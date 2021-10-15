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Модель из Грузии украсила обложку итальянского ELLE
Модель из Грузии украсила обложку итальянского ELLE
Эффектная грузинка появилась на итальянской обложке в нежно-цветочном стиле – на родине новый проект Мигриаули назвали успехом 15.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-15T14:18+0400
2021-10-15T14:18+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
новости
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модель
грузинский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Грузинская модель Это Мигриаули появилась на обложке нового номера итальянского издания ELLE.Как говорится в сообщении модельного агентства GeoModels Agency, Это Мигриаули не только появилась на обложке нового номера, но также в editorial – один из видов fashion-съемки."Это первый случай, когда на обложку журнала попадает грузинская модель. Это большой успех для любой топ-модели", – отмечает агентство.Мигриаули является моделью агентства Geomodels Studio, основательницей которой является Тако Чхеидзе.Девушка уже достигла определенных высот – в 2019 году влиятельная американская онлайн-платформа Models.com назвала Мигриаули лучшим новым лицом месяца. На протяжении нескольких лет Это успешно работает за границей с такими всемирно известными брендами как Gucci, Valentino, Fendi, Emillio Pucci и David Koma.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, италия, модель, грузинский шоу-бизнес

Модель из Грузии украсила обложку итальянского ELLE

14:18 15.10.2021
192
© photo: Eto Migriauli / FBЭто Мигриаули
Это Мигриаули - Sputnik Грузия, 1920, 15.10.2021
© photo: Eto Migriauli / FB
Эффектная грузинка появилась на итальянской обложке в нежно-цветочном стиле – на родине новый проект Мигриаули назвали успехом
ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Грузинская модель Это Мигриаули появилась на обложке нового номера итальянского издания ELLE.
Как говорится в сообщении модельного агентства GeoModels Agency, Это Мигриаули не только появилась на обложке нового номера, но также в editorial – один из видов fashion-съемки.
"Это первый случай, когда на обложку журнала попадает грузинская модель. Это большой успех для любой топ-модели", – отмечает агентство.
Мигриаули является моделью агентства Geomodels Studio, основательницей которой является Тако Чхеидзе.
Девушка уже достигла определенных высот – в 2019 году влиятельная американская онлайн-платформа Models.com назвала Мигриаули лучшим новым лицом месяца. На протяжении нескольких лет Это успешно работает за границей с такими всемирно известными брендами как Gucci, Valentino, Fendi, Emillio Pucci и David Koma.
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