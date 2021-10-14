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"Очередь Гарри": брат Меган Маркл заявил, что развод с принцем не за горами
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© AFP / TOLGA AKMENПринц Гарри и Меган Маркл
© AFP / TOLGA AKMEN
Сводный брат герцогини Сассекской стал героем реалити-шоу и сделал неожиданное предсказание, взволновавшее публику
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Брат жены британского принца Гарри Меган Маркл сделал неожиданный прогноз на будущее пары– Томас Маркл-младший заявил, что скоро герцогиня разведется с мужем.
То, что Меган Маркл давно не общается с родственниками, не мешает им высказываться о ней в СМИ и на телевидении. Отец актрисы постоянно критикует ее жизнь, не забывая жаловаться на то, что не видел внуков. Сестра Меган написала про нее книгу, а теперь к компании присоединился и брат Томас.
© Instagram / 1royalnewsПринц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл
© Instagram / 1royalnews
Томас Маркл-младший стал участником реалити-шоу "Большой брат" в Австралии и не смог не прокомментировать жизнь знаменитой сестры. Мужчина уверил всех, что брак Меган и принца Гарри обречен и развод не за горами.
Томас решил напомнить всем, каким был брак актрисы с первым супругом-продюсером Тревором Энгельсом, от которого Маркл ушла по своему желанию.
"Мужчина, который был ее первым мужем. Она просто обскакала его и кинула. Теперь настала очередь Гарри", – холодно отметил Томас.
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