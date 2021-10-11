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Обрушение дома в Батуми: врачи рассказали о состоянии единственного выжившего
Обрушение дома в Батуми: врачи рассказали о состоянии единственного выжившего
Пациент остается в отделении интенсивной терапии, его состояние стабильно тяжелое 11.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-11T11:46+0400
2021-10-11T11:46+0400
2021-10-11T11:57+0400
новости
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обрушение жилого дома в батуми
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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Состояние здоровья 37-летнего Звиада Тавдгиридзе, который пострадал в результате обрушения дома в черноморском курортном городе Батуми, стабильно тяжелое.День траура сегодня в Грузии - страна скорбит по жертвам трагедии в Батуми>>По словам директора клиники "Медцентр" Медеи Джикия, пациент остается в отделении интенсивной терапии. Накануне Тавдгиридзе сняли с аппарата искусственной вентиляции легких.Один из подъездов пятиэтажного жилого дома на улице 26 Мая в Батуми обрушился 8 октября около 12 часов дня. Погибли девять человек, среди которых трое детей.По решению премьер-министра Грузии, 11 октября в Грузии объявлен днем траура.МВД Грузии в связи с обрушением задержало трех человек: владельца квартиры на первом этаже и двух нанятых рабочих, которые выполняли ремонтные работы. По данным ведомства, они проводили ремонтные работы с грубым нарушением правил безопасности, что, скорее всего, и привело к обрушению одного из подъездов многоквартирного дома. Им грозит срок от двух до десяти лет.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, батуми, обрушение жилого дома в батуми
Обрушение дома в Батуми: врачи рассказали о состоянии единственного выжившего
11:46 11.10.2021 (обновлено: 11:57 11.10.2021)
Пациент остается в отделении интенсивной терапии, его состояние стабильно тяжелое
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Состояние здоровья 37-летнего Звиада Тавдгиридзе, который пострадал в результате обрушения дома в черноморском курортном городе Батуми, стабильно тяжелое.
По словам директора клиники "Медцентр" Медеи Джикия, пациент остается в отделении интенсивной терапии. Накануне Тавдгиридзе сняли с аппарата искусственной вентиляции легких.
"Состояние здоровья пациента стабильно тяжелое, он остается в интенсивном отделении. Наверное, мы оставим его там еще несколько дней. Многие показатели в норме, однако состояние требует внимания", – заявила Джикия журналистам.
Один из подъездов пятиэтажного жилого дома на улице 26 Мая в Батуми обрушился 8 октября около 12 часов дня. Погибли девять человек, среди которых трое детей.
По решению премьер-министра Грузии, 11 октября в Грузии объявлен днем траура.
МВД Грузии в связи с обрушением задержало трех человек: владельца квартиры на первом этаже и двух нанятых рабочих, которые выполняли ремонтные работы. По данным ведомства, они проводили ремонтные работы с грубым нарушением правил безопасности, что, скорее всего, и привело к обрушению одного из подъездов многоквартирного дома. Им грозит срок от двух до десяти лет.
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