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https://sputnik-georgia.ru/20211011/saakashvili-iz-tyurmy-grozit-otpravit-premera-gruzii-v-otstavku-260453044.html
Саакашвили из тюрьмы грозит отправить премьера Грузии в отставку
Саакашвили из тюрьмы грозит отправить премьера Грузии в отставку
Михаил Саакашвили из тюрьмы пригрозил властям Грузии
2021-10-11T19:47+0400
2021-10-11T20:06+0400
новости
грузия
михаил саакашвили
ираклий гарибашвили
ника мелия
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, будучи за решеткой, пригрозил премьер-министру Ираклию Гарибашвили и другим представителям власти страны отставкой.Так экс-глава Грузии отреагировал на утверждение премьера о противостоянии в созданной им партии "Единое национальное движение". По словам премьера, задержание Саакашвили прежде всего порадовало нынешнего председателя главной оппозиционной партии Нику Мелия."Я и Мелия вместе с грузинским народом в ближайшее время выкинем вас из ваших кабинетов, освободим страну", - говорится в очередном письме Саакашвили, с которым журналистов ознакомила член "Единого национального движения" Эка Херхеулидзе.Негодование оппозиционеров вызвала еще одна реплика премьер-министра - о том, что объявивший голодовку Саакашвили, находясь в тюрьме, съел полкило меда. По словам Херхеулидзе, использовать мед вместо сахара Саакашвили посоветовал врач. В свою очередь, врач не раз заявлял об ухудшении состояния здоровья своего пациента из-за голодовки."Саакашвили приобрел пять небольших баночек меда, по 50 граммов каждая. После того, как Миша услышал информацию, что этим спекулируют и могут использовать, чтобы бросить тень на его голодовку, он попросил передать всем, что он сдал назад четыре банки меда вместе с актом и подписью", - сказала Херхеулидзе.По ее словам, вся сегодняшняя встреча с Саакашвили была посвящена предстоящим выборам и он мало говорил о своем здоровье, чтобы не терять время.Михаил Саакашвили был задержан 1 октября, в тот же день он объявил голодовку.Экс-президент заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.Читайте также:Саакашвили похудел на 12 килограммов – адвокатАдминистрация тюрем Грузии: телевизор у Саакашвили естьСаакашвили не намерен прекращать голодовку - новое письмо экс-президента из тюрьмыПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, ника мелия, возвращение и арест саакашвили

Саакашвили из тюрьмы грозит отправить премьера Грузии в отставку

19:47 11.10.2021 (обновлено: 20:06 11.10.2021)
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© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliПравительство Грузии
Правительство Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 11.10.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Саакашвили вернул тюремной администрации мед и пообещал "выкинуть из кабинета" премьер-министра Грузии
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, будучи за решеткой, пригрозил премьер-министру Ираклию Гарибашвили и другим представителям власти страны отставкой.
Так экс-глава Грузии отреагировал на утверждение премьера о противостоянии в созданной им партии "Единое национальное движение". По словам премьера, задержание Саакашвили прежде всего порадовало нынешнего председателя главной оппозиционной партии Нику Мелия.
"Я и Мелия вместе с грузинским народом в ближайшее время выкинем вас из ваших кабинетов, освободим страну", - говорится в очередном письме Саакашвили, с которым журналистов ознакомила член "Единого национального движения" Эка Херхеулидзе.
Тюремная дверь, фото из архива - Sputnik Грузия, 1920, 11.10.2021
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Негодование оппозиционеров вызвала еще одна реплика премьер-министра - о том, что объявивший голодовку Саакашвили, находясь в тюрьме, съел полкило меда. По словам Херхеулидзе, использовать мед вместо сахара Саакашвили посоветовал врач. В свою очередь, врач не раз заявлял об ухудшении состояния здоровья своего пациента из-за голодовки.
"Саакашвили приобрел пять небольших баночек меда, по 50 граммов каждая. После того, как Миша услышал информацию, что этим спекулируют и могут использовать, чтобы бросить тень на его голодовку, он попросил передать всем, что он сдал назад четыре банки меда вместе с актом и подписью", - сказала Херхеулидзе.
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По ее словам, вся сегодняшняя встреча с Саакашвили была посвящена предстоящим выборам и он мало говорил о своем здоровье, чтобы не терять время.
Михаил Саакашвили был задержан 1 октября, в тот же день он объявил голодовку.
Экс-президент заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.
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