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Убийство гражданки России в Тбилиси – новые детали дела
Убийство гражданки России в Тбилиси – новые детали дела
Убитой минувшей ночью в Тбилиси оказалась гражданка России Анастасия Шаталова 18.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-18T13:59+0400
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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Молодая женщина, которая была убита минувшей ночью в центре Тбилиси, оказалась гражданкой России - Анастасия Шаталова, приехала в Грузию из Хабаровска несколько лет назад, утверждают грузинские СМИ.Неизвестный расстрелял молодую женщину в районе Сабуртало. В Шаталову стреляли, когда она вышла из дома около часа ночи. По словам очевидца, он слышал семь выстрелов.В Тбилиси убита иностранка – преступник выпустил в нее семь пуль&gt;&gt;Ранее в интервью разным телеканалам и интернет-изданиям Шаталова рассказывала о конфликте с бывшим вице-мэром Батуми Зурабом Беридзе. По словам женщины, Беридзе обещал жениться на ней, поэтому она переехала к нему из Тбилиси в Батуми и даже забеременела и родила ребенка от него.Позже Шаталова узнала, что Беридзе уже женат и даже имеет двоих детей. Разводиться он отказался. Шаталова также рассказала, что вскоре Беридзе прооперировали - у него была аневризма сосудов головного мозга. С тех пор он стал очень агрессивным и ревнивым. Пара несколько раз расставалась и мирилась. После очередного примирения Беридзе с разрешения Шаталовой увез на несколько дней ребенка к себе и больше не возвращал его матери.Подозреваемый в умышленном убийстве житель Батуми задержан в Тбилиси&gt;&gt;По словам Шаталовой, с тех пор ее ребенка воспитывала жена Беридзе. Чтобы вернуть ребенка, молодая женщина наняла адвоката, в ответ на что Беридзе обвинил ее в проституции и краже золота. Сейчас ребенку около двух лет. Согласно распространенной в СМИ информации, по указанному делу бывшему вице-мэру Батуми был выписал сдерживающий ордер.Что касается последних событий, по данным СМИ, представители правоохранительных органов находятся дома у бывшего вице-мэра Батуми. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Убийство гражданки России в Тбилиси – новые детали дела

13:59 18.10.2021 (обновлено: 14:19 18.10.2021)
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© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliПатрульная полиция
Патрульная полиция - Sputnik Грузия, 1920, 18.10.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Убитой минувшей ночью в Тбилиси оказалась гражданка России Анастасия Шаталова
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Молодая женщина, которая была убита минувшей ночью в центре Тбилиси, оказалась гражданкой России - Анастасия Шаталова, приехала в Грузию из Хабаровска несколько лет назад, утверждают грузинские СМИ.
Неизвестный расстрелял молодую женщину в районе Сабуртало. В Шаталову стреляли, когда она вышла из дома около часа ночи. По словам очевидца, он слышал семь выстрелов.
В Тбилиси убита иностранка – преступник выпустил в нее семь пуль>>
Ранее в интервью разным телеканалам и интернет-изданиям Шаталова рассказывала о конфликте с бывшим вице-мэром Батуми Зурабом Беридзе. По словам женщины, Беридзе обещал жениться на ней, поэтому она переехала к нему из Тбилиси в Батуми и даже забеременела и родила ребенка от него.
Позже Шаталова узнала, что Беридзе уже женат и даже имеет двоих детей. Разводиться он отказался.
Шаталова также рассказала, что вскоре Беридзе прооперировали - у него была аневризма сосудов головного мозга. С тех пор он стал очень агрессивным и ревнивым. Пара несколько раз расставалась и мирилась. После очередного примирения Беридзе с разрешения Шаталовой увез на несколько дней ребенка к себе и больше не возвращал его матери.
Подозреваемый в умышленном убийстве житель Батуми задержан в Тбилиси>>
По словам Шаталовой, с тех пор ее ребенка воспитывала жена Беридзе. Чтобы вернуть ребенка, молодая женщина наняла адвоката, в ответ на что Беридзе обвинил ее в проституции и краже золота. Сейчас ребенку около двух лет.
Согласно распространенной в СМИ информации, по указанному делу бывшему вице-мэру Батуми был выписал сдерживающий ордер.
Что касается последних событий, по данным СМИ, представители правоохранительных органов находятся дома у бывшего вице-мэра Батуми.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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