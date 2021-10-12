https://sputnik-georgia.ru/20211012/v-parlamente-zagovorili-ob-usilenii-nadzora-za-stroitelstvom-260470554.html
В парламенте заговорили об усилении надзора за строительством
В парламенте заговорили об усилении надзора за строительством
Власти Грузии говорят о необходимости усиления надзора за строительством и увеличении ответственности граждан 12.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-12T13:14+0400
2021-10-12T13:14+0400
2021-10-12T13:14+0400
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батуми
парламент грузии
каха кучава
натия турнава
обрушение жилого дома в батуми
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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Парламент Грузии вскоре может приступить к рассмотрению поправок об усилении контроля за строительно-ремонтными работами, толчком для чего послужило обрушение многоквартирного дома в Батуми.Пятиэхтажный дом с двумя надстройками обрушился в центре черноморского города Грузии 8 октября. В результате погибли девять человек, в том числе трое детей. В настоящее время задержаны три человека - владелец квартир на первом этаже и двое нанятых им рабочих. Следствие обвинило их в демонтаже несущих стен."С нашей стороны, мы можем начать думать о законодательных изменениях. Этим еще больше ужесточаются нормы, необходимые для повышения эффективности надзора и реагирования. К сожалению, такие факты есть и в других городах, и с нашей стороны необходимо своевременное реагирование", - заявил глава парламента Каха Кучава на заседании бюро.Прежде чем принимать какое-либо конкретное решение, по словам Кучава, следует дождаться результатов расследования батумской трагедии.В то же время, глава Минэкономики Натия Турнава заявил на брифинге, что уже началась работа "по расширению полномочий соответствующих служб".Комментируя непосредственно батумский инцидент, министр сказала, что до сих пор "соответствующие органы были лишены возможности получать информацию о том, что тот или иной гражданин сделает в своем подвале, если он не сообщит об этом в соответствующие структуры".Она подчеркнула важность ответственности и осмотрительности каждого человека."Это урок для всех. Мы начали работу по расширению полномочий соответствующих служб. То же самое и с муниципальными инспекциями, чтобы предоставить им больший доступ к информации, и чтобы граждане несли больше ответственности. Граждане также должны больше думать о своей безопасности и безопасности своих соседей. Мы внесем соответствующие изменения в законодательство", - заявила Турнава.Читайте также:Обрушение жилого дома в Батуми – версий о причине трагедии многоВ Грузии могут усложнить выдачу разрешений на строительно-ремонтные работыНа окраине Тбилиси скоро снесут "хрущевки"Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, батуми, парламент грузии, каха кучава, натия турнава, обрушение жилого дома в батуми
В парламенте заговорили об усилении надзора за строительством
Власти Грузии говорят о необходимости усиления надзора за строительством и увеличении ответственности граждан
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Парламент Грузии вскоре может приступить к рассмотрению поправок об усилении контроля за строительно-ремонтными работами, толчком для чего послужило обрушение многоквартирного дома в Батуми.
Пятиэхтажный дом с двумя надстройками обрушился в центре черноморского города Грузии 8 октября. В результате погибли девять человек, в том числе трое детей. В настоящее время задержаны три человека - владелец квартир на первом этаже и двое нанятых им рабочих. Следствие обвинило их в демонтаже несущих стен.
"С нашей стороны, мы можем начать думать о законодательных изменениях. Этим еще больше ужесточаются нормы, необходимые для повышения эффективности надзора и реагирования. К сожалению, такие факты есть и в других городах, и с нашей стороны необходимо своевременное реагирование", - заявил глава парламента Каха Кучава на заседании бюро.
Прежде чем принимать какое-либо конкретное решение, по словам Кучава, следует дождаться результатов расследования батумской трагедии.
В то же время, глава Минэкономики Натия Турнава заявил на брифинге, что уже началась работа "по расширению полномочий соответствующих служб".
Комментируя непосредственно батумский инцидент, министр сказала, что до сих пор "соответствующие органы были лишены возможности получать информацию о том, что тот или иной гражданин сделает в своем подвале, если он не сообщит об этом в соответствующие структуры".
Она подчеркнула важность ответственности и осмотрительности каждого человека.
"Это урок для всех. Мы начали работу по расширению полномочий соответствующих служб. То же самое и с муниципальными инспекциями, чтобы предоставить им больший доступ к информации, и чтобы граждане несли больше ответственности. Граждане также должны больше думать о своей безопасности и безопасности своих соседей. Мы внесем соответствующие изменения в законодательство", - заявила Турнава.
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