https://sputnik-georgia.ru/20211011/dlya-opredelennoy-kategorii-grazhdan-privivka-ot-grippa-budet-besplatnoy-260445599.html
Для определенной категории граждан прививка от гриппа будет бесплатной
Для определенной категории граждан прививка от гриппа будет бесплатной
Бесплатная вакцинация от гриппа в первую очередь коснется лиц, входящих в группу риска 11.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-11T17:16+0400
2021-10-11T17:16+0400
2021-10-11T17:16+0400
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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Вакцину против гриппа бесплатно, за счет государства, сможет сделать определенная категория граждан, входящих в группу риска.По решению Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, в эту категорию включены лица, больные диабетом, пациенты, находящийся на диализе, больные гепатитом С (только те пациенты, которые лечатся), граждане с пересаженными органами, с ВИЧ/СПИД, а также с заболеванием муковисцидоза или кистозным фиброзом (наследственное заболевание, оно, в основном, поражает легкие и пищеварительную систему, а также другие органы – ред.).Вакцинация против гриппа в Грузии начнется через несколько дней>>В приоритетные группы также входят бенефициары детских домов и убежищ для престарелых и их обслуживающий персонал; беременные, граждане в возрасте 60 лет и старше, сотрудники общеобразовательных учреждений и национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья.Вакцинация против вируса гриппа обязательна для медперсонала, которые имеют непосредственный контакт с пациентами; работников птицеводческих и животноводческих ферм, охотников, ветеринаров, персонала учреждений дошкольного образования, военнослужащих, в том числе и тех, кто отправляется в международную миротворческую миссию, персонала пенитенциарных учреждений.В этом году в Грузии вакцинация против вируса гриппа началась 8 октября, и на первом этапе вакцинируются лица, находящийся на диализе, беременные и персонал сферы здравоохранения.В центре по контролю заболеваний отмечают, что вакцину против гриппа и коронавируса можно делать одновременно, в один и тот же день, на разных верхних конечностях. В противном случае рекомендовано, чтобы минимальный интервал между прививками составлял 14 дней.Грузия уже получила 43 тысячи доз четырехкомпонентной вакцины против гриппа. Еще 160 тысяч доз поступит в страну 25 октября.В этом году Грузия закупила более 200 тысяч доз вакцины против гриппа.Вакцину против гриппа завезет и частный сектор, это будет около 25% общего запаса.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
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общество, новости, грузия, грипп, вакцинация от коронавируса
Для определенной категории граждан прививка от гриппа будет бесплатной
Бесплатная вакцинация от гриппа в первую очередь коснется лиц, входящих в группу риска
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Вакцину против гриппа бесплатно, за счет государства, сможет сделать определенная категория граждан, входящих в группу риска.
По решению Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, в эту категорию включены лица, больные диабетом, пациенты, находящийся на диализе, больные гепатитом С (только те пациенты, которые лечатся), граждане с пересаженными органами, с ВИЧ/СПИД, а также с заболеванием муковисцидоза или кистозным фиброзом (наследственное заболевание, оно, в основном, поражает легкие и пищеварительную систему, а также другие органы – ред.).
В приоритетные группы также входят бенефициары детских домов и убежищ для престарелых и их обслуживающий персонал; беременные, граждане в возрасте 60 лет и старше, сотрудники общеобразовательных учреждений и национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья.
Вакцинация против вируса гриппа обязательна для медперсонала, которые имеют непосредственный контакт с пациентами; работников птицеводческих и животноводческих ферм, охотников, ветеринаров, персонала учреждений дошкольного образования, военнослужащих, в том числе и тех, кто отправляется в международную миротворческую миссию, персонала пенитенциарных учреждений.
В этом году в Грузии вакцинация против вируса гриппа началась 8 октября, и на первом этапе вакцинируются лица, находящийся на диализе, беременные и персонал сферы здравоохранения.
В центре по контролю заболеваний отмечают, что вакцину против гриппа и коронавируса можно делать одновременно, в один и тот же день, на разных верхних конечностях. В противном случае рекомендовано, чтобы минимальный интервал между прививками составлял 14 дней.
Грузия уже получила 43 тысячи доз четырехкомпонентной вакцины против гриппа. Еще 160 тысяч доз поступит в страну 25 октября.
В этом году Грузия закупила более 200 тысяч доз вакцины против гриппа.
Вакцину против гриппа завезет и частный сектор, это будет около 25% общего запаса.
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