https://sputnik-georgia.ru/20211016/final-na-to-i-final-morgenshtern-gotovit-podpischikov-k-novomu-klipu-260554056.html

"Финал на то и финал": Моргенштерн "готовит" подписчиков к новому клипу

"Финал на то и финал": Моргенштерн "готовит" подписчиков к новому клипу

Фанаты рэпера предполагают, что следующий клип будет на песню "Я когда-нибудь уйду", который и завершит цикл клипов из альбома "Million Dollar: Business" 16.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-16T07:12+0400

2021-10-16T07:12+0400

2021-10-16T07:12+0400

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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Популярный рэпер Моргенштерн объяснил подписчикам причину задержки нового клипа.В сторис скандальный артист ответил на вопрос подписчиков о том, почему новый клип не выходит так долго. Рэпер отметил, что готовил для последнего ролика что-то масштабное.Известно, что каждый клип рэпера из альбома "Million Dollar: Business" "выходит" из другого, то есть конец и начало видеороликов связаны между собой. Поэтому все клипы рассказывают одну историю.Крайний клип к альбому на песню Dinero завершился надписью To be Continued ("Продолжение следует"). Многие предположили, что следующий клип будет на песню "Я когда-нибудь уйду", завершая цикл клипов из альбома. Сам Моргенштерн, анонсируя выход ролика, отметил, что вскоре история альбома"Million Dollar: Business" подойдет к концу.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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