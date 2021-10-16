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https://sputnik-georgia.ru/20211016/megan-foks-i-machine-gun-kelly-snyalis-v-otkrovennoy-fotosessii-260559562.html
Меган Фокс и Machine Gun Kelly снялись в откровенной фотосессии
Меган Фокс и Machine Gun Kelly снялись в откровенной фотосессии
Болезненная одержимость, зависимость и невероятный секс – что связывает одну из самых обсуждаемых пар Голливуда 16.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-16T12:12+0400
2021-10-16T12:12+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
меган маркл
зарубежные звезды
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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Актриса Меган Фокс и ее избранник рэпер Machine Gun Kelly приняли участие в откровенной фотосессии для британского журнала GQ.Пара, помимо откровенной фотосессии, также дала интервью изданию. Влюбленные рассказали о своем романе, который длится уже полтора года, и признались, что оба страдают психическими расстройствами.В подписи к фото Фокс заявила, что читателей журнала ждет "история двух отщепенцев", в которой присутствуют "болезненная одержимость, оружие, зависимость, шаманы и море крови", а также "такой секс, что Люцифер бы за крест схватился".На снимках Фокс позирует обнаженной. В качестве аксессуаров она выбрала портупею, браслеты на бедро и пистолет, который приставляет к паху бойфренда. Он стоит рядом в длинном пиджаке, высоких кожаных сапогах и с сигаретой во рту.Меган также призналась, что их отношения довольно интенсивные, и только встретив друг друга, они обрели себя.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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меган маркл, зарубежные звезды

Меган Фокс и Machine Gun Kelly снялись в откровенной фотосессии

12:12 16.10.2021
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© AP Photo / Chris PizzeloМеган Фокс
Меган Фокс - Sputnik Грузия, 1920, 16.10.2021
© AP Photo / Chris Pizzelo
Болезненная одержимость, зависимость и невероятный секс – что связывает одну из самых обсуждаемых пар Голливуда
ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Актриса Меган Фокс и ее избранник рэпер Machine Gun Kelly приняли участие в откровенной фотосессии для британского журнала GQ.
Пара, помимо откровенной фотосессии, также дала интервью изданию. Влюбленные рассказали о своем романе, который длится уже полтора года, и признались, что оба страдают психическими расстройствами.
В подписи к фото Фокс заявила, что читателей журнала ждет "история двух отщепенцев", в которой присутствуют "болезненная одержимость, оружие, зависимость, шаманы и море крови", а также "такой секс, что Люцифер бы за крест схватился".
На снимках Фокс позирует обнаженной. В качестве аксессуаров она выбрала портупею, браслеты на бедро и пистолет, который приставляет к паху бойфренда. Он стоит рядом в длинном пиджаке, высоких кожаных сапогах и с сигаретой во рту.
Меган также призналась, что их отношения довольно интенсивные, и только встретив друг друга, они обрели себя.
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