https://sputnik-georgia.ru/20211001/russkiy-nindzya-morgenshtern-stanet-veduschim-ekstremalnogo-shou-260048879.html

"Русский ниндзя": Моргенштерн станет ведущим экстремального шоу

"Русский ниндзя": Моргенштерн станет ведущим экстремального шоу

Съемки "Русского ниндзя" начнутся в октябре в сочинском Олимпийском парке 01.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-01T07:14+0400

2021-10-01T07:14+0400

2021-10-01T07:14+0400

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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Известный российский рэпер Моргенштерн станет ведущим проекта – экстремального шоу "Русский ниндзя".Гендиректор телеканала СТС Вячеслав Муругов в своем сообщении отмечает, что талантливый и, пожалуй, самый обсуждаемый российский музыкант добавит еще больше драйва популярному международному формату."Героям шоу предстоит пройти сложную полосу препятствий, поэтому поддерживать их вместе с @morgen_shtern будут в прошлом капитан сборной России по регби Василий Артемьев, а также блогер и ведущая Ида Галич", – пояснил Муругов.Съемки "Русского ниндзя" начнутся в октябре в сочинском Олимпийском парке, где появится сложнейшая полоса препятствий, которую частями доставляли из Бельгии.Шоу снимут по международному формату и будут показывать на буднях в 20:00 по московскому времени.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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моргенштерн, российский шоу-бизнес