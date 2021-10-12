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В Грузии зафиксировано около десяти тысяч случаев реинфицирования COVID-19
В Грузии зафиксировано около десяти тысяч случаев реинфицирования COVID-19
Главный эпидемиолог Грузии считает, что и участившиеся случаи повторного заражения, и увеличение новых случаев инфицирования коронавирусом - следствие низкого... 12.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-12T16:46+0400
2021-10-12T16:46+0400
2021-10-12T17:10+0400
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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Около десяти тысяч случаев реинфицирования, то есть повторного заражения коронавирусом, зафиксировано в Грузии, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе на брифинге.Главный эпидемиолог страны отметил очередную вспышку пандемии в стране и подчеркнул, что ухудшены все индикаторы, измеряющие эпидситуацию.Всплеск коронавируса среди подростков в Грузии – итог недельной учебы в классах>>За последние сутки в Грузии зафиксирован самый высокий показатель инфицирования после августа - 4 775 новых случаев. На фоне ухудшения эпидситуации специалисты отмечают резкое снижение темпа вакцинации населения. По словам Гамкрелидзе, эта тенденция наблюдается с 18 сентября.Для повышения темпа вакцинации правительство Грузии приступает к так называемым марафонам иммунизации, для чего отобрано 49 сел. С 13 октября специалисты побывают в четырех больших селах в Квемо Картли (Восточная Грузия) для мобилизации местного населения и активизации процесса вакцинации.С этой же целью, как сообщил Гамкрелидзе, межведомственный координационный совет рассматривает несколько возможных мер, которые будут озвучены позднее. Пока известно только то, что поощрительные мероприятия сельского населения на вакцинацию будут предусматривать не денежное вознаграждение за прививку, а определенные сельскохозяйственные льготы.За минувшие сутки в стране прививку против коронавируса первой дозой сделали всего 1703 человека, что, по оценкам специалистов, крайне мало для достижения цели - вакцинировать к концу года 60% взрослого населения.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19
В Грузии зафиксировано около десяти тысяч случаев реинфицирования COVID-19
16:46 12.10.2021 (обновлено: 17:10 12.10.2021)
Главный эпидемиолог Грузии считает, что и участившиеся случаи повторного заражения, и увеличение новых случаев инфицирования коронавирусом - следствие низкого темпа вакцинации населения
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Около десяти тысяч случаев реинфицирования, то есть повторного заражения коронавирусом, зафиксировано в Грузии, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе на брифинге.
"По последним данным, у нас от девяти до десяти тысяч подтвержденных случаев реинфицирования", - заявил Гамкрелидзе.
Главный эпидемиолог страны отметил очередную вспышку пандемии в стране и подчеркнул, что ухудшены все индикаторы, измеряющие эпидситуацию.
За последние сутки в Грузии зафиксирован самый высокий показатель инфицирования после августа - 4 775 новых случаев. На фоне ухудшения эпидситуации специалисты отмечают резкое снижение темпа вакцинации населения. По словам Гамкрелидзе, эта тенденция наблюдается с 18 сентября.
"Если мы не сможем повысить показатель вакцинации, пятая волна будет еще сложнее", - отметил Гамкрелидзе.
Для повышения темпа вакцинации правительство Грузии приступает к так называемым марафонам иммунизации, для чего отобрано 49 сел. С 13 октября специалисты побывают в четырех больших селах в Квемо Картли (Восточная Грузия) для мобилизации местного населения и активизации процесса вакцинации.
С этой же целью, как сообщил Гамкрелидзе, межведомственный координационный совет рассматривает несколько возможных мер, которые будут озвучены позднее. Пока известно только то, что поощрительные мероприятия сельского населения на вакцинацию будут предусматривать не денежное вознаграждение за прививку, а определенные сельскохозяйственные льготы.
За минувшие сутки в стране прививку против коронавируса первой дозой сделали всего 1703 человека, что, по оценкам специалистов, крайне мало для достижения цели - вакцинировать к концу года 60% взрослого населения.
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