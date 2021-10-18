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Совет да любовь: старшая дочка Билла Гейтса вышла замуж за жокея
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© AFP / Getty Images North America / Jamie McCarthy Билл Гейтс с супругой Мелиндой и младшей дочерью Фиби Адель, 2017 год
© AFP / Getty Images North America / Jamie McCarthy
Одна из наследниц миллиардера объявила о помолвке зимой 2020-го года, но свадьба состоялась лишь в прошедшие выходные
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Старшая дочь миллиардера Билла Гейтса вышла замуж: избранником Дженнифер стал простой жокей Наэль Нассар.
Радостная новость о помолвке появилась в Инстаграм Дженнифер в январе прошлого года. Тогда девушка призналась, что ее избранник "единственный в своем роде", и показала кольцо с огромным бриллиантом.
Bill Gates and ex-wife Melinda reunite at their daughter’s wedding https://t.co/6ZhFuzX5fW— Mail+ (@mailplus) October 18, 2021
Дженнифер тогда же сообщила, что не может дождаться свадьбы, но с торжеством пришлось подождать. И, наконец, это свершилось - старшая дочь Гейтса вышла замуж за наездника: свадьба состоялась в субботу, 16 октября, в округе Вестчестер.
По сообщениям People, с организацией праздника девушке помогала мама Мелинда, которая даже устроила для нее девичник. А к алтарю Дженнифер вели оба родителя. Сам Гейтс развелся с женой в конце лета 2021. Тем не менее, предприниматель в восторге от выбора дочери и верит в ее семейное счастье.
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