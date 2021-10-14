Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Праздничное оформление - Sputnik Грузия, 1920
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20211014/obladatel-nobelevskoy-premii-rezko-vyskazalsya-o-morgenshterne-260512593.html
Обладатель Нобелевской премии резко высказался о Моргенштерне
Обладатель Нобелевской премии резко высказался о Моргенштерне
Нобелевского лауреата вывело из себя то, что его коллекцию хоккейных клюшек сравнили с набором скандального музыканта 14.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-14T07:10+0400
2021-10-14T07:10+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
нобелевская премия
ксения собчак
моргенштерн
российский шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/01/252181464_0:0:1050:591_1920x0_80_0_0_69c177c0ef906891abece485a696424a.jpg
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Обладатель Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов резко высказался о популярном рэпере Моргенштерне во время интервью Ксении Собчак.Муратов стал новым героем интервью на канале "Осторожно: Собчак!" Нобелевский лауреат грубо высказался об артисте, когда его коллекцию хоккейных клюшек сравнили с набором скандального музыканта.Именно это сравнение повлекло грубое высказывание со стороны Дмитрия Муратова.Журналист вдруг вспомнил о недавнем признании артиста, что силовики якобы заставили его помочь больному ребенку, после чего чуть ли не сорвался на крик. "Это такое г.., такое г...ще! Не могу про это даже рассуждать. Так брать и компрометировать и свою помощь, и людей, и ребенка", — сказал Муратов.Ксения Собчак, в свою очередь, хотела как-то успокоить Муратова, однако безуспешно. "Да пошел он нафиг. Не хочу тратить ни твоего времени, ни моего, на обсуждение этого г... Не хочу", – сказал Муратов Ксении.Рэпер Моргенштерн в своем 40-минутном видеоролике о визите к семье мальчика Ильи Худобы действительно признался, что начал сбор средств из-за страха перед уголовным преследованием.После этого музыкант подружился с семьей Худобы и решил во что бы то ни стало им помочь. Он активно призывает в своих соцсетях других звезд пожертвовать деньги на лечение Ильи. Сам артист перечислил более двух десяткой миллионов рублей. В итоге необходимую сумму собрали, и сбор средств был закрыт.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/01/252181464_0:0:1050:789_1920x0_80_0_0_66aabb2207c77ddfdaeb400285d1fc7c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
нобелевская премия, ксения собчак, моргенштерн, российский шоу-бизнес

Обладатель Нобелевской премии резко высказался о Моргенштерне

07:10 14.10.2021
194
© photo: morgen_shtern / InstagramАлишер Моргенштерн
Алишер Моргенштерн - Sputnik Грузия, 1920, 14.10.2021
© photo: morgen_shtern / Instagram
Нобелевского лауреата вывело из себя то, что его коллекцию хоккейных клюшек сравнили с набором скандального музыканта
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Обладатель Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов резко высказался о популярном рэпере Моргенштерне во время интервью Ксении Собчак.
Дмитрий Муратов — российский журналист, телеведущий, главный редактор "Новой газеты" и один из ее основателей. Лауреат Нобелевской премии мира 2021 года "за усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира".
Муратов стал новым героем интервью на канале "Осторожно: Собчак!" Нобелевский лауреат грубо высказался об артисте, когда его коллекцию хоккейных клюшек сравнили с набором скандального музыканта.
Именно это сравнение повлекло грубое высказывание со стороны Дмитрия Муратова.
Журналист вдруг вспомнил о недавнем признании артиста, что силовики якобы заставили его помочь больному ребенку, после чего чуть ли не сорвался на крик. "Это такое г.., такое г...ще! Не могу про это даже рассуждать. Так брать и компрометировать и свою помощь, и людей, и ребенка", — сказал Муратов.
Ксения Собчак, в свою очередь, хотела как-то успокоить Муратова, однако безуспешно. "Да пошел он нафиг. Не хочу тратить ни твоего времени, ни моего, на обсуждение этого г... Не хочу", – сказал Муратов Ксении.
Рэпер Моргенштерн в своем 40-минутном видеоролике о визите к семье мальчика Ильи Худобы действительно признался, что начал сбор средств из-за страха перед уголовным преследованием.
Моргенштерн отметил, что якобы узнал от проверенного источника, что ему могут подкинуть наркотики. Чтобы этого избежать, звезда хип-хопа решил организовать помощь ребенку майора полиции. Тогда и начал Моргенштерн переводить первые средства на счет Худобы.
После этого музыкант подружился с семьей Худобы и решил во что бы то ни стало им помочь. Он активно призывает в своих соцсетях других звезд пожертвовать деньги на лечение Ильи. Сам артист перечислил более двух десяткой миллионов рублей. В итоге необходимую сумму собрали, и сбор средств был закрыт.
Читайте также:
"Думала, что сын станет великим шахматистом" – мать Моргенштерна о рэпере
"Русский ниндзя": Моргенштерн станет ведущим экстремального шоу
Моргенштерн подарил больному раком мальчику Cadillac
Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
000000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
07:45"Могла быть трагедия"- Саакашвили рассказал о неудачной попытке вернуться в Грузию
07:31В Тбилиси может пройти конференция ОБСЕ для женщин-лидеров государств
07:01Грузия отмечает праздник Мцхетоба-Светицховлоба
ВчераВ Норвегии неизвестный стрелял из лука по прохожим, есть погибшие
ВчераТбилиси под угрозой – после трагедии в Батуми эксперты вновь забили тревогу
ВчераВрачи ждут согласия Саакашвили для его осмотра
ВчераГосударство поможет оплачивать коммунальные расходы зимой лишь части населения Грузии
ВчераСфера строительства в Грузии - эксперт назвал причину всех проблем
ВчераЭнергокризис, газ, Украина – о чем говорил Путин на Российской энергетической неделе
ВчераУченые выяснили, сколько длится естественный иммунитет у переболевших COVID-19
ВчераПочему Пикассо скрыл под картиной рисунок обнаженной женщины? Подробности загадки века
ВчераУ пользователей WhatsApp появится новая функция
ВчераАкция в поддержку Саакашвили с риском перед вторым туром - эксперты о планах "Нацдвижения"
ВчераСериал "Игра в кальмара" стал самым популярным в истории Netflix
ВчераВ Сеть попало первое фото правнука Нани Брегвадзе
ВчераПричиной вспышки коронавируса в Кахети мог стать ртвели
ВчераГрузинский певец Максим Завидия покорил наставников шоу "Голос" - ВИДЕО
ВчераГрузия заключила контракт с голливудскими киностудиями Paramount Pictures и A24
ВчераГрузинское кино отправляется покорять Лейпциг
ВчераГруппа врачей будет следить за здоровьем Саакашвили в тюрьме