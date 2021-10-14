https://sputnik-georgia.ru/20211014/obladatel-nobelevskoy-premii-rezko-vyskazalsya-o-morgenshterne-260512593.html

Обладатель Нобелевской премии резко высказался о Моргенштерне

Обладатель Нобелевской премии резко высказался о Моргенштерне

Нобелевского лауреата вывело из себя то, что его коллекцию хоккейных клюшек сравнили с набором скандального музыканта 14.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-14T07:10+0400

2021-10-14T07:10+0400

2021-10-14T07:10+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

нобелевская премия

ксения собчак

моргенштерн

российский шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/01/252181464_0:0:1050:591_1920x0_80_0_0_69c177c0ef906891abece485a696424a.jpg

ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Обладатель Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов резко высказался о популярном рэпере Моргенштерне во время интервью Ксении Собчак.Муратов стал новым героем интервью на канале "Осторожно: Собчак!" Нобелевский лауреат грубо высказался об артисте, когда его коллекцию хоккейных клюшек сравнили с набором скандального музыканта.Именно это сравнение повлекло грубое высказывание со стороны Дмитрия Муратова.Журналист вдруг вспомнил о недавнем признании артиста, что силовики якобы заставили его помочь больному ребенку, после чего чуть ли не сорвался на крик. "Это такое г.., такое г...ще! Не могу про это даже рассуждать. Так брать и компрометировать и свою помощь, и людей, и ребенка", — сказал Муратов.Ксения Собчак, в свою очередь, хотела как-то успокоить Муратова, однако безуспешно. "Да пошел он нафиг. Не хочу тратить ни твоего времени, ни моего, на обсуждение этого г... Не хочу", – сказал Муратов Ксении.Рэпер Моргенштерн в своем 40-минутном видеоролике о визите к семье мальчика Ильи Худобы действительно признался, что начал сбор средств из-за страха перед уголовным преследованием.После этого музыкант подружился с семьей Худобы и решил во что бы то ни стало им помочь. Он активно призывает в своих соцсетях других звезд пожертвовать деньги на лечение Ильи. Сам артист перечислил более двух десяткой миллионов рублей. В итоге необходимую сумму собрали, и сбор средств был закрыт.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

нобелевская премия, ксения собчак, моргенштерн, российский шоу-бизнес