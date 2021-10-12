https://sputnik-georgia.ru/20211012/reper-morgenshtern-sygral-vtoruyu-svadbu---video-260443505.html

Рэпер Моргенштерн сыграл вторую свадьбу - ВИДЕО

Рэпер Моргенштерн сыграл вторую свадьбу - ВИДЕО

На этот раз эпатажный Алишер Моргенштерн устроил повторную свадьбу в Уфе для бабушки 12.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Российский рэпер Моргенштерн устроил в родной Уфе вторую свадьбу – в этот раз эксклюзивно для своей бабушки. Об этом сообщила в своем Instagram мать Алишера Марина. Моргенштерн и Дилара перестали носить обручальные кольца >>>Дело в том, что бабушка хип-хоп звезды не смогла присутствовать на московской свадьбе внука в августе, и Моргенштерн решил исправить дело."Она тусила с нами до часу ночи. Сама себе удивлялась, ведь пришла с тростью", – рассказала мама Алишера.Фанаты Моргешнтерна явно удивились, ведь повторную свадьбу в Сети не анонсировал ни рэпер, ни его избранница. Но, судя по всему, свадебное торжество в Уфе прошло менее помпезно. Молодые сняли банкетный зал в ресторане, куда позвали только самых близких людей, а сами были не в свадебных нарядах, а в обычных.Алишер Моргенштерн и Дилара Зинатуллина поженились 31 августа. Торжество было оформлено в стиле 90-х, а ведущей праздника стала Ксения Собчак.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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моргенштерн, дилара зинатуллина, российский шоу-бизнес