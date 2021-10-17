https://sputnik-georgia.ru/20211017/vot-eto-da-belluchchi-v-obraze-rokovoy-blondinki-soblaznila-set-260609962.html

Вот это да! Беллуччи в образе роковой блондинки соблазнила Сеть

Вот это да! Беллуччи в образе роковой блондинки соблазнила Сеть

57-летняя актриса продолжает волновать мужчин и вызывать зависть у женщин. Не зря Монику называют главным секс-символом кинематографа 17.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-17T14:01+0400

2021-10-17T14:01+0400

2021-10-17T14:01+0400

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моника беллуччи

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ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Итальянская актриса Моника Беллуччи взбудоражила Сеть: звезда снялась в непривычном для себя образе и сорвала куш из комплиментов фанатов.Беллуччи уже 57 лет, но она не перестает поражать фанатов соблазнительными и стильными образами. Актриса не задумывается о своем возрасте и с радостью показывает роскошную фигуру. На днях она снова предстала в "горячем" наряде, сверкнув своими соблазнительными формами.Моника редко экспериментирует со внешностью, но для новой фотосессии решилась на смену имиджа: в своем микроблоге Инстаграм звезда поделилась снимками со съемочной площадки нового фильма "Девушка в фонтане". Премьера ленты состоится в конце ноября.Беллуччи примерила образ шведской иконы Аниты Экберг и вызвала восторженные комментарии в Сети. Кинозвезда в образе роковой блондинки позировала в платье с глубоким декольте, подчеркивающем пышную грудь и тонкую талию."Очень хорошо"; "Кинодива"; "Блондинка! Невероятно"; "Роскошное декольте"; "Самая красивая женщина в мире"; "Секс-символ"; "Идеальная Моника"; "Вы не стареете", - написали подписчики.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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моника беллуччи, зарубежные звезды