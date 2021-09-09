https://sputnik-georgia.ru/20210909/astrolog-printsessy-diany-predskazala-printsu-garri-i-megan-markl-izolyatsiyu-i-otchuzhdenie-259457414.html

Астролог принцессы Дианы предсказала принцу Гарри и Меган Маркл изоляцию и отчуждение

Астролог принцессы Дианы предсказала принцу Гарри и Меган Маркл изоляцию и отчуждение

Будут тяжелые времена и проходить они будут без поддержки королевской семьи, предсказала чете астролог 09.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-09T14:59+0400

2021-09-09T14:59+0400

2021-09-09T15:02+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

светская хроника

зарубежные звезды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/1b/252439135_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3794f7c38ba0c64bcd617b5b80ac1907.jpg

ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Астролог принцессы Дианы предсказала принцу Гарри и Меган Маркл режим изоляции и отчуждение.Еще до того, как состоялась свадьба принца Гарри и Меган Маркл, мистик Дебби Франк сделала несколько прогнозов касаемо жизни молодых людей. К слову, астролог тогда провела не одну параллель между судьбой принцессой Дианы и Меган.Было отмечено, что женщин объединяет отчужденность от королевской семьи и сложности в отношениях с венценосными родственниками. Франк подчеркнула, что впоследствии это может привести к изоляции, тат как старые связи будут потеряны, а новые не создадутся."В тяжелые времена у нее (Меган) не будет непосредственных сторонников, рядом с ней не будет семьи. Придется искать поддержку самостоятельно. Трудно вступить в брак с членом королевской семьи, есть традиции, протокол и множество препятствий, которые необходимо преодолеть - это огромная задача", - пояснила Франк.Интересно, что Франк также удалось "предвидеть" желание принца Гарри и Меган покинуть Британию и переехать в США. По прогнозам астролога, 2021 год должен стать для королевской семьи переломным и полным тяжелых испытаний для Гарри и Меган.Франк отметила, что на судьбу супругов повлияет планета Плутон, предвещающая фундаментальные изменения."Я думаю, что они здесь для того, чтобы сделать что-то важное, - прокомментировала мистик. - Они будут двигаться в новом направлении, откроют нам глаза и сделают это ради всеобщего блага".Читайте также:

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

светская хроника, зарубежные звезды