https://sputnik-georgia.ru/20211014/rydala-bez-ostanovki-adel-rasskazala-o-svoem-sostoyanii-posle-razvoda-260534260.html

"Рыдала без остановки": Адель рассказала о своем состоянии после развода

"Рыдала без остановки": Адель рассказала о своем состоянии после развода

Поп-звезда решилась на откровение и подробно рассказала поклонникам о том, как пережила разрыв с мужем Саймоном Коннеки 14.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-14T12:02+0400

2021-10-14T12:02+0400

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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Британская певица Адель решилась на откровение с подписчиками в Инстаграм – звезда рассказала о своем состоянии после развода с мужем. В последние месяцы Адель все чаще напоминает о себе. Недавно звезда выпустила отрывок нового сингла, рассказала о выходе нового альбома и стала звездой нескольких обложек журнала Vogue. Теперь певица решила поделиться эмоциями, которые испытывала при записи пластинки "30". Адель разоткровенничалась с фанатами. Звезда рассказала, как музыка помогла ей пережить разрыв, и как родился альбом, посвященный разводу с любимым человеком. Звезда отметила, что главным испытанием этого периода стало то, что она не ощущала поддержки, в которой нуждалась. И спас ее лишь один человек. "Мой друг не спал ночами и просто держал меня за руку, пока я рыдала без остановки. Он был рядом со мной и вытаскивал на улицу в те моменты, когда я ничего не хотела", - подчеркнула Адель. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

адель, зарубежные звезды