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В Грузии могут усложнить выдачу разрешений на строительно-ремонтные работы
В Грузии могут усложнить выдачу разрешений на строительно-ремонтные работы
Премьер Грузии пообещал ужесточить выдачу разрешений на строительно-ремонтные работы
2021-10-11T15:08+0400
2021-10-11T15:22+0400
происшествия
новости
грузия
батуми
аджария
ираклий гарибашвили
обрушение жилого дома в батуми
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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обещал ужесточить выдачу разрешений на строительно-ремонтные работы во избежание трагедий, подобных той, что произошла в черноморском городе Батуми на минувшей неделе.Жертвами обрушения одного из подъездов пятиэтажного жилого дома на улице 26 Мая в Батуми стали девять человек, среди них трое детей. Состояние одного спасенного остается тяжелым. Инцидент произошел 8 октября в полдень."Мы планируем ужесточить регуляции, чтобы процедуры выдачи разрешений строго контролировались и такие ошибки больше не повторялись", – сказал Гарибашвили после того, как побывал на панихиде по погибшим.Он также пообещал своевременно обеспечить собственным жильем и денежной компенсацией тех, кто жил в том доме. По словам премьера, правительство Аджарской автономной республики сделало все возможное. Также максимально принимают меры центральные власти. После случившейся в Батуми трагедии были задержаны три человека – владелец квартир на первом этаже здания и двое рабочих. Они обвиняются в нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, что повлекло за собой гибель людей. В понедельник суд отправил их под арест на время следствия. Читайте также:Обрушение дома в Батуми: врачи рассказали о состоянии единственного выжившегоДень траура сегодня в Грузии - страна скорбит по жертвам трагедии в БатумиПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, батуми, аджария, ираклий гарибашвили, обрушение жилого дома в батуми

В Грузии могут усложнить выдачу разрешений на строительно-ремонтные работы

15:08 11.10.2021 (обновлено: 15:22 11.10.2021)
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© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliСтроительство новых жилых домов близ батумского бульвара - на переднем плане старые постройки
Строительство новых жилых домов близ батумского бульвара - на переднем плане старые постройки - Sputnik Грузия, 1920, 11.10.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Строительные и ремонтные работы в Грузии могут оказаться под строгим контролем
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обещал ужесточить выдачу разрешений на строительно-ремонтные работы во избежание трагедий, подобных той, что произошла в черноморском городе Батуми на минувшей неделе.
Народный защитник Грузии Нино Ломджария - Sputnik Грузия, 1920, 09.10.2021
Омбудсмен Грузии выступает за ужесточение надзора за незаконным строительством
9 октября, 20:00
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Жертвами обрушения одного из подъездов пятиэтажного жилого дома на улице 26 Мая в Батуми стали девять человек, среди них трое детей. Состояние одного спасенного остается тяжелым. Инцидент произошел 8 октября в полдень.
"Мы планируем ужесточить регуляции, чтобы процедуры выдачи разрешений строго контролировались и такие ошибки больше не повторялись", – сказал Гарибашвили после того, как побывал на панихиде по погибшим.
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Обвиняемые по делу об обрушении жилого дома в Батуми помещены под арест
Вчера, 11:34
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Он также пообещал своевременно обеспечить собственным жильем и денежной компенсацией тех, кто жил в том доме. По словам премьера, правительство Аджарской автономной республики сделало все возможное. Также максимально принимают меры центральные власти.
После случившейся в Батуми трагедии были задержаны три человека – владелец квартир на первом этаже здания и двое рабочих. Они обвиняются в нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, что повлекло за собой гибель людей. В понедельник суд отправил их под арест на время следствия.

Читайте также:

Обрушение дома в Батуми: врачи рассказали о состоянии единственного выжившего
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