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День траура сегодня в Грузии - страна скорбит по жертвам трагедии в Батуми
https://sputnik-georgia.ru/20211011/v-znak-skorbi-po-zhertvam-tragedii-v-batumi-na-zdaniyakh-posolstv-gruzii-prispuscheny-flagi-260432440.html
В знак скорби по жертвам трагедии в Батуми на зданиях посольств Грузии приспущены флаги
В знак скорби по жертвам трагедии в Батуми на зданиях посольств Грузии приспущены флаги
11 октября в Грузии объявлен днем траура по погибшим при обрушении дома в Батуми
2021-10-11T12:31+0400
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траур
обрушение жилого дома в батуми
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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. На всех дипломатических представительствах и консульствах Грузии за рубежом приспущены государственные флаги в связи с трагедией в Батуми, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.11 октября в Грузии объявлен траурным днем в память погибших при обрушении жилого дома в Батуми.Согласно постановлению правительства, государственные флаги приспущены на всех административных зданиях по всей стране до 00:00 12 октября.Один из подъездов пятиэтажного жилого дома на улице 26 Мая в Батуми обрушился 8 октября около 12 часов дня. Погибли девять человек, среди них трое детей. Спасателям удалось извлечь из-под завалов лишь одного выжившего. Пострадавший проходит лечение в клинике. Состояние пациента стабилизировалось.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, мид грузии, траур, обрушение жилого дома в батуми

В знак скорби по жертвам трагедии в Батуми на зданиях посольств Грузии приспущены флаги

12:31 11.10.2021 (обновлено: 12:45 11.10.2021)
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© photo: Sputnik / StringerЧерная ленточка на флаге Грузии во время акции протеста
Черная ленточка на флаге Грузии во время акции протеста - Sputnik Грузия, 1920, 11.10.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Решением правительства 11 октября в Грузии объявлен днем траура
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. На всех дипломатических представительствах и консульствах Грузии за рубежом приспущены государственные флаги в связи с трагедией в Батуми, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.
11 октября в Грузии объявлен траурным днем в память погибших при обрушении жилого дома в Батуми.
Согласно постановлению правительства, государственные флаги приспущены на всех административных зданиях по всей стране до 00:00 12 октября.
Один из подъездов пятиэтажного жилого дома на улице 26 Мая в Батуми обрушился 8 октября около 12 часов дня. Погибли девять человек, среди них трое детей. Спасателям удалось извлечь из-под завалов лишь одного выжившего. Пострадавший проходит лечение в клинике. Состояние пациента стабилизировалось.

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День траура сегодня в Грузии - страна скорбит по жертвам трагедии в Батуми
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