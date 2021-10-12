Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.
Рэпер Моргенштерн сыграл вторую свадьбу - ВИДЕО
07:07 12.10.2021 (обновлено: 07:51 12.10.2021)
92
На этот раз эпатажный Алишер Моргенштерн устроил повторную свадьбу в Уфе для бабушки
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Российский рэпер Моргенштерн устроил в родной Уфе вторую свадьбу – в этот раз эксклюзивно для своей бабушки. Об этом сообщила в своем Instagram мать Алишера Марина.
Дело в том, что бабушка хип-хоп звезды не смогла присутствовать на московской свадьбе внука в августе, и Моргенштерн решил исправить дело.
"Она тусила с нами до часу ночи. Сама себе удивлялась, ведь пришла с тростью", – рассказала мама Алишера.
Фанаты Моргешнтерна явно удивились, ведь повторную свадьбу в Сети не анонсировал ни рэпер, ни его избранница. Но, судя по всему, свадебное торжество в Уфе прошло менее помпезно. Молодые сняли банкетный зал в ресторане, куда позвали только самых близких людей, а сами были не в свадебных нарядах, а в обычных.
"Я говорила сыну с детства: "Ты ничего не должен мне, пока сам не захочешь быть должным". P. S. Это же так просто! Все зависит от нашей уважительной любви к ребенку и нашим собственным родителям. Лайфхак, который все знают", – заключила мама рэпера.
Алишер Моргенштерн и Дилара Зинатуллина поженились 31 августа. Торжество было оформлено в стиле 90-х, а ведущей праздника стала Ксения Собчак.
Читайте также:
"Сложно жить": жена Моргенштерна пожаловалась на депрессию
"У меня есть другая": Моргенштерн прилюдно бросил свою "любимую"
"Муж – миллионер, а я его пока догоняю" – жена Моргенштерна похвасталась деньгами
Моргенштерн назвал жену главной, а себя – подкаблучником
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.