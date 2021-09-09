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https://sputnik-georgia.ru/20210909/astrolog-printsessy-diany-predskazala-printsu-garri-i-megan-markl-izolyatsiyu-i-otchuzhdenie-259457414.html
Астролог принцессы Дианы предсказала принцу Гарри и Меган Маркл изоляцию и отчуждение
Астролог принцессы Дианы предсказала принцу Гарри и Меган Маркл изоляцию и отчуждение
Будут тяжелые времена и проходить они будут без поддержки королевской семьи, предсказала чете астролог 09.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-09T14:59+0400
2021-09-09T15:02+0400
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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Астролог принцессы Дианы предсказала принцу Гарри и Меган Маркл режим изоляции и отчуждение.Еще до того, как состоялась свадьба принца Гарри и Меган Маркл, мистик Дебби Франк сделала несколько прогнозов касаемо жизни молодых людей. К слову, астролог тогда провела не одну параллель между судьбой принцессой Дианы и Меган.Было отмечено, что женщин объединяет отчужденность от королевской семьи и сложности в отношениях с венценосными родственниками. Франк подчеркнула, что впоследствии это может привести к изоляции, тат как старые связи будут потеряны, а новые не создадутся."В тяжелые времена у нее (Меган) не будет непосредственных сторонников, рядом с ней не будет семьи. Придется искать поддержку самостоятельно. Трудно вступить в брак с членом королевской семьи, есть традиции, протокол и множество препятствий, которые необходимо преодолеть - это огромная задача", - пояснила Франк.Интересно, что Франк также удалось "предвидеть" желание принца Гарри и Меган покинуть Британию и переехать в США. По прогнозам астролога, 2021 год должен стать для королевской семьи переломным и полным тяжелых испытаний для Гарри и Меган.Франк отметила, что на судьбу супругов повлияет планета Плутон, предвещающая фундаментальные изменения."Я думаю, что они здесь для того, чтобы сделать что-то важное, - прокомментировала мистик. - Они будут двигаться в новом направлении, откроют нам глаза и сделают это ради всеобщего блага".Читайте также:
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светская хроника, зарубежные звезды

Астролог принцессы Дианы предсказала принцу Гарри и Меган Маркл изоляцию и отчуждение

14:59 09.09.2021 (обновлено: 15:02 09.09.2021)
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© AFP / JEREMY SELWYNПринц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл - Sputnik Грузия, 1920, 09.09.2021
© AFP / JEREMY SELWYN
Будут тяжелые времена и проходить они будут без поддержки королевской семьи, предсказала чете астролог
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Астролог принцессы Дианы предсказала принцу Гарри и Меган Маркл режим изоляции и отчуждение.
Еще до того, как состоялась свадьба принца Гарри и Меган Маркл, мистик Дебби Франк сделала несколько прогнозов касаемо жизни молодых людей. К слову, астролог тогда провела не одну параллель между судьбой принцессой Дианы и Меган.
Было отмечено, что женщин объединяет отчужденность от королевской семьи и сложности в отношениях с венценосными родственниками. Франк подчеркнула, что впоследствии это может привести к изоляции, тат как старые связи будут потеряны, а новые не создадутся.
© AFP / JUSTIN TALLISПринц Гарри и Меган Маркл
პრინცი ჰარი და მეგან მარკლი - Sputnik Грузия, 1920, 09.09.2021
Принц Гарри и Меган Маркл
© AFP / JUSTIN TALLIS
"В тяжелые времена у нее (Меган) не будет непосредственных сторонников, рядом с ней не будет семьи. Придется искать поддержку самостоятельно. Трудно вступить в брак с членом королевской семьи, есть традиции, протокол и множество препятствий, которые необходимо преодолеть - это огромная задача", - пояснила Франк.
Интересно, что Франк также удалось "предвидеть" желание принца Гарри и Меган покинуть Британию и переехать в США. По прогнозам астролога, 2021 год должен стать для королевской семьи переломным и полным тяжелых испытаний для Гарри и Меган.
Франк отметила, что на судьбу супругов повлияет планета Плутон, предвещающая фундаментальные изменения.
"Я думаю, что они здесь для того, чтобы сделать что-то важное, - прокомментировала мистик. - Они будут двигаться в новом направлении, откроют нам глаза и сделают это ради всеобщего блага".
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