https://sputnik-georgia.ru/20211018/menya-nichego-ne-derzhit-boets-mma-magomed-ismailov-o-morgenshterne-260555144.html

"Меня ничего не держит": боец ММА Магомед Исмаилов о Моргенштерне

"Меня ничего не держит": боец ММА Магомед Исмаилов о Моргенштерне

Ранее эпатажный рэпер Моргенштерн не раз оказывался под огнем критики со стороны бойца MMA 18.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-18T07:16+0400

2021-10-18T07:16+0400

2021-10-18T07:16+0400

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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов рассказал о своем отношении к рэперу Моргенштерну.Магомеду Исмаилову задали вопрос, может ли он прийти туда, где находится Моргенштерн, на что боец ответил, что Моргенштерн для него не токсичен, назвав его персонажем.Также Исмаилов отметил, что считает большой проблемой то, что есть спрос на такую деятельность. "Это же для Моргенштерна является соблазном. Он понимает, что может делать отвратительный продукт, на который есть спрос", – считает Исмаилов.Ранее Моргенштерн не раз оказывался под огнем критики со стороны бойца MMA Александра Шлеменко, по мнению которого, музыкант исповедует ложные ценности.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мма, моргенштерн, российский шоу-бизнес