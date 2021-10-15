https://sputnik-georgia.ru/20211015/dva-vzglyada-na-odnu-aktsiyu--kak-politiki-otsenivayut-protest-end-260593162.html

Два взгляда на одну акцию – как политики оценивают протест ЕНД

Два взгляда на одну акцию – как политики оценивают протест ЕНД

"Единое национальное движение" собрало на акцию в поддержку Михаила Саакашвили в Тбилиси несколько десятков тысяч человек 15.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-15T17:42+0400

2021-10-15T17:42+0400

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политика

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грузия

единое нацдвижение

акция

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Акция протеста "Единого национального движения" впечатлила многих своим масштабом, правящая партия "Грузинская мечта" в свою очередь решила ограничиться скупыми комментариями по этому поводу. По разным оценкам, самая крупная оппозиционная партия, некогда основанная Михаилом Саакашвили, собрала в центре Тбилиси от 15 до 50 тысяч человек. Акция прошла под лозунгом "Свободу Саакашвили". Экс-президент Грузии уже более двух недель находится в заключении и голодает в знак протеста. Адвокат Саакашвили рассчитывает на помилование экс-президента Грузии>>Главным лозунгом акции было "Свободу Мише". Участники требовали освобождения третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, который нелегально вернулся на родину перед местными выборами и которого задержали за день до голосования.Арифметика "Грузинской мечты"Масштабы акции не впечатлили представителей правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Депутат от большинства Созар Субари уверен, что ожидания ЕНД не оправдались.Коллега Субари по парламентскому большинству Рати Ионатамишвили считает, что требовать освобождения Михаила Саакашвили не что иное, как пропаганда пыток и насилия."В 21-м веке видеть идолопоклонничество тяжко. Что касается конкретно этой акции, то количество не представляет интереса. Единственное, на что может повлиять данная акция, – рейтинг "Национального движения", который еще больше упадет", - отметил он.Оппозиция настроена решительноПрошедшая в Тбилиси многотысячная акция вдохновила лидеров "Единого национального движения" на новые "подвиги". "Бледный и вялый" – в партии Саакашвили рассказали о состоянии экс-президента>>Как заявил член ЕНД Леван Бежашвили, вчерашняя акция положит начало других акций, которые охватят всю Грузии. Конкретный план "Национальное движение" планирует озвучить в ближайшее время. Как отметил Бежашвили, акции протеста пройдут во всех больших городах страны.По его словам, давление на власть будет оказываться до тех пор, пока Саакашвили не будет освобожден и не начнется реальный процесс гражданского примирения и развития страны.Когда собирается столько людей, особенно в период пандемии, это значит, что население Грузии хочет перемен, отметил в свою очередь член оппозиционной партии "Европейская Грузия" Акакий Бобохидзе. А самый реальный путь к этим переменам, по его мнению, проходит через выборы.Представитель движения "Третья сила", депутат Тамар Кордзая уверена что оппозиция сможет одержать победу во втором туре выборов в органы местного самоуправления, который пройдет в стране 30 октября."Люди хотят перемен, и это вчера витало в воздухе. В первую очередь, мы уверены, что выборы завершатся победой оппозиции, власти откажутся от фальсификации, и в этом случае никаких акций не будет. Единственно будет такая же акция, как вчера, – мирная, торжественная по случаю передачи власти "Грузинской мечтой" оппозиции", - заявила Кордзая.Между тем, практически никакого интереса к вчерашней акции не проявили другие оппозиционные партии. К примеру, лидер партии "Граждане" Алеко Элисашвили признал, что особо не следил за ее ходом.Тысячи людей на акции "Свободу Мише!" - видео с дрона>>"Вчера я был занят другими делами - весь день разливал вино, и не знаю, что происходило на акции. Знаю, что вышло много народу, и это очень хорошо. Мы постепенно привыкаем к тому, что несколько тысяч человек или сколько там было, не знаю, выходят, мирно фиксируют свой протест и мирно расходятся. И это очень хорошо", - заявил Элисашвили.При этом депутат отметил, что он не разделяет настроя акции "Национального движения".Саакашвили, который нелегально вернулся на родину, был задержан 1 октября в Тбилиси.Экс-президент Грузии находится в тюрьме на основании приговоров суда по двум делам – по убийству Сандро Гиргвлиани и по избиению депутата Валерия Гелашвили. После того, как в 2013 году он покинул Грузию, суд заочно приговорил его к шести годам заключения.Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.

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политика, новости, грузия, единое нацдвижение, акция, возвращение и арест саакашвили