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https://sputnik-georgia.ru/20211017/vot-eto-da-belluchchi-v-obraze-rokovoy-blondinki-soblaznila-set-260609962.html
Вот это да! Беллуччи в образе роковой блондинки соблазнила Сеть
Вот это да! Беллуччи в образе роковой блондинки соблазнила Сеть
57-летняя актриса продолжает волновать мужчин и вызывать зависть у женщин. Не зря Монику называют главным секс-символом кинематографа 17.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-17T14:01+0400
2021-10-17T14:01+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
моника беллуччи
зарубежные звезды
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ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Итальянская актриса Моника Беллуччи взбудоражила Сеть: звезда снялась в непривычном для себя образе и сорвала куш из комплиментов фанатов.Беллуччи уже 57 лет, но она не перестает поражать фанатов соблазнительными и стильными образами. Актриса не задумывается о своем возрасте и с радостью показывает роскошную фигуру. На днях она снова предстала в "горячем" наряде, сверкнув своими соблазнительными формами.Моника редко экспериментирует со внешностью, но для новой фотосессии решилась на смену имиджа: в своем микроблоге Инстаграм звезда поделилась снимками со съемочной площадки нового фильма "Девушка в фонтане". Премьера ленты состоится в конце ноября.Беллуччи примерила образ шведской иконы Аниты Экберг и вызвала восторженные комментарии в Сети. Кинозвезда в образе роковой блондинки позировала в платье с глубоким декольте, подчеркивающем пышную грудь и тонкую талию."Очень хорошо"; "Кинодива"; "Блондинка! Невероятно"; "Роскошное декольте"; "Самая красивая женщина в мире"; "Секс-символ"; "Идеальная Моника"; "Вы не стареете", - написали подписчики.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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моника беллуччи, зарубежные звезды

Вот это да! Беллуччи в образе роковой блондинки соблазнила Сеть

14:01 17.10.2021
76
© photo: Sputnik / Mikhail Fomichev / Перейти в фотобанкИтальянская актриса Моника Беллуччи
Итальянская актриса Моника Беллуччи - Sputnik Грузия, 1920, 17.10.2021
© photo: Sputnik / Mikhail Fomichev
/
Перейти в фотобанк
57-летняя актриса продолжает волновать мужчин и вызывать зависть у женщин. Не зря Монику называют главным секс-символом кинематографа
ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Итальянская актриса Моника Беллуччи взбудоражила Сеть: звезда снялась в непривычном для себя образе и сорвала куш из комплиментов фанатов.
Беллуччи уже 57 лет, но она не перестает поражать фанатов соблазнительными и стильными образами. Актриса не задумывается о своем возрасте и с радостью показывает роскошную фигуру. На днях она снова предстала в "горячем" наряде, сверкнув своими соблазнительными формами.
Моника редко экспериментирует со внешностью, но для новой фотосессии решилась на смену имиджа: в своем микроблоге Инстаграм звезда поделилась снимками со съемочной площадки нового фильма "Девушка в фонтане". Премьера ленты состоится в конце ноября.
Беллуччи примерила образ шведской иконы Аниты Экберг и вызвала восторженные комментарии в Сети. Кинозвезда в образе роковой блондинки позировала в платье с глубоким декольте, подчеркивающем пышную грудь и тонкую талию.
"Очень хорошо"; "Кинодива"; "Блондинка! Невероятно"; "Роскошное декольте"; "Самая красивая женщина в мире"; "Секс-символ"; "Идеальная Моника"; "Вы не стареете", - написали подписчики.
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