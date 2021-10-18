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"Меня ничего не держит": боец ММА Магомед Исмаилов о Моргенштерне
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© photo: Sputnik / Владимир Астапкович/
Ранее эпатажный рэпер Моргенштерн не раз оказывался под огнем критики со стороны бойца MMA
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов рассказал о своем отношении к рэперу Моргенштерну.
Магомеду Исмаилову задали вопрос, может ли он прийти туда, где находится Моргенштерн, на что боец ответил, что Моргенштерн для него не токсичен, назвав его персонажем.
"Почему я могу не прийти? Это Моргенштерн может не прийти туда, где находится Магомед Исмаилов. А меня ничего не сдерживает. Что с того, что он там будет? Я как раз задам ему пару вопросов. И интересно, как он на них ответит. А чего мне париться по поводу Моргенштерна?", – сказал Исмаилов.
Также Исмаилов отметил, что считает большой проблемой то, что есть спрос на такую деятельность. "Это же для Моргенштерна является соблазном. Он понимает, что может делать отвратительный продукт, на который есть спрос", – считает Исмаилов.
Ранее Моргенштерн не раз оказывался под огнем критики со стороны бойца MMA Александра Шлеменко, по мнению которого, музыкант исповедует ложные ценности.
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