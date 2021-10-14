https://sputnik-georgia.ru/20211014/v-gruzii-proizoshlo-zemletryasenie-260539231.html

В Грузии произошло землетрясение

В Грузии произошло землетрясение

По предварительным данным, сообщений о жертвах и разрушениях нет 14.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-14T13:11+0400

2021-10-14T13:11+0400

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землетрясения в грузии

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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3 произошло в 12 километрах от села Самеба (регион Самцхе-Джавахети), сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Толчки были зафиксированы в 12:51 по местному времени. Эпицентр находился на глубине 3 километров.Село Самеба на юге Грузии стало в последнее время активной сейсмической зоной. Подземные толчки здесь происходят чуть ли не каждый день.Сообщений о жертвах и разрушениях нет.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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происшествия, новости, грузия, землетрясения в грузии