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Акция в поддержку Саакашвили с риском перед вторым туром - эксперты о планах "Нацдвижения"
Акция в поддержку Саакашвили с риском перед вторым туром - эксперты о планах "Нацдвижения"
Эксперты считают, что масштаб предстоящей акции протеста в центре Тбилиси отразится на результатах второго тура выборов 13.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-13T19:24+0400
2021-10-13T19:37+0400
новости
грузия
михаил саакашвили
единое нацдвижение
грузинская мечта
выборы
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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Главная оппозиционная партия страны "Единое национальное движение", анонсировав масштабную акцию протеста с требованием освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, поставила на карту второй тур местных выборов, считают грузинские эксперты по политическим вопросам.Акция должна пройти в Тбилиси 14 октября, то есть за две недели до решающей битвы за кресла мэров в 20 крупных городах и районах страны. Остальных 44 мэров удалось избрать еще в первом туре, победа досталась кандидатам от правящей партии "Грузинская мечта".Саакашвили из тюрьмы грозит отправить премьера Грузии в отставку&gt;&gt;Саакашвили оказался за решеткой за день до выборов, 1 октября, после того, как спустя многие годы вернулся на родину, чтобы поддержать оппозицию. Теперь некогда созданная им партия борется за его освобождение.Он считает, что от масштабов акции зависит то, за кого пойдут голосовать избиратели, поддержавшие в прошлый раз кандидатов других партий.Второй тур выборов мэра в Цагери: "Лело" поддержит кандидата от партии Гахария&gt;&gt;"Если акция все же будет масштабной, а власти останутся на своей позиции и не освободят Саакашвили, та колеблющаяся часть населения, которая на сегодняшний день составляет 40-50%, перейдет на сторону "Нацдвижения", что станет хорошим результатом для партии. Но если акция не будет впечатляющей, эта колеблющаяся часть перейдет на сторону "Грузинской мечты", - отметил Сакварелидзе.При этом сам эксперт не ждет крупномасштабной акции. Вероятно, в пределах 2-3 тысяч человек."Излишне ожидать таких масштабов, которые могут создать политический климат в стране. Это уже не первая такая акция, они в очередной раз пытаются собрать народ, но на каждой акции все меньше людей, поэтому, я думаю, много людей не будет", - сказал Сакварелидзе."Их потолок 10 тысяч", - считает политолог Вахтанг Дзабирадзе."Мы понимаем, что народ будут привозить из регионов, но мы также знаем, что это будет развиваться по такому же сценарию, как в 2003 году (ред. "Революция роз"), когда с запада Грузии в Тбилиси прибыла колона машин, но у этого сценария уже не будет такого эффекта, как в первый раз", - сказал Дзабирадзе.При этом он не исключает перманентных акций в дальнейшем, что может быть рискованным для "Нацдвижения" - акции могут отнять силы, требующиеся на предвыборную кампанию.За последний год партия "Единое национальное движение" повысила свою привлекательность среди избирателей. Если на прошлых выборах она в блоке с несколькими мелкими партиями получила 27,2% голосов, то на этот раз цифра выросла до 30,7%.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211013/ne-tolko-ekstraditsiya--kiev-ischet-puti-vozvrascheniya-saakashvili-na-ukrainu--260504949.html
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новости, грузия, михаил саакашвили, единое нацдвижение, грузинская мечта, выборы

Акция в поддержку Саакашвили с риском перед вторым туром - эксперты о планах "Нацдвижения"

19:24 13.10.2021 (обновлено: 19:37 13.10.2021)
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© photo: Sputnik / StringerАкция протеста сторонников Саакашвили у Руставской тюрьмы 4 октября 2021 года
Акция протеста сторонников Саакашвили у Руставской тюрьмы 4 октября 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 13.10.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Эксперты считают, что масштаб предстоящей акции протеста в центре Тбилиси отразится на результатах второго тура выборов
ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Главная оппозиционная партия страны "Единое национальное движение", анонсировав масштабную акцию протеста с требованием освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, поставила на карту второй тур местных выборов, считают грузинские эксперты по политическим вопросам.
Акция должна пройти в Тбилиси 14 октября, то есть за две недели до решающей битвы за кресла мэров в 20 крупных городах и районах страны. Остальных 44 мэров удалось избрать еще в первом туре, победа досталась кандидатам от правящей партии "Грузинская мечта".
Саакашвили из тюрьмы грозит отправить премьера Грузии в отставку>>
Саакашвили оказался за решеткой за день до выборов, 1 октября, после того, как спустя многие годы вернулся на родину, чтобы поддержать оппозицию. Теперь некогда созданная им партия борется за его освобождение.
"Эти группы в очередной раз пытаются привлечь народ и массой народа пытаются создать впечатление своего политического веса. В этом случае имя Саакашвили служит своеобразным магнитом, так как само требование его освобождения слегка непонятно с их стороны на сегодняшний день. По сути, вынесенные ему приговоры в свое время никто не опротестовывал", - сказал эксперт Рамаз Сакварелидзе в интервью Sputnik Грузия.
Он считает, что от масштабов акции зависит то, за кого пойдут голосовать избиратели, поддержавшие в прошлый раз кандидатов других партий.
Второй тур выборов мэра в Цагери: "Лело" поддержит кандидата от партии Гахария>>
"Если акция все же будет масштабной, а власти останутся на своей позиции и не освободят Саакашвили, та колеблющаяся часть населения, которая на сегодняшний день составляет 40-50%, перейдет на сторону "Нацдвижения", что станет хорошим результатом для партии. Но если акция не будет впечатляющей, эта колеблющаяся часть перейдет на сторону "Грузинской мечты", - отметил Сакварелидзе.
При этом сам эксперт не ждет крупномасштабной акции. Вероятно, в пределах 2-3 тысяч человек.
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"Излишне ожидать таких масштабов, которые могут создать политический климат в стране. Это уже не первая такая акция, они в очередной раз пытаются собрать народ, но на каждой акции все меньше людей, поэтому, я думаю, много людей не будет", - сказал Сакварелидзе.
"Их потолок 10 тысяч", - считает политолог Вахтанг Дзабирадзе.
"Мы понимаем, что народ будут привозить из регионов, но мы также знаем, что это будет развиваться по такому же сценарию, как в 2003 году (ред. "Революция роз"), когда с запада Грузии в Тбилиси прибыла колона машин, но у этого сценария уже не будет такого эффекта, как в первый раз", - сказал Дзабирадзе.
Второй тур местных выборов в Грузии - Sputnik Грузия
При этом он не исключает перманентных акций в дальнейшем, что может быть рискованным для "Нацдвижения" - акции могут отнять силы, требующиеся на предвыборную кампанию.
За последний год партия "Единое национальное движение" повысила свою привлекательность среди избирателей. Если на прошлых выборах она в блоке с несколькими мелкими партиями получила 27,2% голосов, то на этот раз цифра выросла до 30,7%.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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