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https://sputnik-georgia.ru/20211013/i-vse-akhnuli-khodchenkova-obnazhilas-vo-imya-iskusstva-260497343.html
И все ахнули: Ходченкова обнажилась во имя искусства
И все ахнули: Ходченкова обнажилась во имя искусства
Новый снимок секс-символа российского кино произвел фурор в Сети – поклонники не могут отвести взгляд от идеального силуэта актрисы 13.10.2021, Sputnik Грузия
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шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
светлана ходченкова
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Российская актриса Светлана Ходченкова обнажилась во имя фотоискусства и произвела фурор в Сети – поклонники не смогли пройти мимо новой фотографии звезды. 38-летнюю Ходченкову нередко называют секс-символом российской киноиндустрии. Звезда успела прославиться за рубежом и даже получила предложение сыграть Анну Каренину в новом сериале от Netflix. Актриса обожает делиться личными снимками, демонстрируя все достоинства своей стройной фигуры, а иногда кадрами на грани соблазна. На днях Ходченкова опубликовала новый снимок в Инстаграм. Звезда полностью обнажилась ради интересного кадра. На фото Светлана стоит в темной комнате напротив окна, в то время как свет уличных фонарей освещает ее роскошную фигуру. Увидев обнаженную актрису, подписчики ахнули от восторга и рассыпались в лестных комплиментах. "Произведение искусства", "Само совершенство", "Ваши снимки не могут не вдохновлять", "Нет слов, одни эмоции", "Как статуэтка", – прокомментировали в Сети. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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светлана ходченкова, российский шоу-бизнес

И все ахнули: Ходченкова обнажилась во имя искусства

11:19 13.10.2021 (обновлено: 11:24 13.10.2021)
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© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкСветлана Ходченкова. Премьера фильма "Северный ветер" в Москве
Светлана Ходченкова. Премьера фильма Северный ветер в Москве - Sputnik Грузия, 1920, 13.10.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк
Новый снимок секс-символа российского кино произвел фурор в Сети – поклонники не могут отвести взгляд от идеального силуэта актрисы
ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Российская актриса Светлана Ходченкова обнажилась во имя фотоискусства и произвела фурор в Сети – поклонники не смогли пройти мимо новой фотографии звезды.
38-летнюю Ходченкову нередко называют секс-символом российской киноиндустрии. Звезда успела прославиться за рубежом и даже получила предложение сыграть Анну Каренину в новом сериале от Netflix.
Актриса обожает делиться личными снимками, демонстрируя все достоинства своей стройной фигуры, а иногда кадрами на грани соблазна.
На днях Ходченкова опубликовала новый снимок в Инстаграм. Звезда полностью обнажилась ради интересного кадра. На фото Светлана стоит в темной комнате напротив окна, в то время как свет уличных фонарей освещает ее роскошную фигуру.
Увидев обнаженную актрису, подписчики ахнули от восторга и рассыпались в лестных комплиментах. "Произведение искусства", "Само совершенство", "Ваши снимки не могут не вдохновлять", "Нет слов, одни эмоции", "Как статуэтка", – прокомментировали в Сети.
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