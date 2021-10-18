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Совет да любовь: старшая дочка Билла Гейтса вышла замуж за жокея

Совет да любовь: старшая дочка Билла Гейтса вышла замуж за жокея

Одна из наследниц миллиардера объявила о помолвке зимой 2020-го года, но свадьба состоялась лишь в прошедшие выходные 18.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-18T18:19+0400

2021-10-18T18:19+0400

2021-10-18T18:19+0400

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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Старшая дочь миллиардера Билла Гейтса вышла замуж: избранником Дженнифер стал простой жокей Наэль Нассар. Радостная новость о помолвке появилась в Инстаграм Дженнифер в январе прошлого года. Тогда девушка призналась, что ее избранник "единственный в своем роде", и показала кольцо с огромным бриллиантом. Дженнифер тогда же сообщила, что не может дождаться свадьбы, но с торжеством пришлось подождать. И, наконец, это свершилось - старшая дочь Гейтса вышла замуж за наездника: свадьба состоялась в субботу, 16 октября, в округе Вестчестер. По сообщениям People, с организацией праздника девушке помогала мама Мелинда, которая даже устроила для нее девичник. А к алтарю Дженнифер вели оба родителя. Сам Гейтс развелся с женой в конце лета 2021. Тем не менее, предприниматель в восторге от выбора дочери и верит в ее семейное счастье. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

билл гейтс, зарубежные звезды