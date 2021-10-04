https://sputnik-georgia.ru/20211004/sud-tbilisi-rassmotrit-delo-vladeltsa-kvartiry-gde-skryvalsya-saakashvili-260183395.html

Суд Тбилиси рассмотрит дело владельца квартиры, где скрывался Саакашвили

Суд Тбилиси рассмотрит дело владельца квартиры, где скрывался Саакашвили

Прокуратура Грузии в воскресенье предъявила обвинение владельцу квартиры по статье "укрывательство преступлений" 04.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-04T07:32+0400

2021-10-04T07:32+0400

2021-10-04T08:06+0400

политика

новости

грузия

тбилисский городской суд

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Тбилисский городской суд рассмотрит в понедельник дело задержанного Элгуджи Цомая – владельца квартиры в Тбилиси, в которой скрывался находившийся в розыске экс-президент Михаил Саакашвили перед задержанием.Ранее грузинские правоохранители задержали Элгуджу Цомая за то, что он предоставил свою квартиру Саакашвили. Прокуратура Грузии в воскресенье предъявила обвинение владельцу квартиры по статье "укрывательство преступлений" в связи с "фактом незаконного нарушения государственной границы гражданином Украины Михаилом Саакашвили".Глава МИД Грузии: Саакашвили возможно нарушил и законодательство Украины >>"Судебное заседание, предположительно, состоится в понедельник. Суд примет решение о том, какое наказание понесет задержанный. Адвокаты называют эти обвинения абсурдными", – передает телеканал "Мтавари архи".Один из адвокатов Цомая, который в то же время является защитником интересов Саакашвили, Дмитрий Садзаглишвили заявил журналистам, что "статьи "укрывательство преступника" не существует, а "укрывательство преступления" никак не касается подзащитного".Саакашвили был задержан в Грузии в пятницу. До этого экс-президент говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии его объявили во внутригосударственный розыск по нескольким уголовным делам. Представители властей страны неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.Без акций протеста и штурма ЦИК – почему в Грузии один день было спокойно после выборов >>Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают судыЧитайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, тбилисский городской суд, возвращение и арест саакашвили