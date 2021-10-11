https://sputnik-georgia.ru/20211011/v-gruzii-podorozhal-khleb--eksperty-obyasnyayut-pochemu-260440838.html

В Грузии подорожал хлеб – эксперты объясняют почему

В Грузии подорожал хлеб – эксперты объясняют почему

Повышение стоимости продукта номер один производители в основном связывают с ростом цен на пшеницу на мировых рынках 11.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-11T15:26+0400

2021-10-11T15:26+0400

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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Подорожание хлеба на 10 тетри в Грузии связано с несколькими факторами, в том числе с ростом цен на пшеницу на мировых рынках, заявил председатель Союза хлебопеков Грузии Малхаз Долидзе Sputnik Грузия.Ранее эксперты предупреждали, что высокое НДС на пищевые продукты, повышение коммунальных тарифов, а также рост стоимости дрожжей, подсолнечного масла и соли, могут привести к повышению цен на продукт номер один.Теперь самый востребованный социальный хлеб обходится жителям страны минимум в 1 лари.По его словам, себестоимость хлеба увеличилась на 15-17 тетри, повысились расходы на упаковочные материалы, которые стали обязательными в условиях пандемии коронавируса. Упаковки для хлеба заводы приобретают в соседней Турции, поскольку в Грузии они не производятся. Кроме того, на стоимости хлеба большое влияние оказало и завершение с 1 июля программы государственного субсидирования пшеничной муки, что удерживало рост цен на хлеб с декабря прошлого года.В течение четырех месяцев, до 31 марта, субсидия на один мешок муки весом в 50 килограмм первого сорта составляла 10, а потом 15 лари. Затем субсидирование продлили до 30 июня, а размер субсидии увеличили до 20 лари.Согласно программе, для мелькомбинатов была установлена фиксированная цена – за 50-килограммовый мешок муки первого сорта – 53 лари. То есть тем мелькомбинатам, которые по 53 лари продавали мешок муку первой категории хлебозаводам, правительство давало субсидирование. Участниками программы были мукомольные заводы, которые победили в тендере, объявленном Агентством развития села Минсельхоза Грузии.Очередного подорожания хлеба, по словам экспертов, в ближайшее время не ожидается.Как заявил Sputnik Грузия исполнительный директор Ассоциации производителей зерна и муки Леван Силагава, зерно на мировых рынках начало дорожать с лета. За четыре месяца цена тонны пшеницы увеличилась с 240 до 320 долларов.В течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. Отсюда лишь 10% зерна – местного производства. Остальное страна завозит из России, Казахстана, Украины и США. На долю России приходится 70% импорта этого зерна. Ее стоимость была самой выгодной для Грузии.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, хлеб, цены