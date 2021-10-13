Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.
И все ахнули: Ходченкова обнажилась во имя искусства
11:19 13.10.2021 (обновлено: 11:24 13.10.2021)
148
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкСветлана Ходченкова. Премьера фильма "Северный ветер" в Москве
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Новый снимок секс-символа российского кино произвел фурор в Сети – поклонники не могут отвести взгляд от идеального силуэта актрисы
ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Российская актриса Светлана Ходченкова обнажилась во имя фотоискусства и произвела фурор в Сети – поклонники не смогли пройти мимо новой фотографии звезды.
38-летнюю Ходченкову нередко называют секс-символом российской киноиндустрии. Звезда успела прославиться за рубежом и даже получила предложение сыграть Анну Каренину в новом сериале от Netflix.
Актриса обожает делиться личными снимками, демонстрируя все достоинства своей стройной фигуры, а иногда кадрами на грани соблазна.
На днях Ходченкова опубликовала новый снимок в Инстаграм. Звезда полностью обнажилась ради интересного кадра. На фото Светлана стоит в темной комнате напротив окна, в то время как свет уличных фонарей освещает ее роскошную фигуру.
Увидев обнаженную актрису, подписчики ахнули от восторга и рассыпались в лестных комплиментах. "Произведение искусства", "Само совершенство", "Ваши снимки не могут не вдохновлять", "Нет слов, одни эмоции", "Как статуэтка", – прокомментировали в Сети.
Читайте также:
"Девочка - жаркое лето": Ходченкова продолжает делиться фото с отпуска
"И бог создал Светлану" – точеная фигура Ходченковой свела поклонников с ума
Стартовали съемки Netflix "Анны Карениной" – в ролях Ходченкова, Бондарчук и Борисов
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.