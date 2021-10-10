https://sputnik-georgia.ru/20211010/sostoyanie-zdorovya-saakashvili-v-tyurme-rezko-ukhudshilos---zayavil-lechaschiy-vrach-260419414.html

Состояние здоровья Саакашвили в тюрьме резко ухудшилось - заявил лечащий врач

Состояние здоровья Саакашвили в тюрьме резко ухудшилось - заявил лечащий врач

У Саакашвили заболевание крови - талассемия, о которой никогда не говорили в СМИ, заявил врач 10.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-10T22:55+0400

2021-10-10T22:55+0400

2021-10-10T23:24+0400

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грузия

михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 10 окт – Sputnik. Состояние экс-президента Грузии Михаила Саакашвили спустя десять дней голодовки резко ухудшилось, ему трудно передвигаться и говорить, необходима госпитализация, заявил его личный врач Николоз Кипшидзе.Михаил Саакашвили был задержан грузинскими властями 1 октября. В этот же день он объявил голодовку. Кипшидзе сегодня встретился с Михаилом Саакашвили в тюрьме.По словам врача, ситуацию осложняет то, что у Саакашвили заболевание крови - талассемия (наследственное генетическое заболевание, возникает при повреждении генов гемоглобина), о которой никогда не говорили в СМИ, "С его разрешения я сообщаю, что у Саакашвили заболевание крови – талассемия . Это не смертельное заболевание, но ему категорически нельзя голодать... Я встречусь с ним завтра и думаю, что мы его переведем в больницу", - сказал Кипшидзе.Акция с требованием освобождения Саакашвили проходит у парламента в Тбилиси >>На родине экс-президент приговорен за должностные преступления на шесть лет, и еще несколько дел против него находятся в судопроизводстве. Власти обвиняют Саакашвили еще и в незаконном пересечении государственной границы.В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили