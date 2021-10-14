Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.
Обладатель Нобелевской премии резко высказался о Моргенштерне
194
Нобелевского лауреата вывело из себя то, что его коллекцию хоккейных клюшек сравнили с набором скандального музыканта
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Обладатель Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов резко высказался о популярном рэпере Моргенштерне во время интервью Ксении Собчак.
Дмитрий Муратов — российский журналист, телеведущий, главный редактор "Новой газеты" и один из ее основателей. Лауреат Нобелевской премии мира 2021 года "за усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира".
Муратов стал новым героем интервью на канале "Осторожно: Собчак!" Нобелевский лауреат грубо высказался об артисте, когда его коллекцию хоккейных клюшек сравнили с набором скандального музыканта.
Именно это сравнение повлекло грубое высказывание со стороны Дмитрия Муратова.
Журналист вдруг вспомнил о недавнем признании артиста, что силовики якобы заставили его помочь больному ребенку, после чего чуть ли не сорвался на крик. "Это такое г.., такое г...ще! Не могу про это даже рассуждать. Так брать и компрометировать и свою помощь, и людей, и ребенка", — сказал Муратов.
Ксения Собчак, в свою очередь, хотела как-то успокоить Муратова, однако безуспешно. "Да пошел он нафиг. Не хочу тратить ни твоего времени, ни моего, на обсуждение этого г... Не хочу", – сказал Муратов Ксении.
Рэпер Моргенштерн в своем 40-минутном видеоролике о визите к семье мальчика Ильи Худобы действительно признался, что начал сбор средств из-за страха перед уголовным преследованием.
Моргенштерн отметил, что якобы узнал от проверенного источника, что ему могут подкинуть наркотики. Чтобы этого избежать, звезда хип-хопа решил организовать помощь ребенку майора полиции. Тогда и начал Моргенштерн переводить первые средства на счет Худобы.
После этого музыкант подружился с семьей Худобы и решил во что бы то ни стало им помочь. Он активно призывает в своих соцсетях других звезд пожертвовать деньги на лечение Ильи. Сам артист перечислил более двух десяткой миллионов рублей. В итоге необходимую сумму собрали, и сбор средств был закрыт.
Читайте также:
"Думала, что сын станет великим шахматистом" – мать Моргенштерна о рэпере
"Русский ниндзя": Моргенштерн станет ведущим экстремального шоу
Моргенштерн подарил больному раком мальчику Cadillac
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.