https://sputnik-georgia.ru/20211015/model-iz-gruzii-ukrasila-oblozhku-italyanskogo-elle-260579897.html

Модель из Грузии украсила обложку итальянского ELLE

Модель из Грузии украсила обложку итальянского ELLE

Эффектная грузинка появилась на итальянской обложке в нежно-цветочном стиле – на родине новый проект Мигриаули назвали успехом 15.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-15T14:18+0400

2021-10-15T14:18+0400

2021-10-15T14:18+0400

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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Грузинская модель Это Мигриаули появилась на обложке нового номера итальянского издания ELLE.Как говорится в сообщении модельного агентства GeoModels Agency, Это Мигриаули не только появилась на обложке нового номера, но также в editorial – один из видов fashion-съемки."Это первый случай, когда на обложку журнала попадает грузинская модель. Это большой успех для любой топ-модели", – отмечает агентство.Мигриаули является моделью агентства Geomodels Studio, основательницей которой является Тако Чхеидзе.Девушка уже достигла определенных высот – в 2019 году влиятельная американская онлайн-платформа Models.com назвала Мигриаули лучшим новым лицом месяца. На протяжении нескольких лет Это успешно работает за границей с такими всемирно известными брендами как Gucci, Valentino, Fendi, Emillio Pucci и David Koma.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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