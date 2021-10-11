https://sputnik-georgia.ru/20211011/premer-gruzii-isklyuchil-vozmozhnost-ekstraditsii-saakashvili-na-ukrainu-260440550.html

"Подтверждаю на 100 процентов" – премьер Грузии исключил экстрадицию Саакашвили на Украину

"Подтверждаю на 100 процентов" – премьер Грузии исключил экстрадицию Саакашвили на Украину

Саакашвили должен провести в грузинской тюрьме как минимум шесть лет, уверяет Гарибашвили 11.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-11T15:12+0400

2021-10-11T15:12+0400

2021-10-11T16:59+0400

возвращение и арест саакашвили

политика

новости

украина

михаил саакашвили

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили исключил возможность экстрадиции бывшего президента страны Михаила Саакашвили на Украину.Третий президент Грузии, который ныне является главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины, был задержан в Тбилиси 1 октября. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что собирается лично заниматься возвращением арестованного в Грузии гражданина Украины Михаила Саакашвили.Саакашвили возглавлял Грузию с января 2004 года по ноябрь 2013 года и покинул страну за несколько дней до истечения срока своих полномочий. Сразу после этого в отношении него были возбуждены четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены вердикты. В частности, суд заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани и к шести годам тюрьмы по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. В последнее время Саакашвили проживал на Украине, у него есть украинское гражданство.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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возвращение и арест саакашвили, политика, новости, украина, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили