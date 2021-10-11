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"Подтверждаю на 100 процентов" – премьер Грузии исключил экстрадицию Саакашвили на Украину
"Подтверждаю на 100 процентов" – премьер Грузии исключил экстрадицию Саакашвили на Украину
Саакашвили должен провести в грузинской тюрьме как минимум шесть лет, уверяет Гарибашвили 11.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-11T15:12+0400
2021-10-11T15:12+0400
2021-10-11T16:59+0400
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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили исключил возможность экстрадиции бывшего президента страны Михаила Саакашвили на Украину.Третий президент Грузии, который ныне является главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины, был задержан в Тбилиси 1 октября. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что собирается лично заниматься возвращением арестованного в Грузии гражданина Украины Михаила Саакашвили.Саакашвили возглавлял Грузию с января 2004 года по ноябрь 2013 года и покинул страну за несколько дней до истечения срока своих полномочий. Сразу после этого в отношении него были возбуждены четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены вердикты. В частности, суд заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани и к шести годам тюрьмы по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. В последнее время Саакашвили проживал на Украине, у него есть украинское гражданство.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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возвращение и арест саакашвили, политика, новости, украина, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили
"Подтверждаю на 100 процентов" – премьер Грузии исключил экстрадицию Саакашвили на Украину
15:12 11.10.2021 (обновлено: 16:59 11.10.2021)
Саакашвили должен провести в грузинской тюрьме как минимум шесть лет, уверяет Гарибашвили
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили исключил возможность экстрадиции бывшего президента страны Михаила Саакашвили на Украину.
Третий президент Грузии, который ныне является главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины, был задержан в Тбилиси 1 октября. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что собирается лично заниматься возвращением арестованного в Грузии гражданина Украины Михаила Саакашвили.
"Саакашвили придется провести в тюрьме шесть лет. Чем быстрее заключенный Саакашвили осознает эту реальность, тем лучше для него и его команды. Это исключено, подтверждаю на 100 процентов. Во-первых, никто и не требует его передачи и даже если потребуют, никто не передаст. Минимум через шесть лет он может уехать в любую страну", – сказал Гарибашвили журналистам.
Саакашвили возглавлял Грузию с января 2004 года по ноябрь 2013 года и покинул страну за несколько дней до истечения срока своих полномочий. Сразу после этого в отношении него были возбуждены четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены вердикты. В частности, суд заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани и к шести годам тюрьмы по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. В последнее время Саакашвили проживал на Украине, у него есть украинское гражданство.
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