https://sputnik-georgia.ru/20211017/kak-chuvstvuet-sebya-saakashvili-na-17-y-den-golodovki---mnenie-lichnogo-vracha-260624510.html
Как чувствует себя Саакашвили на 17-й день голодовки - мнение личного врача
Как чувствует себя Саакашвили на 17-й день голодовки - мнение личного врача
По мнению врача, на данном этапе экс-президент не нуждается в госпитализации, так как результаты анализов не изменились 17.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-17T18:01+0400
2021-10-17T18:01+0400
2021-10-17T18:01+0400
политика
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михаил саакашвили
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Консилиум врачей, на котором обсудят состояние третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, должен собраться раньше вторника, заявил личный врач экс-президента Николоз Кипшидзе после встречи с заключенным в Руставской тюрьме №12."Мой совет и рекомендация - созвать консилиум раньше, чем во вторник", - сказал КипшидзеПо его словам, после 17 дней голодания у заключенного налицо слабость и бледность.Саакашвили нуждается в госпитализации, заявила его девушка >>При этом данные последнего анализа не многим отличаются от предыдущих, и, по мнению Кипшидзе, на данном этапе он не нуждается в госпитализации.Консилиум врачей, который должен обсудить состояние здоровья Михаила Саакашвили, планирует посетить тюрьму во вторник.В свою очередь, вице-премьер Грузии Тея Цулукиани заявила, что оппозиции выгодно, чтобы Михаил Саакашвили чувствовал себя плохо и распускать слухи о его возможной смерти.По словам Цулукиани, не существует риска, что Саакашвили умрет в тюрьме, и все это выдумки оппозиции.Личный врач: Саакашвили согласился на анализы и консилиум врачей >>Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, себя - политзаключенным, а обвинения сфальсифицированными. Он объявил голодовку в день задержания с требованием своего освобождения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили
Как чувствует себя Саакашвили на 17-й день голодовки - мнение личного врача
По мнению врача, на данном этапе экс-президент не нуждается в госпитализации, так как результаты анализов не изменились
ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Консилиум врачей, на котором обсудят состояние третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, должен собраться раньше вторника, заявил личный врач экс-президента Николоз Кипшидзе после встречи с заключенным в Руставской тюрьме №12.
"Мой совет и рекомендация - созвать консилиум раньше, чем во вторник", - сказал Кипшидзе
По его словам, после 17 дней голодания у заключенного налицо слабость и бледность.
При этом данные последнего анализа не многим отличаются от предыдущих, и, по мнению Кипшидзе, на данном этапе он не нуждается в госпитализации.
Консилиум врачей, который должен обсудить состояние здоровья Михаила Саакашвили, планирует посетить тюрьму во вторник.
В свою очередь, вице-премьер Грузии Тея Цулукиани заявила, что оппозиции выгодно, чтобы Михаил Саакашвили чувствовал себя плохо и распускать слухи о его возможной смерти.
По словам Цулукиани, не существует риска, что Саакашвили умрет в тюрьме, и все это выдумки оппозиции.
Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, себя - политзаключенным, а обвинения сфальсифицированными. Он объявил голодовку в день задержания с требованием своего освобождения.
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