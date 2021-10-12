https://sputnik-georgia.ru/20211012/saakashvili-lishili-prava-na-zvonki-iz-tyurmy---advokaty-260473757.html

Саакашвили лишили права на звонки из тюрьмы – адвокаты

Саакашвили лишили права на звонки из тюрьмы – адвокаты

В прокуратуре считают, что Саакашвили может связаться со свидетелями и оказать на них давление 12.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-12T14:06+0400

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грузия

михаил саакашвили

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возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в заключении, лишен права на телефонные звонки, заявил адвокат политика Дмитрий Садзаглишвили после встречи со своим подзащитным.По словам адвоката, накануне их ознакомили с постановлением прокуратуры об ограничении права на звонки. Другой адвокат политика Бека Басилая также называет решение прокуратуры абсурдным."Уже восемь лет против этого человека идет тяжба. Он был на свободе, занимал высокие должности на Украине, если бы он хотел позвонить кому-то, то сделал бы это тогда. Кто-нибудь слышал о том, что Миша связывался со свидетелями обвинения во время следствия? Это абсурд", – сказал Басилая.Михаил Саакашвили был задержан 1 октября, в тот же день он объявил голодовку.Экс-президент заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, михаил саакашвили, тюрьма, возвращение и арест саакашвили