием освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили планируется в Тбилиси на проспекте Руставели 14 октября в 18:00. Председатель "Единого национального движения" Ника Мелия пригласил на акцию все партии и призвал сторонников не обижаться на тех, кто откажется.
Акция с требованием освобождения Саакашвили проходит у парламента в Тбилиси>>
Как заявили Sputnik в офисе партии "Лело для Грузии", партия не примет участия в акции.
"После консультация мы приняли решения на данном этапе не присоединяться к акции", - заявили в пресс-службе "Лело".
Позицию "Лело" разделяют и две парламентские оппозиционные партии - "Граждане" и "Гирчи".
По словам Левана Иоселиани, "Граждане" не присоединятся ни к одной из акций, организованной "Единым национальным движением".
"Партия "Граждане" не примет участия ни в одном из митингов, организованных "Национальным движением" и поддерживающими его партиями. Это митинг определенной партии в поддержку своего лидера. У них есть право проводить его", - сказал Иоселиани.
По словам одного из лидеров "Гирчи" Сандро Раквиашвили, ему вообще не понятен план действия "Национального движения".
"Я готов бороться за лучший суд и реформы, которые решат такую проблему не только для Михаила Саакашвили, но в этом случае об этом вообще нет речи, поэтому мы не присоединимся к акции", - сказал Раквиашвили.
Окончательное решение пока не приняли в партии "Стратегия Агмашенебели". По словам одного из членов партии депутата Пааты Маджгаладзе, это решит собрание.
Читайте также:
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Состояние здоровья Саакашвили в тюрьме резко ухудшилось - заявил лечащий врач
На акции в поддержку Саакашвили у руставской тюрьмы задержаны четыре человека
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