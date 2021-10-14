https://sputnik-georgia.ru/20211014/saakashvili-rasskazal-chto-do-aresta-uspel-sest-vsego-odin-khinkali-260529206.html
Саакашвили рассказал, что до ареста успел съесть всего один хинкали
Саакашвили рассказал, что до ареста успел съесть всего один хинкали
Голодоающий в тюрьме политик вспомнил, что ел в последний раз 14.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-14T08:14+0400
2021-10-14T08:14+0400
2021-10-14T08:48+0400
политика
новости
грузия
михаил саакашвили
mtavari arkhi – главный канал грузинское онлайн тв
возвращение и арест саакашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23329/06/233290630_0:113:1200:788_1920x0_80_0_0_63805803e503cc0140bfa5c5dcd7e57a.jpg
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который находится под арестом в руставской тюрьме, признался, что до задержания успел съесть лишь один хинкали.Хинкали и водка на столе: появились кадры ареста Саакашвили в тбилисской квартире>>Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, в тот же день он объявил голодовку. Ранее в соцсетях была распространена видеозапись задержания Саакашвили в тбилисской квартире. На кадрах заметно, что на столе у него лежала коробка с хинкали и спиртные напитки.Экс-президент Грузии находится в тюрьме на основании приговоров по двум делам – делу об убийстве Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По окончательному решению суда, в тюрьме он проведет шесть лет со дня ареста.Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23329/06/233290630_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_df32cc00ecd5ea1a2c62903acee6d47e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, новости, грузия, михаил саакашвили, mtavari arkhi – главный канал грузинское онлайн тв, возвращение и арест саакашвили
Саакашвили рассказал, что до ареста успел съесть всего один хинкали
08:14 14.10.2021 (обновлено: 08:48 14.10.2021)
Голодоающий в тюрьме политик вспомнил, что ел в последний раз
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который находится под арестом в руставской тюрьме, признался, что до задержания успел съесть лишь один хинкали.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, в тот же день он объявил голодовку. Ранее в соцсетях была распространена видеозапись задержания Саакашвили в тбилисской квартире. На кадрах заметно, что на столе у него лежала коробка с хинкали и спиртные напитки.
"Я посетил Батуми, Кутаиси, Поти, Ланчхути, несколько мест в Самегрело (регион на западе Грузии – ред.). Я попробовал лобиани (лепешка с вареной фасолью – ред.) на перевали Рикоти и до задержания заказал хинкали. К сожалению, успел съел только одну штуку", – cообщил политик в письменном интервью оппозиционной грузинской телекомпании "Мтавари архи".
Экс-президент Грузии находится в тюрьме на основании приговоров по двум делам – делу об убийстве Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По окончательному решению суда, в тюрьме он проведет шесть лет со дня ареста.
Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.
Саакашвили похудел
на 12 килограммов – адвокат
Администрация тюрем Грузии: телевизор у Саакашвили есть
Саакашвили не намерен прекращать голодовку
- новое письмо экс-президента из тюрьмы
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.