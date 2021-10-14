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https://sputnik-georgia.ru/20211014/ochered-garri-brat-megan-markl-zayavil-chto-razvod-s-printsem-ne-za-gorami--260539776.html
"Очередь Гарри": брат Меган Маркл заявил, что развод с принцем не за горами
"Очередь Гарри": брат Меган Маркл заявил, что развод с принцем не за горами
Сводный брат герцогини Сассекской стал героем реалити-шоу и сделал неожиданное предсказание, взволновавшее публику 14.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-14T15:33+0400
2021-10-14T15:33+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
принц гарри
меган маркл
светская хроника
зарубежные звезды
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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Брат жены британского принца Гарри Меган Маркл сделал неожиданный прогноз на будущее пары– Томас Маркл-младший заявил, что скоро герцогиня разведется с мужем. То, что Меган Маркл давно не общается с родственниками, не мешает им высказываться о ней в СМИ и на телевидении. Отец актрисы постоянно критикует ее жизнь, не забывая жаловаться на то, что не видел внуков. Сестра Меган написала про нее книгу, а теперь к компании присоединился и брат Томас. Томас Маркл-младший стал участником реалити-шоу "Большой брат" в Австралии и не смог не прокомментировать жизнь знаменитой сестры. Мужчина уверил всех, что брак Меган и принца Гарри обречен и развод не за горами. Томас решил напомнить всем, каким был брак актрисы с первым супругом-продюсером Тревором Энгельсом, от которого Маркл ушла по своему желанию. "Мужчина, который был ее первым мужем. Она просто обскакала его и кинула. Теперь настала очередь Гарри", – холодно отметил Томас.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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принц гарри, меган маркл, светская хроника, зарубежные звезды

"Очередь Гарри": брат Меган Маркл заявил, что развод с принцем не за горами

15:33 14.10.2021
212
© AFP / TOLGA AKMENПринц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл - Sputnik Грузия, 1920, 14.10.2021
© AFP / TOLGA AKMEN
Сводный брат герцогини Сассекской стал героем реалити-шоу и сделал неожиданное предсказание, взволновавшее публику
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Брат жены британского принца Гарри Меган Маркл сделал неожиданный прогноз на будущее пары– Томас Маркл-младший заявил, что скоро герцогиня разведется с мужем.
То, что Меган Маркл давно не общается с родственниками, не мешает им высказываться о ней в СМИ и на телевидении. Отец актрисы постоянно критикует ее жизнь, не забывая жаловаться на то, что не видел внуков. Сестра Меган написала про нее книгу, а теперь к компании присоединился и брат Томас.
© Instagram / 1royalnewsПринц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл - Sputnik Грузия, 1920, 14.10.2021
Принц Гарри и Меган Маркл
© Instagram / 1royalnews
Томас Маркл-младший стал участником реалити-шоу "Большой брат" в Австралии и не смог не прокомментировать жизнь знаменитой сестры. Мужчина уверил всех, что брак Меган и принца Гарри обречен и развод не за горами.
Томас решил напомнить всем, каким был брак актрисы с первым супругом-продюсером Тревором Энгельсом, от которого Маркл ушла по своему желанию.
"Мужчина, который был ее первым мужем. Она просто обскакала его и кинула. Теперь настала очередь Гарри", – холодно отметил Томас.
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