https://sputnik-georgia.ru/20211011/v-gruzii-mogut-uslozhnit-vydachu-razresheniy-na-stroitelno-remontnye-raboty-260440083.html

В Грузии могут усложнить выдачу разрешений на строительно-ремонтные работы

В Грузии могут усложнить выдачу разрешений на строительно-ремонтные работы

Премьер Грузии пообещал ужесточить выдачу разрешений на строительно-ремонтные работы

2021-10-11T15:08+0400

2021-10-11T15:08+0400

2021-10-11T15:22+0400

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батуми

аджария

ираклий гарибашвили

обрушение жилого дома в батуми

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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обещал ужесточить выдачу разрешений на строительно-ремонтные работы во избежание трагедий, подобных той, что произошла в черноморском городе Батуми на минувшей неделе.Жертвами обрушения одного из подъездов пятиэтажного жилого дома на улице 26 Мая в Батуми стали девять человек, среди них трое детей. Состояние одного спасенного остается тяжелым. Инцидент произошел 8 октября в полдень."Мы планируем ужесточить регуляции, чтобы процедуры выдачи разрешений строго контролировались и такие ошибки больше не повторялись", – сказал Гарибашвили после того, как побывал на панихиде по погибшим.Он также пообещал своевременно обеспечить собственным жильем и денежной компенсацией тех, кто жил в том доме. По словам премьера, правительство Аджарской автономной республики сделало все возможное. Также максимально принимают меры центральные власти. После случившейся в Батуми трагедии были задержаны три человека – владелец квартир на первом этаже здания и двое рабочих. Они обвиняются в нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, что повлекло за собой гибель людей. В понедельник суд отправил их под арест на время следствия. Читайте также:Обрушение дома в Батуми: врачи рассказали о состоянии единственного выжившегоДень траура сегодня в Грузии - страна скорбит по жертвам трагедии в БатумиПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211009/ombudsmen-gruzii-vystupaet-za-uzhestochenie-nadzora-za-nezakonnym-stroitelstvom-260400088.html

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происшествия, новости, грузия, батуми, аджария, ираклий гарибашвили, обрушение жилого дома в батуми