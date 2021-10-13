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"Думала, что сын станет великим шахматистом" – мать Моргенштерна о рэпере
"Думала, что сын станет великим шахматистом" – мать Моргенштерна о рэпере
У мамы эпатажного рэпера, оказывается, было абсолютно другое видение по поводу карьеры своего сына 13.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-13T07:13+0400
2021-10-13T07:13+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
моргенштерн
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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Мама популярного рэпера Моргенштерна – Марина Моргенштерн раньше думала, что сын станет великим шахматистом. Об этом она рассказала на своей Instagram-странице.Марина Моргенштерн выложила пост с детской фотографией Алишера Моргенштерна, где тот стоит рядом с шахматной доской."В 6 лет я научила играть Алишера в шахматы и каждый вечер он встречал меня с работы с шахматной доской (которую мы мучили 3-4-мя партиями). ДЮСШ по шахматам и дедушка Алишера (великолепный шахматист) довели моего сына до того, что он занял 1-ое место по быстрым шахматам в республике, в 9 лет", – рассказала мама популярного рэпера."Это фамилия моего папочки, к которому Алишер пришел заранее, чтобы сказать о своем решении и получить согласие от дедушки. Так что Моргенштерн – это не псевдоним Алишера (как пишут и говорят многие)", – пояснила Марина.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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"Думала, что сын станет великим шахматистом" – мать Моргенштерна о рэпере

07:13 13.10.2021
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© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкМоргенштерн на премии "Человек года – 2020" по версии журнала GQ
Моргенштерн на премии Человек года – 2020 по версии журнала GQ - Sputnik Грузия, 1920, 13.10.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк
У мамы эпатажного рэпера, оказывается, было абсолютно другое видение по поводу карьеры своего сына
ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Мама популярного рэпера Моргенштерна – Марина Моргенштерн раньше думала, что сын станет великим шахматистом. Об этом она рассказала на своей Instagram-странице.
Марина Моргенштерн выложила пост с детской фотографией Алишера Моргенштерна, где тот стоит рядом с шахматной доской.
"В 6 лет я научила играть Алишера в шахматы и каждый вечер он встречал меня с работы с шахматной доской (которую мы мучили 3-4-мя партиями). ДЮСШ по шахматам и дедушка Алишера (великолепный шахматист) довели моего сына до того, что он занял 1-ое место по быстрым шахматам в республике, в 9 лет", – рассказала мама популярного рэпера.
Марина уточнила, что в грамоте указана фамилия Валеев – отца Моргенштерна. Однако он сменил ее в 14 лет на фамилию своего дедушки.
"Это фамилия моего папочки, к которому Алишер пришел заранее, чтобы сказать о своем решении и получить согласие от дедушки. Так что Моргенштерн – это не псевдоним Алишера (как пишут и говорят многие)", – пояснила Марина.
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