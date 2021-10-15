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"Открытое сходство": Александр Васильев показал, как сильно похож с Моргенштерном
"Открытое сходство": Александр Васильев показал, как сильно похож с Моргенштерном
Сходство сильное, но, надеемся, только внешнее, высказались подписчики историка моды 15.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-15T07:11+0400
2021-10-15T07:11+0400
2021-10-15T07:11+0400
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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Историк моды Александр Васильев поделился фотографиями своей молодости, на которых видно его сильное сходство с рэпером Моргенштерном."Недавно открытое сходство" - так подписал фотографии Васильев. Надо отметить, что музыкант и историк моды, действительно, сильно похожи.Подписчики Васильева не с большой радостью встретили эту схожесть, надеясь, что на этом все и заканчивается."Очень надеюсь, на этом сходство и заканчивается", "К счастью, вы разные", "Александр, Вы намного приятнее Моргенштерна", - пишут под фото пользователи.Впервые шутки о том, что Моргенштерн внебрачный сын Васильева появились, когда рэпер появился на шоу "Модный приговор". Тогда Моргенштерн в шутку заявил, что является внебрачным сыном историка моды Александра Васильева. При этом сам Васильев отмечал, что "зачал рэпера на рассвете". Отсюда и такое редкое имя - Моргенштерн.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
александр васильев, моргенштерн, российский шоу-бизнес
"Открытое сходство": Александр Васильев показал, как сильно похож с Моргенштерном
Сходство сильное, но, надеемся, только внешнее, высказались подписчики историка моды
ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Историк моды Александр Васильев поделился фотографиями своей молодости, на которых видно его сильное сходство с рэпером Моргенштерном.
"Недавно открытое сходство" - так подписал фотографии Васильев. Надо отметить, что музыкант и историк моды, действительно, сильно похожи.
Подписчики Васильева не с большой радостью встретили эту схожесть, надеясь, что на этом все и заканчивается.
"Очень надеюсь, на этом сходство и заканчивается", "К счастью, вы разные", "Александр, Вы намного приятнее Моргенштерна", - пишут под фото пользователи.
Впервые шутки о том, что Моргенштерн внебрачный сын Васильева появились, когда рэпер появился на шоу "Модный приговор". Тогда Моргенштерн в шутку заявил, что является внебрачным сыном историка моды Александра Васильева. При этом сам Васильев отмечал, что "зачал рэпера на рассвете". Отсюда и такое редкое имя - Моргенштерн.
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