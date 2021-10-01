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"Русский ниндзя": Моргенштерн станет ведущим экстремального шоу
"Русский ниндзя": Моргенштерн станет ведущим экстремального шоу
Съемки "Русского ниндзя" начнутся в октябре в сочинском Олимпийском парке 01.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-01T07:14+0400
2021-10-01T07:14+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
моргенштерн
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Известный российский рэпер Моргенштерн станет ведущим проекта – экстремального шоу "Русский ниндзя".Гендиректор телеканала СТС Вячеслав Муругов в своем сообщении отмечает, что талантливый и, пожалуй, самый обсуждаемый российский музыкант добавит еще больше драйва популярному международному формату."Героям шоу предстоит пройти сложную полосу препятствий, поэтому поддерживать их вместе с @morgen_shtern будут в прошлом капитан сборной России по регби Василий Артемьев, а также блогер и ведущая Ида Галич", – пояснил Муругов.Съемки "Русского ниндзя" начнутся в октябре в сочинском Олимпийском парке, где появится сложнейшая полоса препятствий, которую частями доставляли из Бельгии.Шоу снимут по международному формату и будут показывать на буднях в 20:00 по московскому времени.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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моргенштерн, российский шоу-бизнес

"Русский ниндзя": Моргенштерн станет ведущим экстремального шоу

07:14 01.10.2021
142
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) - Sputnik Грузия, 1920, 01.10.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк
Съемки "Русского ниндзя" начнутся в октябре в сочинском Олимпийском парке
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Известный российский рэпер Моргенштерн станет ведущим проекта – экстремального шоу "Русский ниндзя".
Гендиректор телеканала СТС Вячеслав Муругов в своем сообщении отмечает, что талантливый и, пожалуй, самый обсуждаемый российский музыкант добавит еще больше драйва популярному международному формату.
"Героям шоу предстоит пройти сложную полосу препятствий, поэтому поддерживать их вместе с @morgen_shtern будут в прошлом капитан сборной России по регби Василий Артемьев, а также блогер и ведущая Ида Галич", – пояснил Муругов.
Съемки "Русского ниндзя" начнутся в октябре в сочинском Олимпийском парке, где появится сложнейшая полоса препятствий, которую частями доставляли из Бельгии.
Шоу снимут по международному формату и будут показывать на буднях в 20:00 по московскому времени.
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