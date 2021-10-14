https://sputnik-georgia.ru/20211014/saakashvili-rasskazal-chto-do-aresta-uspel-sest-vsego-odin-khinkali-260529206.html

Саакашвили рассказал, что до ареста успел съесть всего один хинкали

Саакашвили рассказал, что до ареста успел съесть всего один хинкали

Голодоающий в тюрьме политик вспомнил, что ел в последний раз 14.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-14T08:14+0400

2021-10-14T08:14+0400

2021-10-14T08:48+0400

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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который находится под арестом в руставской тюрьме, признался, что до задержания успел съесть лишь один хинкали.Хинкали и водка на столе: появились кадры ареста Саакашвили в тбилисской квартире>>Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, в тот же день он объявил голодовку. Ранее в соцсетях была распространена видеозапись задержания Саакашвили в тбилисской квартире. На кадрах заметно, что на столе у него лежала коробка с хинкали и спиртные напитки.Экс-президент Грузии находится в тюрьме на основании приговоров по двум делам – делу об убийстве Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По окончательному решению суда, в тюрьме он проведет шесть лет со дня ареста.Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, mtavari arkhi – главный канал грузинское онлайн тв, возвращение и арест саакашвили