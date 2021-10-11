https://sputnik-georgia.ru/20211011/samyy-shikarnyy-i-sladostnyy-moment-sergey-lukyanenko-o-plyusakh-svoey-professii-260447111.html

"Самый шикарный и сладостный момент": Сергей Лукьяненко о плюсах своей профессии

"Самый шикарный и сладостный момент": Сергей Лукьяненко о плюсах своей профессии

Знаменитый российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко в 2021 году завершает третий роман из цикла "Измененные", продолжение постапокалиптических историй... 11.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-11T18:01+0400

2021-10-11T18:01+0400

2021-10-11T18:01+0400

культура

россия

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интервью

сергей лукьяненко

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Sputnik Беларусь встретился с автором "дозоров" и узнал у писателя о новой трилогии и творческих планах.О творческом порыве"Самый шикарный, самый сладостный момент – когда начинаешь писать книгу. У тебя есть первая страница, там уже где-то живут герои, где-то возникает мир, но все еще абсолютно в твоей власти", - делится писатель-фантаст.Но дальше, по его словам, лезть в этот мир он уже не имеет права: написав определенное количество будущей книги, автор не позволяет себе кардинально менять историю, лишь какие-то мелочи.Второй сладостный миг – финал, когда все нити сюжета сходятся в последней главе. "Герой, как правило, должен совершить какой-то подвиг - физический, нравственный, над врагами, над собой. Это эмоции напряжения, завершения истории и понимание, что сейчас можно будет выдохнуть, расслабиться и начать новую историю", - рассказывает писатель.О муках творчестваСергей Лукьяненко признается, что на начальном этапе создания новой книги он не испытывает долгого "мучительного придумывания". В начале все возникает просто само собой, рвется "из-под пера". В финале, по словам автора, ему уже тоже известно, что будет. А вот в середине муки творчества случаются."Когда известна вся дорога, (а я знаю начальный пункт, конечный пункт, какие-то промежуточные станции), но вдруг понимаешь, что этот путь, дорога уткнулась в скалу, заехала в болото и теперь мне надо придумывать, как из этого выкарабкаться. А из этого выкарабкаться очень сложно, надо опять перелопачивать текст, отходить назад, что-то сильно менять, что, как я уже говорил, не люблю", - признается Лукьяненко.Выход – придумывать какой-то неожиданный обходной путь. И, как правило, говорит писатель, эти обходные пути, оказываются хорошими, возникает какой-то неожиданный поворот для читателя, для него самого.Дверь в другую реальностьИзлюбленный творческий прием Сергея Лукьяненко – "дверь в другую реальность". Вначале автор погружает читателя в обычный мир, а потом вдруг начинается фантастика.А если в начале ему на протяжении 10 страниц рассказывать какую-то обычную жизненную ситуацию, которая ему знакома, он кивает и говорит: "Да-да-да! У меня все точно так же: начальник дурак, на работе не ценят, жена пилит", а потом бац - и звездолет бороздит просторы галактик. Он уже верит. Потому что герой – это он. И он уже готов туда и в космос, и в галактику", - улыбается Лукьяненко.О новой книгеПисатель поделился, как создавал свою трилогию "Измененные". Первая книга из цикла "7 дней до Мегиддо" вышла в начале этого года, второй роман увидел свет совсем недавно – в августе. Когда ждать завершающую серию книгу?"Создание первой книги из цикла вышло забавным. 4 января я собирался дописать наконец последнюю "дозорную" книжку. Я открыл ее, прочитал последние сроки, приготовился… Потом вдруг закрыл ее. Открыл пустой файл, и начался волшебный миг творения, откуда стал возникать мир, которого только что не было. И за месяц с небольшим я ее написал", - говорит Лукьяненко.Потом сразу приступил к продолжению – "Три дня Индиго". Вторую часть трилогии писатель тоже написал быстро – месяца за два. А сейчас Сергей Лукьяненко работает над третьей книгой – "Месяц за Рубиконом"."Фактически трилогия написана в один год. Это, что называется, проперло", - шутит писатель."Старый, толстый и ленивый"Именно так иронично описывает себя в соцсетях автор. Не согласны.В Минск автор "Ночного дозора" прибыл по делам семейным: сын известного российского фантаста Даниил Лукьяненко приехал выступать в Минск – играть на флейте."Мы с женой решили, что надо поехать, поддержать сына. А заодно использовать прекрасный шанс провести выходные в Минске", - рассказал Лукьяненко.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

культура, россия, в мире, интервью, сергей лукьяненко