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"Рыдала без остановки": Адель рассказала о своем состоянии после развода
"Рыдала без остановки": Адель рассказала о своем состоянии после развода
Поп-звезда решилась на откровение и подробно рассказала поклонникам о том, как пережила разрыв с мужем Саймоном Коннеки 14.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-14T12:02+0400
2021-10-14T12:02+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Британская певица Адель решилась на откровение с подписчиками в Инстаграм – звезда рассказала о своем состоянии после развода с мужем. В последние месяцы Адель все чаще напоминает о себе. Недавно звезда выпустила отрывок нового сингла, рассказала о выходе нового альбома и стала звездой нескольких обложек журнала Vogue. Теперь певица решила поделиться эмоциями, которые испытывала при записи пластинки "30". Адель разоткровенничалась с фанатами. Звезда рассказала, как музыка помогла ей пережить разрыв, и как родился альбом, посвященный разводу с любимым человеком. Звезда отметила, что главным испытанием этого периода стало то, что она не ощущала поддержки, в которой нуждалась. И спас ее лишь один человек. "Мой друг не спал ночами и просто держал меня за руку, пока я рыдала без остановки. Он был рядом со мной и вытаскивал на улицу в те моменты, когда я ничего не хотела", - подчеркнула Адель. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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адель, зарубежные звезды

"Рыдала без остановки": Адель рассказала о своем состоянии после развода

12:02 14.10.2021
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© AP Photo / Matt Sayles/InvisionБританская певица Адель
Британская певица Адель - Sputnik Грузия, 1920, 14.10.2021
© AP Photo / Matt Sayles/Invision
Поп-звезда решилась на откровение и подробно рассказала поклонникам о том, как пережила разрыв с мужем Саймоном Коннеки
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Британская певица Адель решилась на откровение с подписчиками в Инстаграм – звезда рассказала о своем состоянии после развода с мужем.
В последние месяцы Адель все чаще напоминает о себе. Недавно звезда выпустила отрывок нового сингла, рассказала о выходе нового альбома и стала звездой нескольких обложек журнала Vogue. Теперь певица решила поделиться эмоциями, которые испытывала при записи пластинки "30".
Адель разоткровенничалась с фанатами. Звезда рассказала, как музыка помогла ей пережить разрыв, и как родился альбом, посвященный разводу с любимым человеком.

"Я начала работать над альбомом три года назад и в то время мое состояние было далеко от идеала. Но вместо того, чтобы впасть в безопасную рутину, я осмысленно и даже с радостью окунулась в недра внутреннего смятения", – заявила артистка.

Звезда отметила, что главным испытанием этого периода стало то, что она не ощущала поддержки, в которой нуждалась. И спас ее лишь один человек.
"Мой друг не спал ночами и просто держал меня за руку, пока я рыдала без остановки. Он был рядом со мной и вытаскивал на улицу в те моменты, когда я ничего не хотела", - подчеркнула Адель.
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