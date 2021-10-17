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"Я не хороший парень" - Моргенштерн резко высказался о российских СМИ
"Я не хороший парень" - Моргенштерн резко высказался о российских СМИ
Моргенштерна разозлило, как журналисты переиначили его слова о том, почему он занялся благотворительностью 17.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-17T07:08+0400
2021-10-17T07:08+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
моргенштерн
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Популярный рэпер Моргенштерн разозлился на СМИ, так как те "перевернули" его слова о благотворительности.В своих сторис рэпер обратился к СМИ, поставив точку на теме благотворительности, о которой писали журналисты. Речь шла о помощи Илье Худобе, для которого Моргенштерн собирал деньги, как писали СМИ, после угроз силовиков."Я не собирал бабки Илье из-за угрозы силовиков. Мне посоветовали просто сделать один платеж вообще сторонние люди, дабы типа быть "хорошим парнем", — заявил рэпер.Моргенштерн добавил, что после знакомства с мамой мальчика в нем "разгорелся огонь", после чего он решил довести дело до конца. Об этом он говорил и в своем видео, которое опубликовал ранее, рассказывая историю Ильи и знакомства с ним."Я не хороший парень и не пытаюсь им казаться. Просто делаю че по кайфу. Вот и все", — заключил Алишер.Сбор средств велся в течение трех месяцев. За это время рэпер и его поклонники смогли собрать 168 миллионов рублей на лечение 3-летнего Ильи Худобы с диагнозом спинальная мышечная атрофия.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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моргенштерн, российский шоу-бизнес

"Я не хороший парень" - Моргенштерн резко высказался о российских СМИ

07:08 17.10.2021
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© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкПремия "Человек года – 2020" по версии журнала GQ
Премия Человек года – 2020 по версии журнала GQ - Sputnik Грузия, 1920, 17.10.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Моргенштерна разозлило, как журналисты переиначили его слова о том, почему он занялся благотворительностью
ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Популярный рэпер Моргенштерн разозлился на СМИ, так как те "перевернули" его слова о благотворительности.
В своих сторис рэпер обратился к СМИ, поставив точку на теме благотворительности, о которой писали журналисты. Речь шла о помощи Илье Худобе, для которого Моргенштерн собирал деньги, как писали СМИ, после угроз силовиков.
"Я не собирал бабки Илье из-за угрозы силовиков. Мне посоветовали просто сделать один платеж вообще сторонние люди, дабы типа быть "хорошим парнем", — заявил рэпер.
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) - Sputnik Грузия, 1920, 14.10.2021
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
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Моргенштерн добавил, что после знакомства с мамой мальчика в нем "разгорелся огонь", после чего он решил довести дело до конца. Об этом он говорил и в своем видео, которое опубликовал ранее, рассказывая историю Ильи и знакомства с ним.
"Я не хороший парень и не пытаюсь им казаться. Просто делаю че по кайфу. Вот и все", — заключил Алишер.
Сбор средств велся в течение трех месяцев. За это время рэпер и его поклонники смогли собрать 168 миллионов рублей на лечение 3-летнего Ильи Худобы с диагнозом спинальная мышечная атрофия.
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