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"Семья будет с этим человеком" – Варнава о романе с Александром Молочниковым
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© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Артистка призналась, что первое время им было трудно ужиться вместе из-за характера Александра, но именно с этим человеком она видит свое будущее
ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Российская телеведущая и актриса Екатерина Варнава рассказала об отношениях с возлюбленным – актером Александром Молочниковым.
Варнава стала героиней нового выпуска YouTube-шоу Катерины Гордеевой "Скажи Гордеевой", где и поделилась личным. К примеру, о том, с какими проблемами ей пришлось столкнуться в начале отношений с Молочниковым.
По словам артистки, многие пользователи до сих пор пишут под фото об их семилетней разнице в возрасте.
"Я выкладываю фотографию с ним, и все пишут: "Красивый сын". Я даже к зеркалу подхожу и думаю: ну прямо сын? Ну, может быть, хотя бы младший брат? Ну прямо сын? Нет же. Я вроде не выгляжу настолько взрослой", – сказала Варнава.
Екатерина также призналась, что первое время им было трудно ужиться вместе из-за характера Александра. Были и ссоры, однако, сейчас пара находится в полной гармонии. Актриса считает, что не стоит лишний раз провоцировать ссоры, называя этот подход идеальной формулой отношений.
"На сегодняшний день я представляю: эта семья будет с этим человеком. Что у нас будет? Дай бог, ребенок и вот эта собака. Мы будем прогуливаться такой большой дружной семьей. Мне нравятся эти мысли. Они меня вдохновляют. Мы говорим об этом. Да, он это разделяет. Но я не могу говорить за него. Если бы он сидел на этом месте, то, возможно, он ответил бы иначе. Как я чувствую и как я от него слышу, конечно, он это разделяет. Иначе мы не были бы вместе", – говорит Екатерина.
Роман Варнава и Молочникова завязался в начале пандемии коронавируса. Несколько месяцев пара не афишировала свои отношения и впервые подтвердила их на кинофестивале "Кинотавр" в 2020 году.
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