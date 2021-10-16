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"Семья будет с этим человеком" – Варнава о романе с Александром Молочниковым

"Семья будет с этим человеком" – Варнава о романе с Александром Молочниковым

Артистка призналась, что первое время им было трудно ужиться вместе из-за характера Александра, но именно с этим человеком она видит свое будущее 16.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-16T11:11+0400

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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Российская телеведущая и актриса Екатерина Варнава рассказала об отношениях с возлюбленным – актером Александром Молочниковым.Варнава стала героиней нового выпуска YouTube-шоу Катерины Гордеевой "Скажи Гордеевой", где и поделилась личным. К примеру, о том, с какими проблемами ей пришлось столкнуться в начале отношений с Молочниковым.По словам артистки, многие пользователи до сих пор пишут под фото об их семилетней разнице в возрасте."Я выкладываю фотографию с ним, и все пишут: "Красивый сын". Я даже к зеркалу подхожу и думаю: ну прямо сын? Ну, может быть, хотя бы младший брат? Ну прямо сын? Нет же. Я вроде не выгляжу настолько взрослой", – сказала Варнава.Екатерина также призналась, что первое время им было трудно ужиться вместе из-за характера Александра. Были и ссоры, однако, сейчас пара находится в полной гармонии. Актриса считает, что не стоит лишний раз провоцировать ссоры, называя этот подход идеальной формулой отношений.Роман Варнава и Молочникова завязался в начале пандемии коронавируса. Несколько месяцев пара не афишировала свои отношения и впервые подтвердила их на кинофестивале "Кинотавр" в 2020 году.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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екатерина варнава, светская хроника, российский шоу-бизнес