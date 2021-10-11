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В знак скорби по жертвам трагедии в Батуми на зданиях посольств Грузии приспущены флаги
В знак скорби по жертвам трагедии в Батуми на зданиях посольств Грузии приспущены флаги
11 октября в Грузии объявлен днем траура по погибшим при обрушении дома в Батуми
2021-10-11T12:31+0400
2021-10-11T12:31+0400
2021-10-11T12:45+0400
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обрушение жилого дома в батуми
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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. На всех дипломатических представительствах и консульствах Грузии за рубежом приспущены государственные флаги в связи с трагедией в Батуми, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.11 октября в Грузии объявлен траурным днем в память погибших при обрушении жилого дома в Батуми.Согласно постановлению правительства, государственные флаги приспущены на всех административных зданиях по всей стране до 00:00 12 октября.Один из подъездов пятиэтажного жилого дома на улице 26 Мая в Батуми обрушился 8 октября около 12 часов дня. Погибли девять человек, среди них трое детей. Спасателям удалось извлечь из-под завалов лишь одного выжившего. Пострадавший проходит лечение в клинике. Состояние пациента стабилизировалось.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, мид грузии, траур, обрушение жилого дома в батуми
В знак скорби по жертвам трагедии в Батуми на зданиях посольств Грузии приспущены флаги
12:31 11.10.2021 (обновлено: 12:45 11.10.2021)
Решением правительства 11 октября в Грузии объявлен днем траура
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. На всех дипломатических представительствах и консульствах Грузии за рубежом приспущены государственные флаги в связи с трагедией в Батуми, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.
11 октября в Грузии объявлен траурным днем в память погибших при обрушении жилого дома в Батуми.
Согласно постановлению правительства, государственные флаги приспущены на всех административных зданиях по всей стране до 00:00 12 октября.
Один из подъездов пятиэтажного жилого дома на улице 26 Мая в Батуми обрушился 8 октября около 12 часов дня. Погибли девять человек, среди них трое детей. Спасателям удалось извлечь из-под завалов лишь одного выжившего. Пострадавший проходит лечение в клинике. Состояние пациента стабилизировалось.
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