https://sputnik-georgia.ru/20211013/dumala-chto-syn-stanet-velikim-shakhmatistom--mat-morgenshterna-o-repere-260481387.html

"Думала, что сын станет великим шахматистом" – мать Моргенштерна о рэпере

"Думала, что сын станет великим шахматистом" – мать Моргенштерна о рэпере

У мамы эпатажного рэпера, оказывается, было абсолютно другое видение по поводу карьеры своего сына 13.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-13T07:13+0400

2021-10-13T07:13+0400

2021-10-13T07:13+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

моргенштерн

российский шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/0f/252030770_0:250:3041:1961_1920x0_80_0_0_99fbfc854d665376847470896dcaf677.jpg

ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Мама популярного рэпера Моргенштерна – Марина Моргенштерн раньше думала, что сын станет великим шахматистом. Об этом она рассказала на своей Instagram-странице.Марина Моргенштерн выложила пост с детской фотографией Алишера Моргенштерна, где тот стоит рядом с шахматной доской."В 6 лет я научила играть Алишера в шахматы и каждый вечер он встречал меня с работы с шахматной доской (которую мы мучили 3-4-мя партиями). ДЮСШ по шахматам и дедушка Алишера (великолепный шахматист) довели моего сына до того, что он занял 1-ое место по быстрым шахматам в республике, в 9 лет", – рассказала мама популярного рэпера."Это фамилия моего папочки, к которому Алишер пришел заранее, чтобы сказать о своем решении и получить согласие от дедушки. Так что Моргенштерн – это не псевдоним Алишера (как пишут и говорят многие)", – пояснила Марина.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

моргенштерн, российский шоу-бизнес