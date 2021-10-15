https://sputnik-georgia.ru/20211015/eksperty-delayut-neblagopriyatnye-prognozy-po-situatsii-s-kovidom-v-gruzii-260580477.html

Эксперты делают неблагоприятные прогнозы по ситуации с ковидом в Грузии

Эксперты делают неблагоприятные прогнозы по ситуации с ковидом в Грузии

Темпы вакцинации в Грузии "угрожающе замедлились", а темпы инфицирования сильно увеличились, что, по словам экспертов, может привести к "тяжелой пятой волне" 15.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-15T13:32+0400

2021-10-15T13:32+0400

2021-10-15T13:45+0400

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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Грузия на пороге новой, пятой волны пандемии коронавируса, считают эксперты. Некоторые из них утверждают, что пятая волна уже наступила, и на это указывает резкий рост числа инфицированных в последнее время. За последние сутки COVID-19 был подтвержден у 3 270 человек. Скончались 26 человек.COVID-статистика Грузии: тяжелых пациентов стало больше>>Ситуацию усложняет то, что темпы вакцинации в стране "угрожающе замедлились". Вместо суточных 20 тысяч, которые обнадежили эпидемиологов в сентябре, теперь их не более 6-7 тысяч. Учитывая, что в это число входят и те, кто записан на вторые дозы, то желающих сделать прививку ничтожно мало.По его словам, это полный провал процесса вакцинации, который приведет к очень тяжелой пятой волне пандемии. К этому времени в Грузии двумя дозами вакцины против ковида привиты около 31% взрослого населения. За последние сутки вакцинацию прошли 3 843 человека."Все, кто хотел привиться уже привились. Осталась та категория населения, которая, скажем так, вне игры. Они не собираются прививаться. А без прививок, без жестких мер, и я имею в виду не ограничения, а работу с населением, картина будет ухудшаться", – сказал Сургуладзе.Он прогнозирует рост количества тяжелых пациентов, нуждающихся в медицинской помощи, в том числе в реанимации.Президент Грузии призвала население страны к вакцинации против коронавируса>>Иная ситуация в западных странах, где население проявляет высокую социальную ответственность и активно идет вакцинация. Хотя, по словам эксперта, и тут сложно сказать, когда закончится пандемия. "А делать прогнозы по Грузии вообще неразумно", – сказал Сургуладзе.Катастрофической ситуацию в Грузии назвал эксперт по вопросам здравоохранения и клинический директор Республиканской больницы Деви Табидзе.Как и Сургуладзе, Табидзе уверен, что необходимо активнее информировать население о процессе иммунизации."Требуется реальная сплоченность общества, а также единство правительственных и неправительственных организаций и больничного сектора, которые будут передавать точный посыл населению", – сказал Табидзе.В ВОЗ не исключили вероятность утечки коронавируса из лаборатории>>Неутешительные прогнозы на ближайшие несколько месяцев сделал аллерголог-иммунолог Бидзина Кулумбегов.По его словам, если процент вакцинированных увеличится до 80%, то число новых случаев сократиться как минимум в пять раз, а количество летальных исходов сократится в десять раз.Медики и эксперты едины во мнении, что в мире пока нет другого эффективного способа борьбы с пандемией, кроме как вакцинация, маски и социальная дистанция.Первый случай заражения COVID-19 в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. К настоящему времени в стране зафиксировано 645 195 случаев заражения, 605 581 пациент выздоровели, 9 332 человека умерли.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19