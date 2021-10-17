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"Я не хороший парень" - Моргенштерн резко высказался о российских СМИ
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкПремия "Человек года – 2020" по версии журнала GQ
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Моргенштерна разозлило, как журналисты переиначили его слова о том, почему он занялся благотворительностью
ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Популярный рэпер Моргенштерн разозлился на СМИ, так как те "перевернули" его слова о благотворительности.
В своих сторис рэпер обратился к СМИ, поставив точку на теме благотворительности, о которой писали журналисты. Речь шла о помощи Илье Худобе, для которого Моргенштерн собирал деньги, как писали СМИ, после угроз силовиков.
"Я не собирал бабки Илье из-за угрозы силовиков. Мне посоветовали просто сделать один платеж вообще сторонние люди, дабы типа быть "хорошим парнем", — заявил рэпер.
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Моргенштерн добавил, что после знакомства с мамой мальчика в нем "разгорелся огонь", после чего он решил довести дело до конца. Об этом он говорил и в своем видео, которое опубликовал ранее, рассказывая историю Ильи и знакомства с ним.
"Я не хороший парень и не пытаюсь им казаться. Просто делаю че по кайфу. Вот и все", — заключил Алишер.
Сбор средств велся в течение трех месяцев. За это время рэпер и его поклонники смогли собрать 168 миллионов рублей на лечение 3-летнего Ильи Худобы с диагнозом спинальная мышечная атрофия.
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