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Рэпер Моргенштерн сыграл вторую свадьбу - ВИДЕО
Рэпер Моргенштерн сыграл вторую свадьбу - ВИДЕО
На этот раз эпатажный Алишер Моргенштерн устроил повторную свадьбу в Уфе для бабушки 12.10.2021, Sputnik Грузия
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2021-10-12T07:51+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Российский рэпер Моргенштерн устроил в родной Уфе вторую свадьбу – в этот раз эксклюзивно для своей бабушки. Об этом сообщила в своем Instagram мать Алишера Марина. Моргенштерн и Дилара перестали носить обручальные кольца &gt;&gt;&gt;Дело в том, что бабушка хип-хоп звезды не смогла присутствовать на московской свадьбе внука в августе, и Моргенштерн решил исправить дело."Она тусила с нами до часу ночи. Сама себе удивлялась, ведь пришла с тростью", – рассказала мама Алишера.Фанаты Моргешнтерна явно удивились, ведь повторную свадьбу в Сети не анонсировал ни рэпер, ни его избранница. Но, судя по всему, свадебное торжество в Уфе прошло менее помпезно. Молодые сняли банкетный зал в ресторане, куда позвали только самых близких людей, а сами были не в свадебных нарядах, а в обычных.Алишер Моргенштерн и Дилара Зинатуллина поженились 31 августа. Торжество было оформлено в стиле 90-х, а ведущей праздника стала Ксения Собчак.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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моргенштерн, дилара зинатуллина, российский шоу-бизнес

Рэпер Моргенштерн сыграл вторую свадьбу - ВИДЕО

07:07 12.10.2021 (обновлено: 07:51 12.10.2021)
92
© Instagram / morgen_shternМоргенштерн и Дилара
Моргенштерн и Дилара - Sputnik Грузия, 1920, 12.10.2021
© Instagram / morgen_shtern
На этот раз эпатажный Алишер Моргенштерн устроил повторную свадьбу в Уфе для бабушки
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Российский рэпер Моргенштерн устроил в родной Уфе вторую свадьбу – в этот раз эксклюзивно для своей бабушки. Об этом сообщила в своем Instagram мать Алишера Марина.
Моргенштерн и Дилара перестали носить обручальные кольца >>>
Дело в том, что бабушка хип-хоп звезды не смогла присутствовать на московской свадьбе внука в августе, и Моргенштерн решил исправить дело.
"Она тусила с нами до часу ночи. Сама себе удивлялась, ведь пришла с тростью", – рассказала мама Алишера.
Фанаты Моргешнтерна явно удивились, ведь повторную свадьбу в Сети не анонсировал ни рэпер, ни его избранница. Но, судя по всему, свадебное торжество в Уфе прошло менее помпезно. Молодые сняли банкетный зал в ресторане, куда позвали только самых близких людей, а сами были не в свадебных нарядах, а в обычных.

"Я говорила сыну с детства: "Ты ничего не должен мне, пока сам не захочешь быть должным". P. S. Это же так просто! Все зависит от нашей уважительной любви к ребенку и нашим собственным родителям. Лайфхак, который все знают", – заключила мама рэпера.

Алишер Моргенштерн и Дилара Зинатуллина поженились 31 августа. Торжество было оформлено в стиле 90-х, а ведущей праздника стала Ксения Собчак.
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