https://sputnik-georgia.ru/20211013/i-vse-akhnuli-khodchenkova-obnazhilas-vo-imya-iskusstva-260497343.html

И все ахнули: Ходченкова обнажилась во имя искусства

И все ахнули: Ходченкова обнажилась во имя искусства

Новый снимок секс-символа российского кино произвел фурор в Сети – поклонники не могут отвести взгляд от идеального силуэта актрисы 13.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Российская актриса Светлана Ходченкова обнажилась во имя фотоискусства и произвела фурор в Сети – поклонники не смогли пройти мимо новой фотографии звезды. 38-летнюю Ходченкову нередко называют секс-символом российской киноиндустрии. Звезда успела прославиться за рубежом и даже получила предложение сыграть Анну Каренину в новом сериале от Netflix. Актриса обожает делиться личными снимками, демонстрируя все достоинства своей стройной фигуры, а иногда кадрами на грани соблазна. На днях Ходченкова опубликовала новый снимок в Инстаграм. Звезда полностью обнажилась ради интересного кадра. На фото Светлана стоит в темной комнате напротив окна, в то время как свет уличных фонарей освещает ее роскошную фигуру. Увидев обнаженную актрису, подписчики ахнули от восторга и рассыпались в лестных комплиментах. "Произведение искусства", "Само совершенство", "Ваши снимки не могут не вдохновлять", "Нет слов, одни эмоции", "Как статуэтка", – прокомментировали в Сети. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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светлана ходченкова, российский шоу-бизнес