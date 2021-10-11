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https://sputnik-georgia.ru/20211011/samyy-shikarnyy-i-sladostnyy-moment-sergey-lukyanenko-o-plyusakh-svoey-professii-260447111.html
"Самый шикарный и сладостный момент": Сергей Лукьяненко о плюсах своей профессии
"Самый шикарный и сладостный момент": Сергей Лукьяненко о плюсах своей профессии
Знаменитый российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко в 2021 году завершает третий роман из цикла "Измененные", продолжение постапокалиптических историй... 11.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-11T18:01+0400
2021-10-11T18:01+0400
культура
россия
в мире
интервью
сергей лукьяненко
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Sputnik Беларусь встретился с автором "дозоров" и узнал у писателя о новой трилогии и творческих планах.О творческом порыве"Самый шикарный, самый сладостный момент – когда начинаешь писать книгу. У тебя есть первая страница, там уже где-то живут герои, где-то возникает мир, но все еще абсолютно в твоей власти", - делится писатель-фантаст.Но дальше, по его словам, лезть в этот мир он уже не имеет права: написав определенное количество будущей книги, автор не позволяет себе кардинально менять историю, лишь какие-то мелочи.Второй сладостный миг – финал, когда все нити сюжета сходятся в последней главе. "Герой, как правило, должен совершить какой-то подвиг - физический, нравственный, над врагами, над собой. Это эмоции напряжения, завершения истории и понимание, что сейчас можно будет выдохнуть, расслабиться и начать новую историю", - рассказывает писатель.О муках творчестваСергей Лукьяненко признается, что на начальном этапе создания новой книги он не испытывает долгого "мучительного придумывания". В начале все возникает просто само собой, рвется "из-под пера". В финале, по словам автора, ему уже тоже известно, что будет. А вот в середине муки творчества случаются."Когда известна вся дорога, (а я знаю начальный пункт, конечный пункт, какие-то промежуточные станции), но вдруг понимаешь, что этот путь, дорога уткнулась в скалу, заехала в болото и теперь мне надо придумывать, как из этого выкарабкаться. А из этого выкарабкаться очень сложно, надо опять перелопачивать текст, отходить назад, что-то сильно менять, что, как я уже говорил, не люблю", - признается Лукьяненко.Выход – придумывать какой-то неожиданный обходной путь. И, как правило, говорит писатель, эти обходные пути, оказываются хорошими, возникает какой-то неожиданный поворот для читателя, для него самого.Дверь в другую реальностьИзлюбленный творческий прием Сергея Лукьяненко – "дверь в другую реальность". Вначале автор погружает читателя в обычный мир, а потом вдруг начинается фантастика.А если в начале ему на протяжении 10 страниц рассказывать какую-то обычную жизненную ситуацию, которая ему знакома, он кивает и говорит: "Да-да-да! У меня все точно так же: начальник дурак, на работе не ценят, жена пилит", а потом бац - и звездолет бороздит просторы галактик. Он уже верит. Потому что герой – это он. И он уже готов туда и в космос, и в галактику", - улыбается Лукьяненко.О новой книгеПисатель поделился, как создавал свою трилогию "Измененные". Первая книга из цикла "7 дней до Мегиддо" вышла в начале этого года, второй роман увидел свет совсем недавно – в августе. Когда ждать завершающую серию книгу?"Создание первой книги из цикла вышло забавным. 4 января я собирался дописать наконец последнюю "дозорную" книжку. Я открыл ее, прочитал последние сроки, приготовился… Потом вдруг закрыл ее. Открыл пустой файл, и начался волшебный миг творения, откуда стал возникать мир, которого только что не было. И за месяц с небольшим я ее написал", - говорит Лукьяненко.Потом сразу приступил к продолжению – "Три дня Индиго". Вторую часть трилогии писатель тоже написал быстро – месяца за два. А сейчас Сергей Лукьяненко работает над третьей книгой – "Месяц за Рубиконом"."Фактически трилогия написана в один год. Это, что называется, проперло", - шутит писатель."Старый, толстый и ленивый"Именно так иронично описывает себя в соцсетях автор. Не согласны.В Минск автор "Ночного дозора" прибыл по делам семейным: сын известного российского фантаста Даниил Лукьяненко приехал выступать в Минск – играть на флейте."Мы с женой решили, что надо поехать, поддержать сына. А заодно использовать прекрасный шанс провести выходные в Минске", - рассказал Лукьяненко.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, россия, в мире, интервью, сергей лукьяненко

"Самый шикарный и сладостный момент": Сергей Лукьяненко о плюсах своей профессии

18:01 11.10.2021
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© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкСергей Лукьяненко. Премьера фильма "Звёздные Войны: Скайуокер. Восход"
Сергей Лукьяненко. Премьера фильма Звёздные Войны: Скайуокер. Восход - Sputnik Грузия, 1920, 11.10.2021
© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова
/
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Знаменитый российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко в 2021 году завершает третий роман из цикла "Измененные", продолжение постапокалиптических историй "Семь дней до Мегиддо" и "Три дня Индиго"
Sputnik Беларусь встретился с автором "дозоров" и узнал у писателя о новой трилогии и творческих планах.

О творческом порыве

"Самый шикарный, самый сладостный момент – когда начинаешь писать книгу. У тебя есть первая страница, там уже где-то живут герои, где-то возникает мир, но все еще абсолютно в твоей власти", - делится писатель-фантаст.
Но дальше, по его словам, лезть в этот мир он уже не имеет права: написав определенное количество будущей книги, автор не позволяет себе кардинально менять историю, лишь какие-то мелочи.
"Для меня эти герои уже существующие, живые. Это все равно, что начать менять живого человека. Они уже есть", - говорит Лукьяненко.
Второй сладостный миг – финал, когда все нити сюжета сходятся в последней главе. "Герой, как правило, должен совершить какой-то подвиг - физический, нравственный, над врагами, над собой. Это эмоции напряжения, завершения истории и понимание, что сейчас можно будет выдохнуть, расслабиться и начать новую историю", - рассказывает писатель.

О муках творчества

Сергей Лукьяненко признается, что на начальном этапе создания новой книги он не испытывает долгого "мучительного придумывания". В начале все возникает просто само собой, рвется "из-под пера". В финале, по словам автора, ему уже тоже известно, что будет. А вот в середине муки творчества случаются.
© photo: Sputnik / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПисатель Сергей Лукьяненко. Книжный фестиваль "Красная площадь". День второй
Писатель Сергей Лукьяненко. Книжный фестиваль Красная площадь. День второй - Sputnik Грузия, 1920, 11.10.2021
Писатель Сергей Лукьяненко. Книжный фестиваль "Красная площадь". День второй
© photo: Sputnik / Кирилл Каллиников
/
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"Когда известна вся дорога, (а я знаю начальный пункт, конечный пункт, какие-то промежуточные станции), но вдруг понимаешь, что этот путь, дорога уткнулась в скалу, заехала в болото и теперь мне надо придумывать, как из этого выкарабкаться. А из этого выкарабкаться очень сложно, надо опять перелопачивать текст, отходить назад, что-то сильно менять, что, как я уже говорил, не люблю", - признается Лукьяненко.
Выход – придумывать какой-то неожиданный обходной путь. И, как правило, говорит писатель, эти обходные пути, оказываются хорошими, возникает какой-то неожиданный поворот для читателя, для него самого.

Дверь в другую реальность

Излюбленный творческий прием Сергея Лукьяненко – "дверь в другую реальность". Вначале автор погружает читателя в обычный мир, а потом вдруг начинается фантастика.
"Если начинать книгу с фразы "звездолет бороздил просторы галактики"… Да, те кто любит читать про звездолеты, с удовольствием ее прочтут. А человек фантастику слегка подозрительно воспринимает: от этой фразу он может закрыть книжку – "детям читать про космос, я не хочу, я взрослый, серьезный человек".
А если в начале ему на протяжении 10 страниц рассказывать какую-то обычную жизненную ситуацию, которая ему знакома, он кивает и говорит: "Да-да-да! У меня все точно так же: начальник дурак, на работе не ценят, жена пилит", а потом бац - и звездолет бороздит просторы галактик. Он уже верит. Потому что герой – это он. И он уже готов туда и в космос, и в галактику", - улыбается Лукьяненко.

О новой книге

Писатель поделился, как создавал свою трилогию "Измененные". Первая книга из цикла "7 дней до Мегиддо" вышла в начале этого года, второй роман увидел свет совсем недавно – в августе. Когда ждать завершающую серию книгу?
© photo: Sputnik / Алексей ПановПисатель Сергей Лукьяненко
Писатель Сергей Лукьяненко - Sputnik Грузия, 1920, 11.10.2021
Писатель Сергей Лукьяненко
© photo: Sputnik / Алексей Панов
"Создание первой книги из цикла вышло забавным. 4 января я собирался дописать наконец последнюю "дозорную" книжку. Я открыл ее, прочитал последние сроки, приготовился… Потом вдруг закрыл ее. Открыл пустой файл, и начался волшебный миг творения, откуда стал возникать мир, которого только что не было. И за месяц с небольшим я ее написал", - говорит Лукьяненко.
Потом сразу приступил к продолжению – "Три дня Индиго". Вторую часть трилогии писатель тоже написал быстро – месяца за два. А сейчас Сергей Лукьяненко работает над третьей книгой – "Месяц за Рубиконом".
"Фактически трилогия написана в один год. Это, что называется, проперло", - шутит писатель.

"Старый, толстый и ленивый"

Именно так иронично описывает себя в соцсетях автор. Не согласны.
"Толстый – это однозначно. Старый – в какой-то мере в 52 года – уже не мальчик. Ленивый – я теоретически ленивый. Я с большим удовольствием бы ничего не делал, но это быстро становится очень скучным. Поэтому я ленивый, но в душе", - признается Лукьяненко.
В Минск автор "Ночного дозора" прибыл по делам семейным: сын известного российского фантаста Даниил Лукьяненко приехал выступать в Минск – играть на флейте.
"Мы с женой решили, что надо поехать, поддержать сына. А заодно использовать прекрасный шанс провести выходные в Минске", - рассказал Лукьяненко.
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